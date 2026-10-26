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Why Is Election Day on a Tuesday in the U.S., and How Many Other Countries Have Weekday Elections?

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Voters pose with props outside a polling location in Austin, Texas in 2026. (Mikala Compton/The Austin American-Statesman via Getty Images)
Voters pose with props outside a polling location in Austin, Texas in 2026. (Mikala Compton/The Austin American-Statesman via Getty Images)

Note: Ahead of Election Day on Nov. 3, this analysis examines why elections take place on Tuesdays in the United States and how many other countries also have weekday elections. It’s an excerpt from a broader July 2026 analysis about the ways that American democracy stands out internationally.

Since the mid-19th century, Tuesday has been the standard day for U.S. elections (with certain exceptions). Back when the nation was primarily rural and all voting was in person, getting to and from a polling place often required long round-trip journeys. Sunday was out because many people were in church, and Wednesday was farmers market day. Tuesday seemed like the best fit.

About this research

Ahead of Election Day on Nov. 3, this analysis examines why elections take place on Tuesdays in the United States and how many other democratic countries also have weekday elections. It’s an excerpt from a broader July 2026 analysis about ways that American democracy stands out internationally. We categorized countries as democracies by combining ratings from three leading research organizations. For more information, visit the larger analysis.

More recently, some lawmakers have proposed moving Election Day to a weekend or making it a national holiday. Supporters say the current schedule often forces people to take time off work to vote, and making Election Day a day off for everyone would boost turnout. (As of 2023, 12 states and Puerto Rico already make Election Day a paid day off for state employees; Kentucky also does so, but only in presidential election years.)

Election Day around the world
Democracies that typically hold national elections on …
Note: The Czech Republic and Suriname are not shown because they have different election procedures. Data is based on 106 countries classified as democracies and includes some fully self-governing territories whose sovereign status is disputed.
Source: Pew Research Center analysis.
PEW RESEARCH CENTER
Election Day around the world
Democracies that typically hold national elections on …
DemocracyElection dayRegion
AlbaniaSaturday or SundayEurope
AndorraSaturday or SundayEurope
Antigua and BarbudaOrdinary weekdayAmericas
ArgentinaSaturday or SundayAmericas
ArmeniaSaturday or SundayEurope
AustraliaSaturday or SundayAsia-Pacific
AustriaSaturday or SundayEurope
BahamasOrdinary weekdayAmericas
BarbadosOrdinary weekdayAmericas
BelgiumSaturday or SundayEurope
BelizeOrdinary weekdayAmericas
BhutanOrdinary weekdayAsia-Pacific
BoliviaSaturday or SundayAmericas
BotswanaWeekday designated as national holidayAfrica
BrazilSaturday or SundayAmericas
BulgariaSaturday or SundayEurope
CanadaOrdinary weekdayAmericas
Cape VerdeSaturday or SundayAfrica
ChileSaturday or SundayAmericas
ColombiaSaturday or SundayAmericas
Costa RicaSaturday or SundayAmericas
CroatiaSaturday or SundayEurope
CyprusSaturday or SundayEurope
Czech Republic*OtherEurope
DenmarkOrdinary weekdayEurope
DominicaOrdinary weekdayAmericas
Dominican RepublicSaturday or SundayAmericas
East TimorSaturday or SundayAsia-Pacific
EcuadorSaturday or SundayAmericas
EstoniaSaturday or SundayEurope
FijiWeekday designated as national holidayAsia-Pacific
FinlandSaturday or SundayEurope
FranceSaturday or SundayEurope
GermanySaturday or SundayEurope
GhanaSaturday or SundayAfrica
GreeceSaturday or SundayEurope
GrenadaOrdinary weekdayAmericas
GuyanaWeekday designated as national holidayAmericas
HungarySaturday or SundayEurope
IcelandSaturday or SundayEurope
IndiaOrdinary weekdayAsia-Pacific
IrelandOrdinary weekdayEurope
IsraelWeekday designated as national holidayMiddle East
ItalySaturday or SundayEurope
JamaicaOrdinary weekdayAmericas
JapanSaturday or SundayAsia-Pacific
KiribatiOrdinary weekdayAsia-Pacific
KosovoSaturday or SundayEurope
LatviaSaturday or SundayEurope
LesothoWeekday designated as national holidayAfrica
LiberiaOrdinary weekdayAfrica
LiechtensteinSaturday or SundayEurope
LithuaniaSaturday or SundayEurope
LuxembourgSaturday or SundayEurope
MalawiWeekday designated as national holidayAfrica
MalaysiaSaturday or SundayAsia-Pacific
MaltaSaturday or SundayEurope
Marshall IslandsOrdinary weekdayAsia-Pacific
MauritiusSaturday or SundayAfrica
Micronesia, Federated StatesOrdinary weekdayAsia-Pacific
MoldovaSaturday or SundayEurope
MonacoSaturday or SundayEurope
MongoliaWeekday designated as national holidayAsia-Pacific
MontenegroSaturday or SundayEurope
NamibiaWeekday designated as national holidayAfrica
NauruSaturday or SundayAsia-Pacific
NepalWeekday designated as national holidayAsia-Pacific
NetherlandsOrdinary weekdayEurope
New ZealandSaturday or SundayAsia-Pacific
North MacedoniaWeekday designated as national holidayEurope
Northern CyprusSaturday or SundayEurope
NorwayOrdinary weekdayEurope
PalauOrdinary weekdayAsia-Pacific
PanamaSaturday or SundayAmericas
ParaguaySaturday or SundayAmericas
PeruSaturday or SundayAmericas
PhilippinesWeekday designated as national holidayAsia-Pacific
PolandSaturday or SundayEurope
PortugalSaturday or SundayEurope
RomaniaSaturday or SundayEurope
SamoaWeekday designated as national holidayAsia-Pacific
San MarinoSaturday or SundayEurope
Sao Tome and PrincipeSaturday or SundayAfrica
SenegalSaturday or SundayAfrica
SeychellesSaturday or SundayAfrica
SlovakiaSaturday or SundayEurope
SloveniaSaturday or SundayEurope
Solomon IslandsWeekday designated as national holidayAsia-Pacific
South AfricaWeekday designated as national holidayAfrica
South KoreaWeekday designated as national holidayAsia-Pacific
SpainSaturday or SundayEurope
Sri LankaOrdinary weekdayAsia-Pacific
St. Kitts and NevisOrdinary weekdayAmericas
St. LuciaOrdinary weekdayAmericas
St. Vincent and the GrenadinesOrdinary weekdayAmericas
Suriname**OtherAmericas
SwedenSaturday or SundayEurope
SwitzerlandSaturday or SundayEurope
TaiwanSaturday or SundayAsia-Pacific
TongaOrdinary weekdayAsia-Pacific
Trinidad and TobagoOrdinary weekdayAmericas
TuvaluOrdinary weekdayAsia-Pacific
United KingdomOrdinary weekdayEurope
United StatesOrdinary weekdayAmericas
UruguaySaturday or SundayAmericas
VanuatuWeekday designated as national holidayAsia-Pacific

* The Czech Republic typically holds elections over a 24-hour period from Friday afternoon to Saturday afternoon.
** Suriname holds elections on a fixed date: May 25, which happened to fall on a Sunday in the most recent election year.

Download data as .csv
Note: The Czech Republic and Suriname are not shown because they have different election procedures. Data is based on 106 countries classified as democracies and includes some fully self-governing territories whose sovereign status is disputed.
Source: Pew Research Center analysis.
PEW RESEARCH CENTER

As it stands, the United States is one of 28 democratic countries that routinely holds national elections on non-holiday weekdays. By contrast, 60 democracies typically hold elections on Saturdays or Sundays. (Then there’s the Czech Republic, which typically holds elections over a 24-hour period from Friday afternoon to Saturday afternoon.) Sixteen other democracies hold elections on weekdays but declare them public holidays.

Some countries hold elections on a fixed date instead of a set day of the week. Suriname, for instance, has held its general election on May 25 every five years since 2000. Its most recent election, in 2025, happened to fall on a Sunday, but that was by chance rather than by deliberate choice.

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Drew DeSilver is a senior writer at Pew Research Center.