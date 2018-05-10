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Number of Foreign College Students Staying and Working in U.S. After Graduation Surges

Appendix D: Additional tables

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Table of Contents
  1. Number of Foreign College Students Staying and Working in U.S. After Graduation Surges
  2. Acknowledgments
  3. Methodology
  4. Appendix A: References
  5. Appendix B: Additional note
  6. Appendix C: Additional charts
  7. Appendix D: Additional tables
  8. Appendix E: Countries and territories by regional classification
Metropolitan area Total H-1B visa approvals H-1B visa approvals per 100 workers Average salary for H-1B visa approvals % of H-1B visa approvals with an advanced degree % of H-1B visa approvals with a U.S. advanced degree
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA 247,900 2.501 $80,000 47% 13%
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX 74,000 2.126 $77,100 43% 12%
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV 64,800 2.000 $73,900 45% 12%
Boston-Cambridge-Newton, MA-NH 38,300 1.482 $88,100 61% 20%
College Station-Bryan, TX 37,800 31.847 $82,600 23% 1%
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD 34,300 1.125 $84,800 52% 15%
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI 29,900 0.613 $82,200 42% 9%
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX 28,900 0.917 $81,900 59% 20%
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA 28,500 1.014 $74,600 53% 14%
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA 22,200 2.210 $88,800 53% 15%
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL 14,700 0.502 $70,600 38% 13%
Detroit-Warren-Dearborn, MI 13,900 0.682 $72,300 47% 9%
Durham-Chapel Hill, NC 11,300 4.128 $84,700 48% 6%
San Francisco-Oakland-Hayward, CA 11,300 0.466 $90,500 51% 15%
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL 10,800 0.756 $82,600 55% 17%
Trenton, NJ 9,500 4.857 $83,300 53% 13%
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA 9,000 0.137 $75,200 48% 17%
Austin-Round Rock, TX 8,300 0.820 $85,600 62% 22%
Baltimore-Columbia-Towson, MD 7,400 0.505 $77,100 62% 19%
Pittsburgh, PA 6,600 0.546 $83,700 57% 16%
Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT 6,300 1.350 $100,200 60% 20%
Richmond, VA 5,800 0.898 $86,500 60% 14%
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA 5,200 0.267 $98,100 51% 17%
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT 4,900 0.785 $81,500 58% 17%
Worcester, MA-CT 4,800 1.403 $79,100 64% 23%
Raleigh, NC 4,400 0.703 $79,600 63% 19%
Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC 4,400 0.367 $82,800 55% 16%
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL 3,600 0.305 $76,200 51% 15%
Providence-Warwick, RI-MA 3,400 0.492 $90,100 64% 18%
Harrisburg-Carlisle, PA 2,900 1.003 $73,800 53% 18%
Nashville-Davidson–Murfreesboro–Franklin, TN 2,700 0.296 $86,500 59% 17%
San Antonio-New Braunfels, TX 2,600 0.246 $78,900 50% 13%
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ 2,300 0.107 $97,100 69% 22%
Jacksonville, FL 2,000 0.282 $78,500 52% 14%
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI 1,900 0.100 $90,500 62% 20%
Louisville/Jefferson County, KY-IN 1,900 0.298 $79,600 60% 13%
Denver-Aurora-Lakewood, CO 1,900 0.127 $91,300 55% 14%
St. Louis, MO-IL 1,900 0.126 $84,700 51% 13%
San Diego-Carlsbad, CA 1,800 0.117 $86,600 67% 28%
Columbus, OH 1,800 0.176 $72,500 61% 18%
Memphis, TN-MS-AR 1,700 0.272 $77,700 69% 22%
Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls, NY 1,600 0.286 $89,900 62% 21%
Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO 1,500 0.632 $91,600 55% 17%
Cincinnati, OH-KY-IN 1,500 0.137 $70,200 57% 13%
Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI 1,500 0.179 $84,800 46% 11%
Kansas City, MO-KS 1,400 0.126 $76,500 63% 19%
Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ 1,300 0.312 $75,400 61% 19%
Rochester, NY 1,300 0.244 $72,200 57% 18%
Manchester-Nashua, NH 1,300 1.111 $78,200 53% 14%
Albany-Schenectady-Troy, NY 1,200 0.275 $82,100 65% 23%
Burlington-South Burlington, VT 1,200 0.983 $81,200 65% 15%
Baton Rouge, LA 1,200 0.300 $71,500 51% 16%
Sacramento–Roseville–Arden-Arcade, CA 1,200 0.112 $87,800 68% 21%
New Haven-Milford, CT 1,200 0.362 $79,800 66% 23%
Ann Arbor, MI 1,000 0.538 $68,500 64% 25%
New Orleans-Metairie, LA 1,000 0.167 $70,600 61% 23%
Oklahoma City, OK 1,000 0.147 $72,800 64% 27%
Tulsa, OK 900 0.188 $74,300 63% 24%
Charlottesville, VA 900 0.768 $49,500 58% 10%
Little Rock-North Little Rock-Conway, AR 800 0.240 $67,600 62% 17%
Gainesville, FL 800 0.592 $71,600 67% 27%
Greensboro-High Point, NC 800 0.209 $80,500 63% 24%
Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC 700 0.088 $73,300 59% 24%
Omaha-Council Bluffs, NE-IA 700 0.144 $90,400 61% 18%
Birmingham-Hoover, AL 700 0.124 $80,900 62% 22%
Erie, PA 700 0.480 $89,100 75% 21%
Greenville-Anderson-Mauldin, SC 600 0.158 $84,800 59% 18%
Indianapolis-Carmel-Anderson, IN 600 0.064 $71,700 57% 21%

Tables on educational institutions by school type

Table showing the top 10 public schools foreign student graduates on OPT attended from 2004-2016

 

 

Table showing the top 10 non-CCIHE classified schools foreign students on OPT attended from 2004-2016

 

Table showing the top 10 private for-profit schools foreign student graduates on OPT attended from 2004-2016

 

 Table on metro area total population estimates

Table showing the top 113 metro areas with over 2,000 foreign graduates approved for OPT by population
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Table of Contents

  1. Number of Foreign College Students Staying and Working in U.S. After Graduation Surges
  2. Acknowledgments
  3. Methodology
  4. Appendix A: References
  5. Appendix B: Additional note
  6. Appendix C: Additional charts
  7. Appendix D: Additional tables
  8. Appendix E: Countries and territories by regional classification