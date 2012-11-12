Our Leadership & Staff

Executive Team
,
President
,
Vice President, Digital and Communications Strategy
,
Executive Vice President
,
Vice President, Methods and Innovation
,
Vice President, Research
Managing Directors
,
Director, Internet and Technology Research
,
Director, Religion Research
Alycia Kantor
,
Director, Legal Affairs
,
Director, Politics Research
,
Director, Race and Ethnicity Research
,
Director, News and Information Research
Christie Moon
,
Director, Human Resources
,
Director, Social Trends Research
,
Director, Digital Strategy
,
Director, Data Labs
,
Director, Communications Strategy
,
Director, Global Attitudes Research
Nikolas Wissmann
,
Director of Financial Administration
,
Director, Science and Society Research
Staff
Sogand Afkari
,
Communications Manager
,
Senior Researcher
,
Associate Director, Survey Methods
,
Senior Communications Manager
,
Video Lead
Julia Armeli
,
Research Assistant
Nida Asheer
,
Senior Communications Manager
,
Digital Producer
,
Research Analyst
Sophia Ayaz
,
Program Coordinator
,
Lead Engineer, Editorial Content
,
Associate Director, Design and Production
,
Senior Data Scientist
,
Research Associate
,
Research Associate
,
Research Analyst
,
Research Methodologist
Kelly Browning
,
User Experience Manager
,
Research Assistant
Julia Cates
,
Senior Executive Assistant
,
Associate Director, Digital Outreach
,
Research Analyst
,
Data Science Analyst
Olivia Chapman
,
Audience Editor
,
Associate Digital Producer
,
Research Analyst
,
Associate Digital Producer
,
Research Analyst
,
Research Analyst
,
Senior Researcher
Toria Crawford
,
Executive Assistant
,
Research Associate
,
Associate Audience Editor
,
Senior Writer/Editor
,
Senior Writer/Editor
,
Associate Director, Communications
,
Senior Researcher
,
Research Associate
,
Senior Researcher
,
Research Associate
,
Senior Writer/Editor
,
Research Associate
,
Senior Researcher
Valerie Floro
,
Senior Executive Assistant
,
Research Analyst
,
Senior Researcher
Alyssa Fuentes
,
Communications Assistant
,
Associate Director, Research
,
Research Analyst
,
Associate Director, Short Reads
Andrew Grant
,
Communications Associate
,
Research Analyst
,
Digital Production Manager
,
Research Analyst
,
Associate Director, Research/Senior Demographer
,
Research Assistant
,
Senior Researcher
,
Writer/Editor
,
Research Associate
Mia Hennen
,
Editorial Assistant
,
Senior Associate Director, Research
,
Research Analyst
,
Research Analyst
,
Editorial Specialist
Vivian Jacobs
,
Research Assistant
,
Research Assistant
,
Senior Survey Advisor
,
Senior Researcher
,
Senior Editorial Specialist
Rebecca Kielty
,
Senior Program Coordinator
,
Research Analyst
,
Senior Researcher
Carolyn Lau
,
International Research Methodologist
,
Research Methodologist
Gar Meng Leong
,
Communications Manager
,
Editorial Specialist
,
Research Associate
Laura Lewis
,
Senior Operations Associate
,
Computational Social Science Assistant
,
Research Analyst
,
Research Associate
,
Associate Director, Research
,
Research Analyst
Rebecca Schmitt Loewenhagen
,
Senior Officer, Legal Affairs
,
Research Associate
,
Information Graphics Designer
,
Research Assistant
,
Senior Researcher
,
Principal Methodologist
,
Research Analyst
Meryl Miner
,
Communications Manager
,
Senior Researcher
,
Principal Researcher
,
Associate Director, International Research Methods
,
Associate Director, Research
Kate Musica
,
Senior Finance Officer
,
Digital Producer
,
Research Associate
Haley Nolan
,
Communications Manager
Julia O’Hanlon
,
Communications Manager
,
Senior Researcher
,
Research Assistant
,
Research Associate
,
Senior Demographer
,
Senior Researcher
Georgina Pizzolitto
,
Research Methodologist
,
Associate Panel Manager
Maya Pottiger
,
Communications Associate
,
Associate Director, Global Attitudes Research
Talia Price
,
Communications Associate
,
Research Assistant
,
Research Assistant
,
Associate Information Graphics Designer
,
Research Assistant
Meera Ramshankar
,
Principal Program Coordinator
Molly Rohal
,
Associate Director, Communications
,
Research Associate
,
Head of Engineering
,
Head of New Research Initiatives
,
Associate Digital Producer
Mithila Samak
,
Communications Associate
,
Senior Information Graphics Designer
Anna Schiller
,
Associate Director, Communications
,
Research Associate
Skyler Seets
,
Computational Social Science Assistant
,
Associate Director, Research
,
Senior Researcher
,
Associate Director, Politics
,
Senior Researcher
Alison Flanders Shwayri
,
Senior Human Resources Officer
,
Research Analyst
,
Associate Director, Global Attitudes Research
,
International Survey Methodologist
,
Research Associate
,
Senior Associate Director, Research
DeVonte Smith
,
Communications Associate
,
Associate Director, Research
Hannah Taber
,
Communications Manager
,
Data Science Analyst, Audience Analytics
Lanita Tanyi
,
Senior Human Resources Associate
,
Research Associate
,
Research Associate
,
Research Analyst
,
Senior Researcher
Leah Tucker
,
Senior Program Coordinator
Brianna Vetter
,
Senior Program Coordinator
John Wade
,
Office Services Manager
Tobi Walker
,
Chief of Staff
,
Research Associate
Lars Warn
,
Executive Assistant
,
Senior Information Graphics Designer
,
Computational Social Scientist
,
Research Assistant
,
Senior Engineer
,
Associate Engineer