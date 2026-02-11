Numbers, Facts and Trends Shaping Your World

Religious Diversity Around the World

Sortable table: Religious diversity by country, 2010-2020

By
The sortable table below shows the Religious Diversity Index (RDI) score for each country and territory included in our study, along with its corresponding diversity level in 2010 and 2020. It also displays rankings for all 201 places.

We measure religious diversity based on the size of seven religious groups: Christians, Muslims, Hindus, Buddhists, Jews, adherents of all other religions and people with no religious affiliation. Explore our accompanying report, “Religious Diversity Around the World,” to learn more about our methodology and key findings.

Select a year to see where your country falls on the religious diversity spectrum. 

2020 2010

Note: Myanmar is also called Burma. Eswatini was formerly known as Swaziland.

RECOMMENDED CITATION:

Tong, Yunping. 2026. “Religious Diversity Around the World.” Pew Research Center. doi: 10.58094/ef8g-cr20.

