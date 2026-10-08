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With Americans in a Sour Mood, Democratic Voters Are More Engaged in Midterms

Acknowledgments

By , , and
Table of Contents
  1. With Americans in a Sour Mood, Democratic Voters Are More Engaged in Midterms
  2. Midterm Vote Preferences by Race and Ethnicity, Age and Other Demographics
  3. Economy Ranks as Top Issue in Midterms for All Voters – But Partisans Differ Over the Importance of Other Issues
  4. Trump’s Approval Rating Drops as Fewer Americans Are Confident in His Handling of the Economy, Other Issues
  5. Appendix: Additional Charts
  6. Acknowledgments
  7. Methodology

This report is a collaborative effort based on the input and analysis of the following individuals:

Research team

Jocelyn Kiley, Director, Political Research
Steven Shepard, Associate Director, Political Research
Hannah Hartig, Senior Researcher
Baxter Oliphant, Senior Researcher
Gabe Borelli, Research Associate
Andrew Daniller, Research Associate
Andy Cerda, Research Analyst
Shanay Gracia, Research Analyst
Ted Van Green, Research Analyst

Communications and editorial

Nida Asheer, Senior Communications Manager
Ethan Charlip, Communications Associate
David Kent, Senior Editorial Specialist
Shifra Dayak, Editorial Specialist

Graphic design and web publishing

Peter Bell, Associate Director, Design and Production
Carson TerBush, Associate Information Graphics Designer
Reem Nadeem, Digital Producer

Methodology

Andrew Mercer, Senior Research Methodologist
Dorene Asare-Marfo, Senior Panel Manager
Anna Brown, Senior Survey Manager
Dana Popky, Associate Panel Manager
Arnold Lau, Research Methodologist
Deji Suolang, Research Methodologist

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Table of Contents

  1. With Americans in a Sour Mood, Democratic Voters Are More Engaged in Midterms
  2. Midterm Vote Preferences by Race and Ethnicity, Age and Other Demographics
  3. Economy Ranks as Top Issue in Midterms for All Voters – But Partisans Differ Over the Importance of Other Issues
  4. Trump’s Approval Rating Drops as Fewer Americans Are Confident in His Handling of the Economy, Other Issues
  5. Appendix: Additional Charts
  6. Acknowledgments
  7. Methodology