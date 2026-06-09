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Israelis, Palestinians, Americans See War in Iran Differently

Acknowledgments

By , and
Table of Contents
  1. Israelis, Palestinians, Americans See War in Iran Differently
  2. Israelis, Palestinians and Americans disagree on which countries in Iran war are doing enough to protect civilians
  3. Amid Iran conflict, how do Israelis and Palestinians feel about their safety?
  4. Appendix: Detailed tables
  5. Acknowledgments
  6. Methodology

This report is a collaborative effort based on the input and analysis of the following individuals.

Laura Silver, Associate Director, Global Attitudes Research
Maria Smerkovich, Research Associate
Julia Armeli, Research Assistant

Dorene Asare-Marfo, Senior Panel Manager

Ethan Charlip, Communications Associate

Janakee Chavda, Associate Digital Producer

Laura Clancy, Research Analyst

Alan Cooperman, Director, Religion Research

Jonathan Evans, Senior Researcher

Moira Fagan, Research Associate

Sofia Hernandez Ramones, Research Assistant

David Kent, Senior Editorial Specialist

Carolyn Lau, International Research Methodologist

Gar Meng Leong, Communications Manager

Kirsten Lesage, Research Associate

Jordan Lippert, Research Analyst

John Carlo Mandapat, Information Graphics Designer

William Miner, Research Analyst

Patrick Moynihan, Associate Director, International Research Methods

Georgina Pizzolitto, Research Methodologist

Dana Popky, Associate Panel Manager

Jacob Poushter, Associate Director, Global Attitudes Research

Andrew Prozorovsky, Research Assistant

Jonathan Schulman, Research Associate

Sofi Sinozich, International Research Methodologist

David Tully, Senior Researcher

Brianna Vetter, Senior Program Coordinator

Richard Wike, Director, Global Attitudes Research

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Table of Contents

  1. Israelis, Palestinians, Americans See War in Iran Differently
  2. Israelis, Palestinians and Americans disagree on which countries in Iran war are doing enough to protect civilians
  3. Amid Iran conflict, how do Israelis and Palestinians feel about their safety?
  4. Appendix: Detailed tables
  5. Acknowledgments
  6. Methodology