Sortable table: Religious diversity by country, 2010-2020

The sortable table below shows the Religious Diversity Index (RDI) score for each country and territory included in our study, along with its corresponding diversity level in 2010 and 2020. It also displays rankings for all 201 places.
We measure religious diversity based on the size of seven religious groups: Christians, Muslims, Hindus, Buddhists, Jews, adherents of all other religions and people with no religious affiliation. Explore our accompanying report, “Religious Diversity Around the World,” to learn more about our methodology and key findings.
Select a year to see where your country falls on the religious diversity spectrum.
|Diversity rank
|Place
|RDI
|Diversity level
|Region
|1
|Singapore
|9.3
|Very high
|Asia-Pacific
|2
|Suriname
|7.5
|Very high
|Latin America-Caribbean
|3
|Taiwan
|7.5
|Very high
|Asia-Pacific
|4
|South Korea
|7.3
|Very high
|Asia-Pacific
|5
|Mauritius
|7.3
|Very high
|Sub-Saharan Africa
|6
|Guinea-Bissau
|7.2
|Very high
|Sub-Saharan Africa
|7
|Togo
|7.1
|Very high
|Sub-Saharan Africa
|8
|Benin
|7.1
|Very high
|Sub-Saharan Africa
|9
|Australia
|7.0
|High
|Asia-Pacific
|10
|France
|6.9
|High
|Europe
|11
|Canada
|6.9
|High
|North America
|12
|United Kingdom
|6.9
|High
|Europe
|13
|Belgium
|6.8
|High
|Europe
|14
|Ivory Coast
|6.8
|High
|Sub-Saharan Africa
|15
|Netherlands
|6.8
|High
|Europe
|16
|New Zealand
|6.7
|High
|Asia-Pacific
|17
|Mongolia
|6.6
|High
|Asia-Pacific
|18
|Mozambique
|6.6
|High
|Sub-Saharan Africa
|19
|Cuba
|6.5
|High
|Latin America-Caribbean
|20
|Germany
|6.4
|High
|Europe
|21
|Malaysia
|6.3
|High
|Asia-Pacific
|22
|Sweden
|6.3
|High
|Europe
|23
|Estonia
|6.2
|High
|Europe
|24
|Japan
|6.2
|High
|Asia-Pacific
|25
|Chad
|6.2
|High
|Sub-Saharan Africa
|26
|Uruguay
|6.1
|High
|Latin America-Caribbean
|27
|Switzerland
|6.1
|High
|Europe
|28
|South Sudan
|6.1
|High
|Sub-Saharan Africa
|29
|Eritrea
|6.0
|High
|Sub-Saharan Africa
|30
|Bosnia-Herzegovina
|6.0
|High
|Europe
|31
|Guyana
|5.9
|High
|Latin America-Caribbean
|32
|United States
|5.8
|High
|North America
|33
|Luxembourg
|5.8
|High
|Europe
|34
|Nigeria
|5.8
|High
|Sub-Saharan Africa
|35
|Macao
|5.8
|High
|Asia-Pacific
|36
|Tanzania
|5.7
|High
|Sub-Saharan Africa
|37
|Ethiopia
|5.7
|High
|Sub-Saharan Africa
|38
|Vietnam
|5.6
|High
|Asia-Pacific
|39
|Sri Lanka
|5.6
|High
|Asia-Pacific
|40
|Austria
|5.6
|High
|Europe
|41
|Cyprus
|5.6
|High
|Asia-Pacific
|42
|Laos
|5.5
|Moderate
|Asia-Pacific
|43
|Slovenia
|5.5
|Moderate
|Europe
|44
|Jamaica
|5.4
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|45
|Burkina Faso
|5.4
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|46
|Trinidad and Tobago
|5.4
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|47
|Russia
|5.4
|Moderate
|Europe
|48
|North Macedonia
|5.4
|Moderate
|Europe
|49
|Lebanon
|5.4
|Moderate
|Middle East-North Africa
|50
|Fiji
|5.3
|Moderate
|Asia-Pacific
|51
|Hong Kong
|5.2
|Moderate
|Asia-Pacific
|52
|Cameroon
|5.2
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|53
|Spain
|5.2
|Moderate
|Europe
|54
|Ghana
|5.2
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|55
|Chile
|5.1
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|56
|Norway
|5.1
|Moderate
|Europe
|57
|United Arab Emirates
|5.1
|Moderate
|Middle East-North Africa
|58
|Bahrain
|4.9
|Moderate
|Middle East-North Africa
|59
|Finland
|4.8
|Moderate
|Europe
|60
|Belize
|4.8
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|61
|Albania
|4.8
|Moderate
|Europe
|62
|North Korea
|4.7
|Moderate
|Asia-Pacific
|63
|Hungary
|4.7
|Moderate
|Europe
|64
|Czech Republic
|4.7
|Moderate
|Europe
|65
|Madagascar
|4.7
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|66
|Iceland
|4.6
|Moderate
|Europe
|67
|Qatar
|4.6
|Moderate
|Middle East-North Africa
|68
|Slovakia
|4.6
|Moderate
|Europe
|69
|Bhutan
|4.6
|Moderate
|Asia-Pacific
|70
|Israel
|4.5
|Moderate
|Middle East-North Africa
|71
|Denmark
|4.4
|Moderate
|Europe
|72
|Montenegro
|4.4
|Moderate
|Europe
|73
|Latvia
|4.3
|Moderate
|Europe
|74
|Barbados
|4.2
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|75
|Dominican Republic
|4.2
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|76
|Kazakhstan
|4.1
|Moderate
|Asia-Pacific
|77
|Bulgaria
|4.1
|Moderate
|Europe
|78
|India
|4.0
|Moderate
|Asia-Pacific
|79
|Cape Verde
|4.0
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|80
|Kuwait
|3.9
|Moderate
|Middle East-North Africa
|81
|Italy
|3.9
|Moderate
|Europe
|82
|Nepal
|3.8
|Moderate
|Asia-Pacific
|83
|Brazil
|3.8
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|84
|Aruba
|3.7
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|85
|Sierra Leone
|3.7
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|86
|Ireland
|3.7
|Moderate
|Europe
|87
|Oman
|3.7
|Moderate
|Middle East-North Africa
|88
|Brunei
|3.7
|Moderate
|Asia-Pacific
|89
|Botswana
|3.5
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|90
|Gabon
|3.4
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|91
|French Guiana
|3.3
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|92
|Ukraine
|3.3
|Moderate
|Europe
|93
|Vanuatu
|3.3
|Moderate
|Asia-Pacific
|94
|Sao Tome and Principe
|3.2
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|95
|South Africa
|3.1
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|96
|New Caledonia
|3.1
|Moderate
|Asia-Pacific
|97
|Nicaragua
|3.1
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|98
|Liberia
|3.0
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|99
|Portugal
|3.0
|Moderate
|Europe
|100
|Belarus
|3.0
|Moderate
|Europe
|101
|Channel Islands
|3.0
|Moderate
|Europe
|102
|Kenya
|3.0
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|103
|St. Vincent and the Grenadines
|2.9
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|104
|Colombia
|2.9
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|105
|Indonesia
|2.7
|Moderate
|Asia-Pacific
|106
|Guinea
|2.7
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|107
|Reunion
|2.7
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|108
|Zimbabwe
|2.7
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|109
|Grenada
|2.7
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|110
|El Salvador
|2.6
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|111
|Malawi
|2.6
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|112
|Costa Rica
|2.5
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|113
|Uganda
|2.5
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|114
|Venezuela
|2.5
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|115
|Georgia
|2.5
|Moderate
|Europe
|116
|Malta
|2.5
|Moderate
|Europe
|117
|Equatorial Guinea
|2.4
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|118
|Argentina
|2.4
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|119
|Ecuador
|2.4
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|120
|Honduras
|2.4
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|121
|Haiti
|2.4
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|122
|Myanmar
|2.4
|Moderate
|Asia-Pacific
|123
|Puerto Rico
|2.3
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|124
|Bolivia
|2.3
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|125
|Greece
|2.3
|Moderate
|Europe
|126
|China
|2.3
|Moderate
|Asia-Pacific
|127
|Mexico
|2.3
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|128
|Namibia
|2.1
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|129
|Curacao
|2.0
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|130
|Central African Republic
|2.0
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|131
|Croatia
|2.0
|Low
|Europe
|132
|Panama
|1.9
|Low
|Latin America-Caribbean
|133
|Bangladesh
|1.9
|Low
|Asia-Pacific
|134
|Poland
|1.9
|Low
|Europe
|135
|Philippines
|1.9
|Low
|Asia-Pacific
|136
|Serbia
|1.8
|Low
|Europe
|137
|Kyrgyzstan
|1.8
|Low
|Asia-Pacific
|138
|St. Lucia
|1.8
|Low
|Latin America-Caribbean
|139
|Guatemala
|1.8
|Low
|Latin America-Caribbean
|140
|Republic of the Congo
|1.7
|Low
|Sub-Saharan Africa
|141
|Lithuania
|1.7
|Low
|Europe
|142
|Saudi Arabia
|1.6
|Low
|Middle East-North Africa
|143
|Angola
|1.5
|Low
|Sub-Saharan Africa
|144
|Eswatini
|1.5
|Low
|Sub-Saharan Africa
|145
|French Polynesia
|1.4
|Low
|Asia-Pacific
|146
|Paraguay
|1.4
|Low
|Latin America-Caribbean
|147
|Seychelles
|1.4
|Low
|Sub-Saharan Africa
|148
|Guam
|1.3
|Low
|Asia-Pacific
|149
|Maldives
|1.3
|Low
|Asia-Pacific
|150
|Mali
|1.3
|Low
|Sub-Saharan Africa
|151
|Syria
|1.3
|Low
|Middle East-North Africa
|152
|Kosovo
|1.3
|Low
|Europe
|153
|Turkmenistan
|1.3
|Low
|Asia-Pacific
|154
|Thailand
|1.2
|Low
|Asia-Pacific
|155
|U.S. Virgin Islands
|1.2
|Low
|Latin America-Caribbean
|156
|Peru
|1.2
|Low
|Latin America-Caribbean
|157
|Azerbaijan
|1.2
|Low
|Asia-Pacific
|158
|Burundi
|1.1
|Low
|Sub-Saharan Africa
|159
|Solomon Islands
|1.1
|Low
|Asia-Pacific
|160
|Egypt
|1.1
|Low
|Middle East-North Africa
|161
|Uzbekistan
|1.0
|Very low
|Asia-Pacific
|162
|Guadeloupe
|0.9
|Very low
|Latin America-Caribbean
|163
|Martinique
|0.9
|Very low
|Latin America-Caribbean
|164
|Democratic Republic of the Congo
|0.9
|Very low
|Sub-Saharan Africa
|165
|Pakistan
|0.8
|Very low
|Asia-Pacific
|166
|Gambia
|0.7
|Very low
|Sub-Saharan Africa
|167
|Rwanda
|0.7
|Very low
|Sub-Saharan Africa
|168
|Cambodia
|0.7
|Very low
|Asia-Pacific
|169
|Jordan
|0.7
|Very low
|Middle East-North Africa
|170
|Turkey
|0.7
|Very low
|Asia-Pacific
|171
|Armenia
|0.6
|Very low
|Asia-Pacific
|172
|Lesotho
|0.6
|Very low
|Sub-Saharan Africa
|173
|Senegal
|0.6
|Very low
|Sub-Saharan Africa
|174
|Kiribati
|0.6
|Very low
|Asia-Pacific
|175
|Bahamas
|0.6
|Very low
|Latin America-Caribbean
|176
|Samoa
|0.5
|Very low
|Asia-Pacific
|177
|Djibouti
|0.5
|Very low
|Sub-Saharan Africa
|178
|Tonga
|0.5
|Very low
|Asia-Pacific
|179
|Niger
|0.4
|Very low
|Sub-Saharan Africa
|180
|Zambia
|0.4
|Very low
|Sub-Saharan Africa
|181
|Comoros
|0.4
|Very low
|Sub-Saharan Africa
|182
|Algeria
|0.4
|Very low
|Middle East-North Africa
|183
|Romania
|0.3
|Very low
|Europe
|184
|Federated States of Micronesia
|0.3
|Very low
|Asia-Pacific
|185
|Mayotte
|0.3
|Very low
|Sub-Saharan Africa
|186
|Sudan
|0.3
|Very low
|Middle East-North Africa
|187
|Tajikistan
|0.3
|Very low
|Asia-Pacific
|188
|Palestinian territories
|0.2
|Very low
|Middle East-North Africa
|189
|Libya
|0.2
|Very low
|Middle East-North Africa
|190
|Papua New Guinea
|0.2
|Very low
|Asia-Pacific
|191
|Mauritania
|0.2
|Very low
|Sub-Saharan Africa
|192
|Tunisia
|0.2
|Very low
|Middle East-North Africa
|193
|Iraq
|0.1
|Very low
|Middle East-North Africa
|194
|Moldova
|0.1
|Very low
|Europe
|195
|Timor-Leste
|0.1
|Very low
|Asia-Pacific
|196
|Western Sahara
|0.1
|Very low
|Middle East-North Africa
|197
|Morocco
|0.1
|Very low
|Middle East-North Africa
|198
|Iran
|0.1
|Very low
|Asia-Pacific
|199
|Somalia
|0.0
|Very low
|Sub-Saharan Africa
|200
|Afghanistan
|0.0
|Very low
|Asia-Pacific
|201
|Yemen
|0.0
|Very low
|Middle East-North Africa
|Diversity rank
|Place
|RDI
|Diversity level
|Region
|1
|Singapore
|9.2
|Very high
|Asia-Pacific
|2
|South Korea
|7.7
|Very high
|Asia-Pacific
|3
|Suriname
|7.6
|Very high
|Latin America-Caribbean
|4
|Taiwan
|7.5
|Very high
|Asia-Pacific
|5
|Ivory Coast
|7.3
|Very high
|Sub-Saharan Africa
|6
|Mauritius
|7.3
|Very high
|Sub-Saharan Africa
|7
|Guinea-Bissau
|7.1
|Very high
|Sub-Saharan Africa
|8
|Mozambique
|7.1
|Very high
|Sub-Saharan Africa
|9
|Netherlands
|7.0
|Very high
|Europe
|10
|Togo
|6.9
|High
|Sub-Saharan Africa
|11
|Benin
|6.8
|High
|Sub-Saharan Africa
|12
|Malaysia
|6.7
|High
|Asia-Pacific
|13
|Cuba
|6.6
|High
|Latin America-Caribbean
|14
|Mongolia
|6.6
|High
|Asia-Pacific
|15
|New Zealand
|6.6
|High
|Asia-Pacific
|16
|Japan
|6.4
|High
|Asia-Pacific
|17
|France
|6.4
|High
|Europe
|18
|South Sudan
|6.2
|High
|Sub-Saharan Africa
|19
|Vietnam
|6.2
|High
|Asia-Pacific
|20
|United Kingdom
|6.1
|High
|Europe
|21
|Guyana
|6.1
|High
|Latin America-Caribbean
|22
|Estonia
|6.1
|High
|Europe
|23
|Belgium
|6.1
|High
|Europe
|24
|Bosnia-Herzegovina
|6.1
|High
|Europe
|25
|Eritrea
|6.0
|High
|Sub-Saharan Africa
|26
|Chad
|6.0
|High
|Sub-Saharan Africa
|27
|Germany
|5.9
|High
|Europe
|28
|Burkina Faso
|5.9
|High
|Sub-Saharan Africa
|29
|Nigeria
|5.9
|High
|Sub-Saharan Africa
|30
|Uruguay
|5.8
|High
|Latin America-Caribbean
|31
|Lebanon
|5.8
|High
|Middle East-North Africa
|32
|Cyprus
|5.8
|High
|Asia-Pacific
|33
|Tanzania
|5.8
|High
|Sub-Saharan Africa
|34
|Fiji
|5.8
|High
|Asia-Pacific
|35
|Macao
|5.7
|High
|Asia-Pacific
|36
|Canada
|5.7
|High
|North America
|37
|Ethiopia
|5.7
|High
|Sub-Saharan Africa
|38
|Hong Kong
|5.7
|High
|Asia-Pacific
|39
|Australia
|5.7
|High
|Asia-Pacific
|40
|Sri Lanka
|5.6
|High
|Asia-Pacific
|41
|Trinidad and Tobago
|5.5
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|42
|Laos
|5.4
|Moderate
|Asia-Pacific
|43
|Bahrain
|5.4
|Moderate
|Middle East-North Africa
|44
|North Macedonia
|5.4
|Moderate
|Europe
|45
|Albania
|5.3
|Moderate
|Europe
|46
|Ghana
|5.3
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|47
|Madagascar
|5.3
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|48
|Jamaica
|5.3
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|49
|Czech Republic
|5.1
|Moderate
|Europe
|50
|Kazakhstan
|5.1
|Moderate
|Asia-Pacific
|51
|Cameroon
|5.1
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|52
|Sweden
|4.9
|Moderate
|Europe
|53
|Switzerland
|4.9
|Moderate
|Europe
|54
|Belize
|4.9
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|55
|Qatar
|4.8
|Moderate
|Middle East-North Africa
|56
|Hungary
|4.8
|Moderate
|Europe
|57
|United Arab Emirates
|4.7
|Moderate
|Middle East-North Africa
|58
|Slovenia
|4.7
|Moderate
|Europe
|59
|North Korea
|4.7
|Moderate
|Asia-Pacific
|60
|Luxembourg
|4.7
|Moderate
|Europe
|61
|Bhutan
|4.6
|Moderate
|Asia-Pacific
|62
|Russia
|4.4
|Moderate
|Europe
|63
|Slovakia
|4.4
|Moderate
|Europe
|64
|Barbados
|4.3
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|65
|Brunei
|4.2
|Moderate
|Asia-Pacific
|66
|Israel
|4.2
|Moderate
|Middle East-North Africa
|67
|Montenegro
|4.2
|Moderate
|Europe
|68
|United States
|4.2
|Moderate
|North America
|69
|Norway
|4.1
|Moderate
|Europe
|70
|Spain
|4.0
|Moderate
|Europe
|71
|India
|4.0
|Moderate
|Asia-Pacific
|72
|Denmark
|3.9
|Moderate
|Europe
|73
|Austria
|3.9
|Moderate
|Europe
|74
|Botswana
|3.8
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|75
|Nepal
|3.8
|Moderate
|Asia-Pacific
|76
|Bulgaria
|3.7
|Moderate
|Europe
|77
|Iceland
|3.7
|Moderate
|Europe
|78
|Aruba
|3.6
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|79
|Sao Tome and Principe
|3.6
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|80
|Kuwait
|3.5
|Moderate
|Middle East-North Africa
|81
|Finland
|3.5
|Moderate
|Europe
|82
|Sierra Leone
|3.5
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|83
|Latvia
|3.5
|Moderate
|Europe
|84
|Kenya
|3.4
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|85
|Vanuatu
|3.4
|Moderate
|Asia-Pacific
|86
|South Africa
|3.3
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|87
|French Guiana
|3.2
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|88
|Zimbabwe
|3.2
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|89
|Dominican Republic
|3.0
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|90
|New Caledonia
|3.0
|Moderate
|Asia-Pacific
|91
|Ukraine
|2.9
|Moderate
|Europe
|92
|Channel Islands
|2.9
|Moderate
|Europe
|93
|Gabon
|2.9
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|94
|Liberia
|2.9
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|95
|Cape Verde
|2.9
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|96
|St. Vincent and the Grenadines
|2.9
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|97
|Chile
|2.8
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|98
|Reunion
|2.7
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|99
|China
|2.7
|Moderate
|Asia-Pacific
|100
|Malawi
|2.7
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|101
|Nicaragua
|2.7
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|102
|Grenada
|2.7
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|103
|Myanmar
|2.6
|Moderate
|Asia-Pacific
|104
|Indonesia
|2.6
|Moderate
|Asia-Pacific
|105
|Uganda
|2.6
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|106
|Guinea
|2.6
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|107
|Argentina
|2.5
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|108
|Italy
|2.5
|Moderate
|Europe
|109
|Equatorial Guinea
|2.4
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|110
|El Salvador
|2.4
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|111
|Georgia
|2.4
|Moderate
|Europe
|112
|Puerto Rico
|2.3
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|113
|Brazil
|2.3
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|114
|Venezuela
|2.3
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|115
|Syria
|2.2
|Moderate
|Middle East-North Africa
|116
|Central African Republic
|2.2
|Moderate
|Sub-Saharan Africa
|117
|Oman
|2.1
|Moderate
|Middle East-North Africa
|118
|Honduras
|2.1
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|119
|Bangladesh
|2.1
|Moderate
|Asia-Pacific
|120
|Curacao
|2.0
|Moderate
|Latin America-Caribbean
|121
|Kyrgyzstan
|2.0
|Moderate
|Asia-Pacific
|122
|Haiti
|1.9
|Low
|Latin America-Caribbean
|123
|Greece
|1.9
|Low
|Europe
|124
|Costa Rica
|1.9
|Low
|Latin America-Caribbean
|125
|St. Lucia
|1.8
|Low
|Latin America-Caribbean
|126
|Angola
|1.8
|Low
|Sub-Saharan Africa
|127
|Philippines
|1.8
|Low
|Asia-Pacific
|128
|Republic of the Congo
|1.8
|Low
|Sub-Saharan Africa
|129
|Portugal
|1.8
|Low
|Europe
|130
|Ireland
|1.8
|Low
|Europe
|131
|Colombia
|1.6
|Low
|Latin America-Caribbean
|132
|Lithuania
|1.6
|Low
|Europe
|133
|Guatemala
|1.5
|Low
|Latin America-Caribbean
|134
|Turkmenistan
|1.5
|Low
|Asia-Pacific
|135
|Eswatini
|1.5
|Low
|Sub-Saharan Africa
|136
|Panama
|1.5
|Low
|Latin America-Caribbean
|137
|Thailand
|1.4
|Low
|Asia-Pacific
|138
|French Polynesia
|1.4
|Low
|Asia-Pacific
|139
|Croatia
|1.4
|Low
|Europe
|140
|Kosovo
|1.4
|Low
|Europe
|141
|Belarus
|1.4
|Low
|Europe
|142
|Peru
|1.3
|Low
|Latin America-Caribbean
|143
|Seychelles
|1.3
|Low
|Sub-Saharan Africa
|144
|Mali
|1.3
|Low
|Sub-Saharan Africa
|145
|Maldives
|1.3
|Low
|Asia-Pacific
|146
|Guam
|1.3
|Low
|Asia-Pacific
|147
|Saudi Arabia
|1.3
|Low
|Middle East-North Africa
|148
|U.S. Virgin Islands
|1.2
|Low
|Latin America-Caribbean
|149
|Egypt
|1.1
|Low
|Middle East-North Africa
|150
|Mexico
|1.1
|Low
|Latin America-Caribbean
|151
|Solomon Islands
|1.1
|Low
|Asia-Pacific
|152
|Burundi
|1.0
|Low
|Sub-Saharan Africa
|153
|Serbia
|1.0
|Low
|Europe
|154
|Ecuador
|1.0
|Very low
|Latin America-Caribbean
|155
|Bolivia
|1.0
|Very low
|Latin America-Caribbean
|156
|Uzbekistan
|1.0
|Very low
|Asia-Pacific
|157
|Guadeloupe
|0.9
|Very low
|Latin America-Caribbean
|158
|Senegal
|0.9
|Very low
|Sub-Saharan Africa
|159
|Namibia
|0.9
|Very low
|Sub-Saharan Africa
|160
|Gambia
|0.8
|Very low
|Sub-Saharan Africa
|161
|Martinique
|0.8
|Very low
|Latin America-Caribbean
|162
|Democratic Republic of the Congo
|0.8
|Very low
|Sub-Saharan Africa
|163
|Jordan
|0.8
|Very low
|Middle East-North Africa
|164
|Pakistan
|0.8
|Very low
|Asia-Pacific
|165
|Paraguay
|0.7
|Very low
|Latin America-Caribbean
|166
|Libya
|0.7
|Very low
|Middle East-North Africa
|167
|Rwanda
|0.7
|Very low
|Sub-Saharan Africa
|168
|Cambodia
|0.7
|Very low
|Asia-Pacific
|169
|Malta
|0.7
|Very low
|Europe
|170
|Azerbaijan
|0.7
|Very low
|Asia-Pacific
|171
|Poland
|0.6
|Very low
|Europe
|172
|Lesotho
|0.6
|Very low
|Sub-Saharan Africa
|173
|Kiribati
|0.6
|Very low
|Asia-Pacific
|174
|Djibouti
|0.6
|Very low
|Sub-Saharan Africa
|175
|Bahamas
|0.6
|Very low
|Latin America-Caribbean
|176
|Armenia
|0.6
|Very low
|Asia-Pacific
|177
|Zambia
|0.5
|Very low
|Sub-Saharan Africa
|178
|Tonga
|0.5
|Very low
|Asia-Pacific
|179
|Moldova
|0.5
|Very low
|Europe
|180
|Algeria
|0.3
|Very low
|Middle East-North Africa
|181
|Niger
|0.3
|Very low
|Sub-Saharan Africa
|182
|Samoa
|0.3
|Very low
|Asia-Pacific
|183
|Turkey
|0.3
|Very low
|Asia-Pacific
|184
|Mayotte
|0.3
|Very low
|Sub-Saharan Africa
|185
|Federated States of Micronesia
|0.3
|Very low
|Asia-Pacific
|186
|Palestinian territories
|0.3
|Very low
|Middle East-North Africa
|187
|Tajikistan
|0.3
|Very low
|Asia-Pacific
|188
|Mauritania
|0.2
|Very low
|Sub-Saharan Africa
|189
|Iraq
|0.2
|Very low
|Middle East-North Africa
|190
|Romania
|0.2
|Very low
|Europe
|191
|Tunisia
|0.1
|Very low
|Middle East-North Africa
|192
|Timor-Leste
|0.1
|Very low
|Asia-Pacific
|193
|Western Sahara
|0.1
|Very low
|Middle East-North Africa
|194
|Papua New Guinea
|0.1
|Very low
|Asia-Pacific
|195
|Comoros
|0.1
|Very low
|Sub-Saharan Africa
|196
|Morocco
|0.1
|Very low
|Middle East-North Africa
|197
|Sudan
|0.1
|Very low
|Middle East-North Africa
|198
|Iran
|0.1
|Very low
|Asia-Pacific
|199
|Afghanistan
|0.1
|Very low
|Asia-Pacific
|200
|Yemen
|0.1
|Very low
|Middle East-North Africa
|201
|Somalia
|0.0
|Very low
|Sub-Saharan Africa
Note: Myanmar is also called Burma. Eswatini was formerly known as Swaziland.
