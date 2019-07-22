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Trust and Distrust in America

Acknowledgments

Table of Contents
  1. Trust and Distrust in America
  2. 1. How Americans see problems of trust
  3. 2. The state of personal trust
  4. 3. Americans’ struggles with truth, accuracy and accountability
  5. 4. Americans’ solutions for trust-related problems
  6. Acknowledgments
  7. Methodology

This report is a collaborative effort based on the input and analysis of the following individuals. Find related reports online at pewresearch.org/pewresearch-org/internet.

Research team Lee Rainie, Director, Internet and Technology Research Scott Keeter, Senior Survey Advisor Andrew Perrin, Research Analyst Cary Funk, Director, Science and Society Research Aaron Smith, Director, Data Labs Courtney Kennedy, Director, Survey Research Greg Smith, Associate Director, Research Claire Gecewicz, Research Associate Alan Cooperman, Director Religion Research Juliana Horowitz, Associate Director, Research Baxter Oliphant, Senior Researcher Jeffrey Gottfried, Senior Researcher Alec Tyson, Senior Researcher Claudia Deane, Vice President, Research Meg Hefferon, Research Analyst Nick Bertoni, Panel Manager Madhu Kumar, Research Assistant Meera Ramshankar, Senior Administrative Coordinator Courtney Johnson, Research Associate

Editorial and graphic design Bill Webster, Information Graphics Designer David Kent, Copy Editor

Communications and web publishing Dana Page, Associate Director, Communications Shawnee Cohn, Communications Manager Ariana Rodriguez-Gitler, Digital Producer Sara Atske, Associate Digital Producer

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Table of Contents

  1. Trust and Distrust in America
  2. 1. How Americans see problems of trust
  3. 2. The state of personal trust
  4. 3. Americans’ struggles with truth, accuracy and accountability
  5. 4. Americans’ solutions for trust-related problems
  6. Acknowledgments
  7. Methodology