This report is a collaborative effort based on the input and analysis of the following individuals.
Jacob Poushter, Associate Director, Global Attitudes Research
Jordan Lippert, Research Analyst
Dorene Asare-Marfo, Senior Panel Manager
Peter Bell, Associate Director, Design and UX
Laura Clancy, Research Analyst
Jonathan Evans, Senior Researcher
Moira Fagan, Senior Researcher
Sneha Gubbala, Research Analyst
Sofia Hernandez Ramones, Research Analyst
Anna Jackson, Editorial Specialist
Carolyn Lau, International Research Methodologist
Gar Meng Leong, Communications Manager
Kirsten Lesage, Research Associate
Joy Li, Assistant Digital Producer
Ashley Loprete, Communications Associate
John Carlo Mandapat, Information Graphics Designer
William Miner, Research Analyst
Patrick Moynihan, Associate Director, International Research Methods
Georgina Pizzolitto, Research Methodologist
Dana Popky Allsop, Associate Panel Manager
Andrew Prozorovsky, Research Assistant
Meera Ramshankar, Principal Program Coordinator
Jonathan Schulman, Research Associate
Laura Silver, Associate Director, Global Attitudes Research
Sofi Sinozich, International Research Methodologist
Maria Smerkovich, Research Associate
David Tully, Senior Researcher
Richard Wike, Director, Global Attitudes Research