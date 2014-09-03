Report | September 3, 2014 As Growth Stalls, Unauthorized Immigrant Population Becomes More Settled Appendix B: Additional Charts X Facebook Threads LinkedIn WhatsApp Mail Add Us On Google By Jeffrey S. Passel, D’Vera Cohn, Jens Manuel Krogstad and Ana Gonzalez-Barrera Table of Contents As Growth Stalls, Unauthorized Immigrant Population Becomes More Settled References Appendix A: Additional Tables Appendix B: Additional Charts Appendix C: Methodology Next: Appendix C: Methodology ← Prev Page 12345 Next Page → Report PDF