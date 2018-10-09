Appendix C: Country-specific examples of social media

Country-specific examples of social networking sites
Do you ever use online social networking sites like ___ ?
|Ghana
|Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Hi5, Badoo, WhatsApp, YouTube, SnapChat or Skype
|Kenya
|Facebook, Twitter or WhatsApp
|Nigeria
|Facebook, Twitter, Instagram, Linda Ikeji Social or LinkedIn
|Senegal
|Facebook or Twitter
|South Africa
|Facebook, Twitter, Instagram or Pinterest
|Tanzania
|Facebook, Twitter, Instagram or Pinterest
Source: Spring 2017 Global Attitudes Survey. Q71.
Pew Research Center