東亞社會的宗教與精神信仰

對香港、日本、韓國、台灣與鄰近越南的信仰、習俗與儀式的調查

Pew Research Center對香港、日本、韓國、台灣和越南的一萬多名成年人進行的最新調查發現，雖然很多人聲稱並無信奉宗教，但卻相信世上有肉眼無法看見的存在、會拜祭先人靈魂，而且會參與儀式習俗。

從某些角度看，東亞似乎是世界上宗教信仰氛圍最不濃厚的地區之一。相對而言，只有少數東亞成年人會每日祈禱或表示宗教對自己的生活非常重要，而且，東亞人脫離宗教的比例是世上數一數二地高。

然而，調查亦顯示，該地區許多人依然具有宗教或靈性信仰，並會參與傳統儀式。

Pew Research Center高級研究員Jonathan Evans表示：「如果我們根據人們的信仰和行為來衡量，東亞的宗教生活比最初看起來更有活力。」

研究簡介： 本報告聚焦於旨在衡量亞洲社會相對常見的信仰和實踐的新問題。此外，本調查亦提出一些長期以來用來衡量世界其他地區宗教儀式的問題，例如宗教在人們生活中的重要性。 本研究以大型地區性問卷調查為基礎，訪問了10,390名成年人，分別來自： 香港

日本

南韓

台灣

越南 我們於東亞展開調查的同時，亦把越南納入為調查對象，這是由於該國在歷史上與中國和儒家文化有關連，而且越南佛教徒信奉的佛教派別與東亞盛行的佛教（大乘佛教）相同。 完整版報告涵蓋先人拜祭、自然界中存在的靈魂，以及拜祭神明和宗教人物，亦有提及這些社會的宗教現況、當地的信仰與習俗，以及宗教與政治和社會的互動。

該調查發現：

大多數大受訪者要麽沒有宗教信仰，要麽認爲自己是佛教徒。 在韓國和香港，有大量成年人信仰基督教，而台灣也有相當數量的道教信徒。 但是，即使在無宗教信仰的人群中（台灣為27%，香港為61%），也有50%或以上的人祭奠先祖；至少40%的人相信神或看不見的存在；25%或以上的人表示山川、河流或樹木具有神靈。

在韓國和香港，有大量成年人信仰基督教，而台灣也有相當數量的道教信徒。 許多人會參加帶有宗教色彩的 祭祖儀式 。日本有70%的成年人表示他們在過去一年中，曾供奉食物或酒水祭拜祖先。越南有86%的成年人在過去一年中舉行過此類儀式。

。日本有70%的成年人表示他們在過去一年中，曾供奉食物或酒水祭拜祖先。越南有86%的成年人在過去一年中舉行過此類儀式。 敬拜或祈求各類宗教人物或神靈相當普遍 ，30%的香港成年人表示他們祈求或敬拜觀音；

46%的台灣成人則祈求或敬拜佛祖。

，30%的香港成年人表示他們祈求或敬拜觀音； 46%的台灣成人則祈求或敬拜佛祖。 在該地區的人，尤其是基督徒，普遍認爲宗教是社會中的積極力量。

其他調查發現包括：

許多人表示，他們當下的宗教信仰與兒時不同。

從原生宗教信仰轉變為其他宗教或無宗教信仰的比例不等，其中越南為17%，而香港和韓國均為53%。

許多東亞人表示，他們成長在有宗教信仰的環境，現在沒有宗教信仰，但這種情況在鄰近的越南要少得多。 人們不再認信的大都是佛教、基督教和道教；在香港有15%的成年人表示他們成長在基督教環境下，但現在沒有宗教信仰。韓國和日本有14%的成年人表示，他們在佛教環境中長大，但現在不再信仰任何宗教。



東亞的宗教信仰轉換率高於Pew Research Center對其他許多地方調查得出結果。

在我們自2019年以來對整個亞洲進行的宗教調查中，只有新加坡的宗教信仰轉換率(35%)接近東亞社會的比率。

在我們評估過的地區當中，香港和韓國不止錄得最高的整體宗教轉換率，而且他們也有世界上最高比例的成年人表示他們成長在有宗教信仰的環境，但現在沒有宗教信仰（香港為37%，韓國為35%）；緊隨其後的是西歐數個脫離宗教率較高的國家，包括挪威(30%)、荷蘭(29%)和比利時(28%)。

許多人認為宗教在自己的生活中並非十分重要，但仍然會參與各種宗教活動，並持有各種靈性信仰。

在我們調查的五個地方中，聲稱宗教對自己生活非常重要的成年人不多於26%，而日本更是只有6%。

在我們展開調查的所有地方中，約有一半或更多的成年人表示，最近有祭拜祖先、供奉食物或酒水。這些行為常見於佛教徒和沒有信奉宗教的人士身上。 92%無信奉宗教的越南成年人表示，過去一年內曾經祭祖。

在接受調查的四個東亞社會和鄰近的越南中，分別有兩成和79%的成年人表示，曾在生命中的某個時刻，感到祖先靈魂來幫助過自己。

相當多的成年人將大自然視為看不見的神靈世界；在台灣、日本和越南，約有一半或以上的成年人認為山、河流或樹木有自己的靈魂。

這些是Pew Research Center對東亞和鄰近越南10,390名成年人進行調查後得出的主要發現。

在2023年6月至9月期間，各地訪問員以七種語言進行問卷調查，抽樣誤差範圍為

2.47至3.03個百分點。

本調查由Pew Charitable Trusts和John Templeton Foundation資助，屬於Pew-Templeton Global Religious Futures計劃的一部分，該計劃為Pew Research Center轄下的大型項目，

旨在研究宗教的變化以及這類變化對世界各地社會的影響。

如要查閱英文版完整報告，請前往： https://www.pewresearch.org/religion/2024/06/17/religion-and-spirituality-in-east-asian-societies/

報告概覽亦設有繁體中文。

本調查結論總結由英文原版翻譯而成。