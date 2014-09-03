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As Growth Stalls, Unauthorized Immigrant Population Becomes More Settled

Appendix B: Additional Charts

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Table of Contents
  1. As Growth Stalls, Unauthorized Immigrant Population Becomes More Settled
  2. References
  3. Appendix A: Additional Tables
  4. Appendix B: Additional Charts
  5. Appendix C: Methodology
A Rise in U.S.-born Children of Unauthorized Immigrants, and Decline in Unauthorized Children
A Growing Number of Unauthorized Immigrants Live with Their U.S. Citizen Children
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