东亚社会的宗教与精神信仰

对香港、日本、韩国、台湾和邻国越南的信仰、实践和仪式的调查

一项全新的Pew Research Center调查访问了超过10,000位来自香港、日本、韩国、台湾和越南的成年人，结果发现，虽然很多人声称并无信奉宗教，但却相信世上有肉眼无法看见的存在，会拜祭先人的灵魂，而且会参与仪式或习俗。

从某些方面来看，东亚似乎是世界上宗教信仰氛围最不浓厚的地区之一。相对而言，只有少数东亚成年人会每日祈祷或表示宗教对自己的生活非常重要。而且，东亚人脱离宗教的比例是世上数一数二地高。

然而，调查也显示，该地区的许多人仍然保持宗教或精神信仰，并参与传统仪式。

Pew Research Center 的高级研究员 Jonathan Evans 表示： “如果我们根据人们的信仰和行为来衡量，东亚的宗教生活比最初看起来更具活力”。

关于该研究： 本报告聚焦旨在衡量亚洲社会相对常见的信仰和实践的新问题。此外，本调查亦提出一些长期以来用于衡量世界其他地区宗教仪式的问题，例如宗教在人们生活中的重要性。 该报告以大型地区性问卷调查为基础，访问了10,390名成年人，分别来自： 香港

日本

韩国

台湾

越南 我们于东亚展开调查的同时，亦把越南纳入为调查对象，这是由于该国在历史上与中国和儒家文化关联，而且越南佛教徒信仰的佛教派别与东亚盛行佛教（大乘佛教）相同。 完整报告涵盖先人崇拜、自然界中存在灵魂，以及拜祭神明和宗教人物，亦有提及这些社会的宗教现况、当地的信仰与习俗，以及宗教与政治和社会的互动。

调查发现：

大多数受访者要么没有宗教信仰，要么认为自己是佛教徒。 在韩国和香港，有相当比例的成年人信仰基督教，台湾也有相当数量的道教信徒。 但是，即使在无宗教信仰的人群中 （台湾为27%，香港为61%），也有50%或以上的人祭奠先祖；至少40%的人相信神或看不见的存在；25%或以上的人表示山川、河流或树木具有神灵。

在韩国和香港，有相当比例的成年人信仰基督教，台湾也有相当数量的道教信徒。 许多人会参加带有宗教色彩的 祭祖仪式 。日本有70%的成年人表示他们在过去一年中，曾供奉食物或酒水祭拜祖先。越南有86%的成年人在过去一年中举行过此类仪式。

。日本有70%的成年人表示他们在过去一年中，曾供奉食物或酒水祭拜祖先。越南有86%的成年人在过去一年中举行过此类仪式。 敬拜或祈求各类宗教人物或神灵相当普遍。 30%的香港成年人表示他们祈求或敬拜观音；46%的台湾成年人则祈求或敬拜佛祖。

30%的香港成年人表示他们祈求或敬拜观音；46%的台湾成年人则祈求或敬拜佛祖。 该地区的人们，尤其是基督徒，普遍认为宗教是社会中的积极力量。

其他调查发现包括：

许多人表示，他们当下的宗教信仰与儿时不同。

从儿时的宗教信仰转而认信其他或无宗教信仰的比例不等，其中越南17%，香港和韩国均为53%。

许多东亚人士表示，他们成长在有宗教信仰的环境，而现在没有宗教信仰，但这种情况在邻国越南并不太常见。 人们不再认信的大多是佛教、基督教和道教。香港有15%的成年人表示他们成长在基督教环境下，但现在没有宗教信仰。韩国和日本有14%的成年人表示，他们在佛教环境中长大，但现在不再信仰任何宗教。



东亚的宗教信仰转换率高于 Pew Research Center 对其他许多地方调查得出结果。

在我们自2019年以来对整个亚洲进行的宗教调查中，只有新加坡的宗教信仰转换率（35%）接近东亚社会的比率。

根据我们的测量，香港和韩国不仅整体宗教转换率最高，而且自称曾以某宗教信徒身份长大但现在已不再信奉任何宗教的成年人，比例也是全球最高（香港为37%，韩国为35%）。紧随其后的是几个宗教信仰脱离率较高的西欧国家，包括挪威（30%）、荷兰（29%）和比利时（28%）。

许多人认为宗教在他们的生活中并不十分重要，但他们仍然参与各种宗教活动，并持有各种精神信仰。

在我们调查的五个地方中，声称宗教对自己生活非常重要的成年人不多于26%，而日本更是只有6%。

在我们调查的所有地区，大约有50%或以上的成年人表示，他们最近有祭拜祖先，供奉食物或酒水。这些行为在佛教徒和没有宗教信仰的人中很常见。 92%的无宗教信仰的越南成年人表示，他们在过去一年中曾供奉过祖先。

在接受调查的四个东亚社会和邻近的越南中，分别有两成和79%的成年人表示，曾在生命中的某个时刻，感到祖先灵魂来帮助过自己。

相当多的成年人将大自然视为看不见的神灵世界。台湾、日本和越南有约50%或以上的成年人表示，他们相信山川、河流或树木有自己的神灵。

以上是Pew Research Center在东亚和邻国越南对10,390名成年人进行调查后得出的主要结论。当地采访人员在2023年6月至9月期间用七种语言进行了调查。抽样误差范围为2.47至3.03个百分点。

本调查由The Pew Charitable Trusts 和 John Templeton Foundation 提供资助，作为Pew-Templeton Global Religious Futures project的一部分，是 Pew Research Center 针对宗教变化及其对世界各地社会的影响开展的广泛研究。

欲阅读完整报告，请访问： https://www.pewresearch.org/religion/2024/06/17/religion-and-spirituality-in-east-asian-societies/

该报告概述还提供简体中文。

本研究结果摘要系从英文原文翻译而来。