Numbers, Facts and Trends Shaping Your World

Read our research on:

  • Report

|

Religious Diversity Around the World

Sortable table: Religious diversity by country, 2010-2020

By
Table of Contents

The sortable table below shows the Religious Diversity Index (RDI) score for each country and territory included in our study, along with its corresponding diversity level in 2010 and 2020. It also displays rankings for all 201 places.

We measure religious diversity based on the size of seven religious groups: Christians, Muslims, Hindus, Buddhists, Jews, adherents of all other religions and people with no religious affiliation. Explore our accompanying report, “Religious Diversity Around the World,” to learn more about our methodology and key findings.

Related: Religious Composition by Country, 2010-2020

Select a year to see where your country falls on the religious diversity spectrum. 

Diversity rankPlaceRDIDiversity levelRegion
1Singapore9.3Very highAsia-Pacific
2Suriname7.5Very highLatin America-Caribbean
3Taiwan7.5Very highAsia-Pacific
4South Korea7.3Very highAsia-Pacific
5Mauritius7.3Very highSub-Saharan Africa
6Guinea-Bissau7.2Very highSub-Saharan Africa
7Togo7.1Very highSub-Saharan Africa
8Benin7.1Very highSub-Saharan Africa
9Australia7.0HighAsia-Pacific
10France6.9HighEurope
11Canada6.9HighNorth America
12United Kingdom6.9HighEurope
13Belgium6.8HighEurope
14Ivory Coast6.8HighSub-Saharan Africa
15Netherlands6.8HighEurope
16New Zealand6.7HighAsia-Pacific
17Mongolia6.6HighAsia-Pacific
18Mozambique6.6HighSub-Saharan Africa
19Cuba6.5HighLatin America-Caribbean
20Germany6.4HighEurope
21Malaysia6.3HighAsia-Pacific
22Sweden6.3HighEurope
23Estonia6.2HighEurope
24Japan6.2HighAsia-Pacific
25Chad6.2HighSub-Saharan Africa
26Uruguay6.1HighLatin America-Caribbean
27Switzerland6.1HighEurope
28South Sudan6.1HighSub-Saharan Africa
29Eritrea6.0HighSub-Saharan Africa
30Bosnia-Herzegovina6.0HighEurope
31Guyana5.9HighLatin America-Caribbean
32United States5.8HighNorth America
33Luxembourg5.8HighEurope
34Nigeria5.8HighSub-Saharan Africa
35Macao5.8HighAsia-Pacific
36Tanzania5.7HighSub-Saharan Africa
37Ethiopia5.7HighSub-Saharan Africa
38Vietnam5.6HighAsia-Pacific
39Sri Lanka5.6HighAsia-Pacific
40Austria5.6HighEurope
41Cyprus5.6HighAsia-Pacific
42Laos5.5ModerateAsia-Pacific
43Slovenia5.5ModerateEurope
44Jamaica5.4ModerateLatin America-Caribbean
45Burkina Faso5.4ModerateSub-Saharan Africa
46Trinidad and Tobago5.4ModerateLatin America-Caribbean
47Russia5.4ModerateEurope
48North Macedonia5.4ModerateEurope
49Lebanon5.4ModerateMiddle East-North Africa
50Fiji5.3ModerateAsia-Pacific
51Hong Kong5.2ModerateAsia-Pacific
52Cameroon5.2ModerateSub-Saharan Africa
53Spain5.2ModerateEurope
54Ghana5.2ModerateSub-Saharan Africa
55Chile5.1ModerateLatin America-Caribbean
56Norway5.1ModerateEurope
57United Arab Emirates5.1ModerateMiddle East-North Africa
58Bahrain4.9ModerateMiddle East-North Africa
59Finland4.8ModerateEurope
60Belize4.8ModerateLatin America-Caribbean
61Albania4.8ModerateEurope
62North Korea4.7ModerateAsia-Pacific
63Hungary4.7ModerateEurope
64Czech Republic4.7ModerateEurope
65Madagascar4.7ModerateSub-Saharan Africa
66Iceland4.6ModerateEurope
67Qatar4.6ModerateMiddle East-North Africa
68Slovakia4.6ModerateEurope
69Bhutan4.6ModerateAsia-Pacific
70Israel4.5ModerateMiddle East-North Africa
71Denmark4.4ModerateEurope
72Montenegro4.4ModerateEurope
73Latvia4.3ModerateEurope
74Barbados4.2ModerateLatin America-Caribbean
75Dominican Republic4.2ModerateLatin America-Caribbean
76Kazakhstan4.1ModerateAsia-Pacific
77Bulgaria4.1ModerateEurope
78India4.0ModerateAsia-Pacific
79Cape Verde4.0ModerateSub-Saharan Africa
80Kuwait3.9ModerateMiddle East-North Africa
81Italy3.9ModerateEurope
82Nepal3.8ModerateAsia-Pacific
83Brazil3.8ModerateLatin America-Caribbean
84Aruba3.7ModerateLatin America-Caribbean
85Sierra Leone3.7ModerateSub-Saharan Africa
86Ireland3.7ModerateEurope
87Oman3.7ModerateMiddle East-North Africa
88Brunei3.7ModerateAsia-Pacific
89Botswana3.5ModerateSub-Saharan Africa
90Gabon3.4ModerateSub-Saharan Africa
91French Guiana3.3ModerateLatin America-Caribbean
92Ukraine3.3ModerateEurope
93Vanuatu3.3ModerateAsia-Pacific
94Sao Tome and Principe3.2ModerateSub-Saharan Africa
95South Africa3.1ModerateSub-Saharan Africa
96New Caledonia3.1ModerateAsia-Pacific
97Nicaragua3.1ModerateLatin America-Caribbean
98Liberia3.0ModerateSub-Saharan Africa
99Portugal3.0ModerateEurope
100Belarus3.0ModerateEurope
101Channel Islands3.0ModerateEurope
102Kenya3.0ModerateSub-Saharan Africa
103St. Vincent and the Grenadines2.9ModerateLatin America-Caribbean
104Colombia2.9ModerateLatin America-Caribbean
105Indonesia2.7ModerateAsia-Pacific
106Guinea2.7ModerateSub-Saharan Africa
107Reunion2.7ModerateSub-Saharan Africa
108Zimbabwe2.7ModerateSub-Saharan Africa
109Grenada2.7ModerateLatin America-Caribbean
110El Salvador2.6ModerateLatin America-Caribbean
111Malawi2.6ModerateSub-Saharan Africa
112Costa Rica2.5ModerateLatin America-Caribbean
113Uganda2.5ModerateSub-Saharan Africa
114Venezuela2.5ModerateLatin America-Caribbean
115Georgia2.5ModerateEurope
116Malta2.5ModerateEurope
117Equatorial Guinea2.4ModerateSub-Saharan Africa
118Argentina2.4ModerateLatin America-Caribbean
119Ecuador2.4ModerateLatin America-Caribbean
120Honduras2.4ModerateLatin America-Caribbean
121Haiti2.4ModerateLatin America-Caribbean
122Myanmar2.4ModerateAsia-Pacific
123Puerto Rico2.3ModerateLatin America-Caribbean
124Bolivia2.3ModerateLatin America-Caribbean
125Greece2.3ModerateEurope
126China2.3ModerateAsia-Pacific
127Mexico2.3ModerateLatin America-Caribbean
128Namibia2.1ModerateSub-Saharan Africa
129Curacao2.0ModerateLatin America-Caribbean
130Central African Republic2.0ModerateSub-Saharan Africa
131Croatia2.0LowEurope
132Panama1.9LowLatin America-Caribbean
133Bangladesh1.9LowAsia-Pacific
134Poland1.9LowEurope
135Philippines1.9LowAsia-Pacific
136Serbia1.8LowEurope
137Kyrgyzstan1.8LowAsia-Pacific
138St. Lucia1.8LowLatin America-Caribbean
139Guatemala1.8LowLatin America-Caribbean
140Republic of the Congo1.7LowSub-Saharan Africa
141Lithuania1.7LowEurope
142Saudi Arabia1.6LowMiddle East-North Africa
143Angola1.5LowSub-Saharan Africa
144Eswatini1.5LowSub-Saharan Africa
145French Polynesia1.4LowAsia-Pacific
146Paraguay1.4LowLatin America-Caribbean
147Seychelles1.4LowSub-Saharan Africa
148Guam1.3LowAsia-Pacific
149Maldives1.3LowAsia-Pacific
150Mali1.3LowSub-Saharan Africa
151Syria1.3LowMiddle East-North Africa
152Kosovo1.3LowEurope
153Turkmenistan1.3LowAsia-Pacific
154Thailand1.2LowAsia-Pacific
155U.S. Virgin Islands1.2LowLatin America-Caribbean
156Peru1.2LowLatin America-Caribbean
157Azerbaijan1.2LowAsia-Pacific
158Burundi1.1LowSub-Saharan Africa
159Solomon Islands1.1LowAsia-Pacific
160Egypt1.1LowMiddle East-North Africa
161Uzbekistan1.0Very lowAsia-Pacific
162Guadeloupe0.9Very lowLatin America-Caribbean
163Martinique0.9Very lowLatin America-Caribbean
164Democratic Republic of the Congo0.9Very lowSub-Saharan Africa
165Pakistan0.8Very lowAsia-Pacific
166Gambia0.7Very lowSub-Saharan Africa
167Rwanda0.7Very lowSub-Saharan Africa
168Cambodia0.7Very lowAsia-Pacific
169Jordan0.7Very lowMiddle East-North Africa
170Turkey0.7Very lowAsia-Pacific
171Armenia0.6Very lowAsia-Pacific
172Lesotho0.6Very lowSub-Saharan Africa
173Senegal0.6Very lowSub-Saharan Africa
174Kiribati0.6Very lowAsia-Pacific
175Bahamas0.6Very lowLatin America-Caribbean
176Samoa0.5Very lowAsia-Pacific
177Djibouti0.5Very lowSub-Saharan Africa
178Tonga0.5Very lowAsia-Pacific
179Niger0.4Very lowSub-Saharan Africa
180Zambia0.4Very lowSub-Saharan Africa
181Comoros0.4Very lowSub-Saharan Africa
182Algeria0.4Very lowMiddle East-North Africa
183Romania0.3Very lowEurope
184Federated States of Micronesia0.3Very lowAsia-Pacific
185Mayotte0.3Very lowSub-Saharan Africa
186Sudan0.3Very lowMiddle East-North Africa
187Tajikistan0.3Very lowAsia-Pacific
188Palestinian territories0.2Very lowMiddle East-North Africa
189Libya0.2Very lowMiddle East-North Africa
190Papua New Guinea0.2Very lowAsia-Pacific
191Mauritania0.2Very lowSub-Saharan Africa
192Tunisia0.2Very lowMiddle East-North Africa
193Iraq0.1Very lowMiddle East-North Africa
194Moldova0.1Very lowEurope
195Timor-Leste0.1Very lowAsia-Pacific
196Western Sahara0.1Very lowMiddle East-North Africa
197Morocco0.1Very lowMiddle East-North Africa
198Iran0.1Very lowAsia-Pacific
199Somalia0.0Very lowSub-Saharan Africa
200Afghanistan0.0Very lowAsia-Pacific
201Yemen0.0Very lowMiddle East-North Africa
Diversity rankPlaceRDIDiversity levelRegion
1Singapore9.2Very highAsia-Pacific
2South Korea7.7Very highAsia-Pacific
3Suriname7.6Very highLatin America-Caribbean
4Taiwan7.5Very highAsia-Pacific
5Ivory Coast7.3Very highSub-Saharan Africa
6Mauritius7.3Very highSub-Saharan Africa
7Guinea-Bissau7.1Very highSub-Saharan Africa
8Mozambique7.1Very highSub-Saharan Africa
9Netherlands7.0Very highEurope
10Togo6.9HighSub-Saharan Africa
11Benin6.8HighSub-Saharan Africa
12Malaysia6.7HighAsia-Pacific
13Cuba6.6HighLatin America-Caribbean
14Mongolia6.6HighAsia-Pacific
15New Zealand6.6HighAsia-Pacific
16Japan6.4HighAsia-Pacific
17France6.4HighEurope
18South Sudan6.2HighSub-Saharan Africa
19Vietnam6.2HighAsia-Pacific
20United Kingdom6.1HighEurope
21Guyana6.1HighLatin America-Caribbean
22Estonia6.1HighEurope
23Belgium6.1HighEurope
24Bosnia-Herzegovina6.1HighEurope
25Eritrea6.0HighSub-Saharan Africa
26Chad6.0HighSub-Saharan Africa
27Germany5.9HighEurope
28Burkina Faso5.9HighSub-Saharan Africa
29Nigeria5.9HighSub-Saharan Africa
30Uruguay5.8HighLatin America-Caribbean
31Lebanon5.8HighMiddle East-North Africa
32Cyprus5.8HighAsia-Pacific
33Tanzania5.8HighSub-Saharan Africa
34Fiji5.8HighAsia-Pacific
35Macao5.7HighAsia-Pacific
36Canada5.7HighNorth America
37Ethiopia5.7HighSub-Saharan Africa
38Hong Kong5.7HighAsia-Pacific
39Australia5.7HighAsia-Pacific
40Sri Lanka5.6HighAsia-Pacific
41Trinidad and Tobago5.5ModerateLatin America-Caribbean
42Laos5.4ModerateAsia-Pacific
43Bahrain5.4ModerateMiddle East-North Africa
44North Macedonia5.4ModerateEurope
45Albania5.3ModerateEurope
46Ghana5.3ModerateSub-Saharan Africa
47Madagascar5.3ModerateSub-Saharan Africa
48Jamaica5.3ModerateLatin America-Caribbean
49Czech Republic5.1ModerateEurope
50Kazakhstan5.1ModerateAsia-Pacific
51Cameroon5.1ModerateSub-Saharan Africa
52Sweden4.9ModerateEurope
53Switzerland4.9ModerateEurope
54Belize4.9ModerateLatin America-Caribbean
55Qatar4.8ModerateMiddle East-North Africa
56Hungary4.8ModerateEurope
57United Arab Emirates4.7ModerateMiddle East-North Africa
58Slovenia4.7ModerateEurope
59North Korea4.7ModerateAsia-Pacific
60Luxembourg4.7ModerateEurope
61Bhutan4.6ModerateAsia-Pacific
62Russia4.4ModerateEurope
63Slovakia4.4ModerateEurope
64Barbados4.3ModerateLatin America-Caribbean
65Brunei4.2ModerateAsia-Pacific
66Israel4.2ModerateMiddle East-North Africa
67Montenegro4.2ModerateEurope
68United States4.2ModerateNorth America
69Norway4.1ModerateEurope
70Spain4.0ModerateEurope
71India4.0ModerateAsia-Pacific
72Denmark3.9ModerateEurope
73Austria3.9ModerateEurope
74Botswana3.8ModerateSub-Saharan Africa
75Nepal3.8ModerateAsia-Pacific
76Bulgaria3.7ModerateEurope
77Iceland3.7ModerateEurope
78Aruba3.6ModerateLatin America-Caribbean
79Sao Tome and Principe3.6ModerateSub-Saharan Africa
80Kuwait3.5ModerateMiddle East-North Africa
81Finland3.5ModerateEurope
82Sierra Leone3.5ModerateSub-Saharan Africa
83Latvia3.5ModerateEurope
84Kenya3.4ModerateSub-Saharan Africa
85Vanuatu3.4ModerateAsia-Pacific
86South Africa3.3ModerateSub-Saharan Africa
87French Guiana3.2ModerateLatin America-Caribbean
88Zimbabwe3.2ModerateSub-Saharan Africa
89Dominican Republic3.0ModerateLatin America-Caribbean
90New Caledonia3.0ModerateAsia-Pacific
91Ukraine2.9ModerateEurope
92Channel Islands2.9ModerateEurope
93Gabon2.9ModerateSub-Saharan Africa
94Liberia2.9ModerateSub-Saharan Africa
95Cape Verde2.9ModerateSub-Saharan Africa
96St. Vincent and the Grenadines2.9ModerateLatin America-Caribbean
97Chile2.8ModerateLatin America-Caribbean
98Reunion2.7ModerateSub-Saharan Africa
99China2.7ModerateAsia-Pacific
100Malawi2.7ModerateSub-Saharan Africa
101Nicaragua2.7ModerateLatin America-Caribbean
102Grenada2.7ModerateLatin America-Caribbean
103Myanmar2.6ModerateAsia-Pacific
104Indonesia2.6ModerateAsia-Pacific
105Uganda2.6ModerateSub-Saharan Africa
106Guinea2.6ModerateSub-Saharan Africa
107Argentina2.5ModerateLatin America-Caribbean
108Italy2.5ModerateEurope
109Equatorial Guinea2.4ModerateSub-Saharan Africa
110El Salvador2.4ModerateLatin America-Caribbean
111Georgia2.4ModerateEurope
112Puerto Rico2.3ModerateLatin America-Caribbean
113Brazil2.3ModerateLatin America-Caribbean
114Venezuela2.3ModerateLatin America-Caribbean
115Syria2.2ModerateMiddle East-North Africa
116Central African Republic2.2ModerateSub-Saharan Africa
117Oman2.1ModerateMiddle East-North Africa
118Honduras2.1ModerateLatin America-Caribbean
119Bangladesh2.1ModerateAsia-Pacific
120Curacao2.0ModerateLatin America-Caribbean
121Kyrgyzstan2.0ModerateAsia-Pacific
122Haiti1.9LowLatin America-Caribbean
123Greece1.9LowEurope
124Costa Rica1.9LowLatin America-Caribbean
125St. Lucia1.8LowLatin America-Caribbean
126Angola1.8LowSub-Saharan Africa
127Philippines1.8LowAsia-Pacific
128Republic of the Congo1.8LowSub-Saharan Africa
129Portugal1.8LowEurope
130Ireland1.8LowEurope
131Colombia1.6LowLatin America-Caribbean
132Lithuania1.6LowEurope
133Guatemala1.5LowLatin America-Caribbean
134Turkmenistan1.5LowAsia-Pacific
135Eswatini1.5LowSub-Saharan Africa
136Panama1.5LowLatin America-Caribbean
137Thailand1.4LowAsia-Pacific
138French Polynesia1.4LowAsia-Pacific
139Croatia1.4LowEurope
140Kosovo1.4LowEurope
141Belarus1.4LowEurope
142Peru1.3LowLatin America-Caribbean
143Seychelles1.3LowSub-Saharan Africa
144Mali1.3LowSub-Saharan Africa
145Maldives1.3LowAsia-Pacific
146Guam1.3LowAsia-Pacific
147Saudi Arabia1.3LowMiddle East-North Africa
148U.S. Virgin Islands1.2LowLatin America-Caribbean
149Egypt1.1LowMiddle East-North Africa
150Mexico1.1LowLatin America-Caribbean
151Solomon Islands1.1LowAsia-Pacific
152Burundi1.0LowSub-Saharan Africa
153Serbia1.0LowEurope
154Ecuador1.0Very lowLatin America-Caribbean
155Bolivia1.0Very lowLatin America-Caribbean
156Uzbekistan1.0Very lowAsia-Pacific
157Guadeloupe0.9Very lowLatin America-Caribbean
158Senegal0.9Very lowSub-Saharan Africa
159Namibia0.9Very lowSub-Saharan Africa
160Gambia0.8Very lowSub-Saharan Africa
161Martinique0.8Very lowLatin America-Caribbean
162Democratic Republic of the Congo0.8Very lowSub-Saharan Africa
163Jordan0.8Very lowMiddle East-North Africa
164Pakistan0.8Very lowAsia-Pacific
165Paraguay0.7Very lowLatin America-Caribbean
166Libya0.7Very lowMiddle East-North Africa
167Rwanda0.7Very lowSub-Saharan Africa
168Cambodia0.7Very lowAsia-Pacific
169Malta0.7Very lowEurope
170Azerbaijan0.7Very lowAsia-Pacific
171Poland0.6Very lowEurope
172Lesotho0.6Very lowSub-Saharan Africa
173Kiribati0.6Very lowAsia-Pacific
174Djibouti0.6Very lowSub-Saharan Africa
175Bahamas0.6Very lowLatin America-Caribbean
176Armenia0.6Very lowAsia-Pacific
177Zambia0.5Very lowSub-Saharan Africa
178Tonga0.5Very lowAsia-Pacific
179Moldova0.5Very lowEurope
180Algeria0.3Very lowMiddle East-North Africa
181Niger0.3Very lowSub-Saharan Africa
182Samoa0.3Very lowAsia-Pacific
183Turkey0.3Very lowAsia-Pacific
184Mayotte0.3Very lowSub-Saharan Africa
185Federated States of Micronesia0.3Very lowAsia-Pacific
186Palestinian territories0.3Very lowMiddle East-North Africa
187Tajikistan0.3Very lowAsia-Pacific
188Mauritania0.2Very lowSub-Saharan Africa
189Iraq0.2Very lowMiddle East-North Africa
190Romania0.2Very lowEurope
191Tunisia0.1Very lowMiddle East-North Africa
192Timor-Leste0.1Very lowAsia-Pacific
193Western Sahara0.1Very lowMiddle East-North Africa
194Papua New Guinea0.1Very lowAsia-Pacific
195Comoros0.1Very lowSub-Saharan Africa
196Morocco0.1Very lowMiddle East-North Africa
197Sudan0.1Very lowMiddle East-North Africa
198Iran0.1Very lowAsia-Pacific
199Afghanistan0.1Very lowAsia-Pacific
200Yemen0.1Very lowMiddle East-North Africa
201Somalia0.0Very lowSub-Saharan Africa

Note: Myanmar is also called Burma. Eswatini was formerly known as Swaziland.

“Religious Diversity Around the World”

PEW RESEARCH CENTER

Next: Acknowledgments
← Prev Page
12345
Next Page →
RECOMMENDED CITATION:

Tong, Yunping. 2026. “Religious Diversity Around the World.” Pew Research Center. doi: 10.58094/ef8g-cr20.

Icon for promotion number 1

Sign up for our weekly newsletter

Fresh data delivered Saturday mornings

Thank you for subscribing!

Topics

Related

Most Popular

Report Materials

Table of Contents

Help us improve our website

We’d love your feedback. Our questions take about 5-10 minutes to answer.

Share website feedback