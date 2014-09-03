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As Growth Stalls, Unauthorized Immigrant Population Becomes More Settled

Appendix A: Additional Tables

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Table of Contents
  1. As Growth Stalls, Unauthorized Immigrant Population Becomes More Settled
  2. References
  3. Appendix A: Additional Tables
  4. Appendix B: Additional Charts
  5. Appendix C: Methodology
Unauthorized Immigrant Population, by Age and Duration of Residence in the U.S., and Their U.S.-Born Children, 1995-2013
Unauthorized Immigrant Population, by Age, Status, Duration of Residence in the U.S. and Presence of Children, and Their U.S.-Born Children, 2012
Unauthorized Adults, by Status, Detailed Duration of Residence in the U.S. and Presence of Children, 2012
Unauthorized Adults, by Presence of U.S.-Born Children, 1995-2012
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