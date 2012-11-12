Numbers, Facts and Trends Shaping Your World

Read our research on:

Our Leadership & Staff

Executive Team

Michael Dimock

,

President

Jess Awtry

,

Vice President, Digital and Communications Strategy

Claudia Deane

,

Executive Vice President

Courtney Kennedy

,

Vice President, Methods and Innovation

Neha Sahgal

,

Vice President, Research

Managing Directors

Monica Anderson

,

Director, Internet and Technology Research

Alan Cooperman

,

Director, Religion Research

Alycia Kantor

,

Director, Legal Affairs

Jocelyn Kiley

,

Director, Politics Research

Mark Hugo Lopez

,

Director, Race and Ethnicity Research

Katerina Eva Matsa

,

Director, News and Information Research

Christie Moon

,

Director, Human Resources

Kim Parker

,

Director, Social Trends Research

Stacy Rosenberg

,

Director, Digital Strategy

Aaron Smith

,

Director, Data Labs

Blythe Thomas

,

Director, Communications Strategy

Richard Wike

,

Director, Global Attitudes Research

Nikolas Wissmann

,

Director of Financial Administration

Eileen Yam

,

Director, Science and Society Research

Staff

Sogand Afkari

,

Communications Manager

Becka A. Alper

,

Senior Researcher

Ashley Amaya

,

Associate Director, Survey Methods

Tanya Arditi

,

Senior Communications Manager

Kim Arias

,

Video Lead

Julia Armeli

,

Research Assistant

Nida Asheer

,

Senior Communications Manager

Sara Atske

,

Digital Producer

Christopher St. Aubin

,

Research Analyst

Sophia Ayaz

,

Program Coordinator

Chris Baronavski

,

Lead Engineer, Editorial Content

Peter Bell

,

Associate Director, Design and Production

Samuel Bestvater

,

Senior Data Scientist

William Bishop

,

Research Associate

Gabriel Borelli

,

Research Associate

Dana Braga

,

Research Analyst

Anna Brown

,

Research Methodologist

Kelly Browning

,

User Experience Manager

Alexandra Cahn

,

Research Assistant

Julia Cates

,

Senior Executive Assistant

Andrea Caumont

,

Associate Director, Digital Outreach

Andy Cerda

,

Research Analyst

Athena Chapekis

,

Data Science Analyst

Olivia Chapman

,

Audience Editor

Janakee Chavda

,

Associate Digital Producer

Laura Clancy

,

Research Analyst

Justine Coleman

,

Associate Digital Producer

Joseph Copeland

,

Research Analyst

Manolo Corichi

,

Research Analyst

Kiana Cox

,

Senior Researcher

Toria Crawford

,

Executive Assistant

Andrew Daniller

,

Research Associate

Claire Dannenbaum

,

Associate Audience Editor

Drew DeSilver

,

Senior Writer/Editor

Jeff Diamant

,

Senior Writer/Editor

Rachel (Weisel) Drian

,

Associate Director, Communications

Kirsten Eddy

,

Senior Researcher

Khadijah Edwards

,

Research Associate

Jonathan Evans

,

Senior Researcher

Moira Fagan

,

Research Associate

Dalia Fahmy

,

Senior Writer/Editor

Michelle Faverio

,

Research Associate

Janell Fetterolf

,

Senior Researcher

Valerie Floro

,

Senior Executive Assistant

Naomi Forman-Katz

,

Research Analyst

Richard Fry

,

Senior Researcher

Alyssa Fuentes

,

Communications Assistant

Jeffrey Gottfried

,

Associate Director, Research

Shanay Gracia

,

Research Analyst

John Gramlich

,

Associate Director, Short Reads

Andrew Grant

,

Communications Associate

Ted Van Green

,

Research Analyst

Shannon Greenwood

,

Digital Production Manager

Sneha Gubbala

,

Research Analyst

Conrad Hackett

,

Associate Director, Research/Senior Demographer

Joanne Haner

,

Research Assistant

Hannah Hartig

,

Senior Researcher

Jenn Hatfield

,

Writer/Editor

Jake Hays

,

Research Associate

Mia Hennen

,

Editorial Assistant

Juliana Menasce Horowitz

,

Senior Associate Director, Research

Kiley Hurst

,

Research Analyst

Carolyne Im

,

Research Analyst

Anna Jackson

,

Editorial Specialist

Vivian Jacobs

,

Research Assistant

Asta Kallo

,

Research Assistant

Scott Keeter

,

Senior Survey Advisor

Brian Kennedy

,

Senior Researcher

David Kent

,

Senior Editorial Specialist

Rebecca Kielty

,

Senior Program Coordinator

Emma Kikuchi

,

Research Analyst

Stephanie Kramer

,

Senior Researcher

Carolyn Lau

,

International Research Methodologist

Arnold Lau

,

Research Methodologist

Gar Meng Leong

,

Communications Manager

Rebecca Leppert

,

Editorial Specialist

Kirsten Lesage

,

Research Associate

Laura Lewis

,

Senior Operations Associate

Anna Lieb

,

Computational Social Science Assistant

Jacob Liedke

,

Research Analyst

Luona Lin

,

Research Associate

Michael Lipka

,

Associate Director, Research

Jordan Lippert

,

Research Analyst

Rebecca Schmitt Loewenhagen

,

Senior Officer, Legal Affairs

Samirah Majumdar

,

Research Associate

John Carlo Mandapat

,

Information Graphics Designer

Gracie Martinez

,

Research Assistant

Colleen McClain

,

Senior Researcher

Andrew Mercer

,

Principal Methodologist

William Miner

,

Research Analyst

Meryl Miner

,

Communications Manager

Rachel Minkin

,

Senior Researcher

Besheer Mohamed

,

Principal Researcher

Patrick Moynihan

,

Associate Director, International Research Methods

Sahana Mukherjee

,

Associate Director, Research

Kate Musica

,

Senior Finance Officer

Reem Nadeem

,

Digital Producer

Luis Noe-Bustamante

,

Research Associate

Haley Nolan

,

Communications Manager

Julia O’Hanlon

,

Communications Manager

J. Baxter Oliphant

,

Senior Researcher

Eugenie Park

,

Research Assistant

Giancarlo Pasquini

,

Research Associate

Jeffrey S. Passel

,

Senior Demographer

Gabriel Piña

,

Senior Researcher

Georgina Pizzolitto

,

Research Methodologist

Dana Popky

,

Associate Panel Manager

Maya Pottiger

,

Communications Associate

Jacob Poushter

,

Associate Director, Global Attitudes Research

Talia Price

,

Communications Associate

Andrew Prozorovsky

,

Research Assistant

Isabelle Pula

,

Research Assistant

Kaitlyn Radde

,

Associate Information Graphics Designer

Sofia Hernandez Ramones

,

Research Assistant

Meera Ramshankar

,

Principal Program Coordinator

Molly Rohal

,

Associate Director, Communications

Chip Rotolo

,

Research Associate

Seth Rubenstein

,

Head of Engineering

Neil G. Ruiz

,

Head of New Research Initiatives

Beshay Sakla

,

Associate Digital Producer

Mithila Samak

,

Communications Associate

Alissa Scheller

,

Senior Information Graphics Designer

Anna Schiller

,

Associate Director, Communications

Jonathan Schulman

,

Research Associate

Skyler Seets

,

Computational Social Science Assistant

Sono Shah

,

Associate Director, Research

Elisa Shearer

,

Senior Researcher

Steven Shepard

,

Associate Director, Politics

Anne Shi

,

Senior Researcher

Alison Flanders Shwayri

,

Senior Human Resources Officer

Olivia Sidoti

,

Research Analyst

Laura Silver

,

Associate Director, Global Attitudes Research

Sofi Sinozich

,

International Survey Methodologist

Maria Smerkovich

,

Research Associate

Gregory A. Smith

,

Senior Associate Director, Research

DeVonte Smith

,

Communications Associate

Galen Stocking

,

Associate Director, Research

Hannah Taber

,

Communications Manager

Ash Tan

,

Data Science Analyst, Audience Analytics

Lanita Tanyi

,

Senior Human Resources Associate

Patricia Tevington

,

Research Associate

Ziyao Tian

,

Research Associate

Emily Tomasik

,

Research Analyst

Yunping Tong

,

Senior Researcher

Leah Tucker

,

Senior Program Coordinator

Brianna Vetter

,

Senior Program Coordinator

John Wade

,

Office Services Manager

Tobi Walker

,

Chief of Staff

Luxuan Wang

,

Research Associate

Lars Warn

,

Executive Assistant

Bill Webster

,

Senior Information Graphics Designer

Regina Widjaya

,

Computational Social Scientist

Blen Wondimu

,

Research Assistant

Benjamin Wormald

,

Senior Engineer

Nick Zanetti

,

Associate Engineer

About Us