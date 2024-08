Mga Asian American: Isang snapshot ng data ng survey

Higit sa 24 na milyong Asian American ang nanirahan sa United States hanggang 2022. Binubuo nila ang 7% ng populasyon ng bansa sa taon na iyon at ang pinakamabilis na lumalagong pangunahing pangkat ng lahi o etniko sa bansa.

Ang mga Asian American ay nagmula sa higit sa 20 bansa sa East at Southeast Asia, gayundin sa subcontinent ng India. Ngunit ang malaking mayorya – 77% – ay nagmula sa anim na bansa lamang: China, India, Japan, Pilipinas, South Korea at Vietnam.

Ang mga imigrante ay may maliit na mayorya ng mga Asian American (54%), habang ang bahagyang mas maliit na bahagi ay ipinanganak sa U.S. (46%). Sa heograpiya, ang California ay tahanan ng higit sa 7 milyong Asian American, higit pa kaysa alinmang iba pang estado. Ang New York at Texas ay tahanan ng halos 2 milyong Asian.

Ang median na kita sa mga sambahayan ng Asian American ay $100,000 noong 2022. Nangangahulugan ito na kalahati ng mga sambahayan na pinamumunuan ng isang taong Asian ay kumikita ng higit pa riyan at kalahati ay kumikita ng mas kaunti. Ang mga pangkat ng pinagmulang Asian sa U.S. ay malawak na nag-iiba sa kanilang katayuan sa ekonomiya. Sa katunayan, ang mga Asian American ay karamihan sa ekonomiyang nahahati sa lahi o pangkat etniko ngayon.

Noong 2022 at 2023, nag-survey ang Pew Research Center sa mahigit 7,000 Asian na mga adulto sa U.S., tinanong sila tungkol sa kanilang sariling pagkakakilanlan, kanilang mga pananaw sa U.S. at sa kanilang mga ninunong sariling-bayan, kanilang pampulitika at panrelihiyong pagkakaugnay, at higit pa. Narito ang isang mas malapit na pagtingin sa ilan sa mga pangunahing natuklasan.

Pagkakakilanlan

Ang mga Asian American ay inilalarawan ang kanilang pagkakakilanlan sa maraming paraan. Kapag tinanong kung paano nila madalas ilarawan ang kanilang sarili, sinasabi ng ilan na nakikilala nila ang kanilang etnikong pinagmulan (tulad ng “Chinese” o “Filipino”), ang ilan ay gumagamit ng panrehiyong pagkakakilanlan (gaya ng “South Asian”), ang ilan ay gumagamit ng pang-etnikong lebel na “Asian,” at ang ilan ay kinikilala bilang “Amerikano.” Ang iba pa ay pinagsasama ang kanilang mga pagkakakilanlan ng lahi o etniko sa salitang American – “Asian American,” halimbawa, o “Vietnamese American.”

Humigit-kumulang isang-kapat ng Asian na adulto sa U.S. (26%) ang nagsasabi na madalas nilang ginagamit ang kanilang etnisidad para ilarawan ang sarili nila. Ang isang katulad na bahagi (25%) ay gumagamit ng kanilang etnisidad at ang salitang “Amerikano” nang magkasama. Isa pang 16% ang madalas na naglalarawan sa kanilang sarili bilang “Asian American,” 12% ay naglalarawan sa kanilang sarili bilang “Asian” at 10% ay naglalarawan sa kanilang sarili bilang “American.” Medyo kakaunti (6%) ang gumagamit ng paglalarawan sa rehiyong Asian, gaya ng “South Asian.

Kaalaman sa kasaysayan ng Asian American

Humigit-kumulang isang-kapat ng Asian American na mga adulto (24%) ang nagsasabi na sila ay lubos o may alam tungkol sa kasaysayan ng mga Asian sa U.S. Kalahati ang nagsasabing medyo may alam sila, at 24% ang nagsasabi na sila ay may kaunti o wala talagang alam.

Sa mga may hindi bababa sa kaunting kaalaman tungkol sa kasaysayan ng Asian American, sinasabi ng karamihan na natutunan nila ang tungkol sa kasaysayan ng Asia ng U.S. nang hindi pormal – mula sa internet (82%), media (75%) o pamilya at mga kaibigan (63%). Mas kaunti ang nagsasabing natutunan nila ito sa pamamagitan ng isang kolehiyo o unibersidad (37%) o K-12 na paaralan (33%).

Mga pananaw sa U.S. at mga pinagmulang bansa

Humigit-kumulang walo sa sampung Asian American (78%) ang may napaka o medyo paborableng pananaw sa U.S. Mas mataas iyon kaysa sa bahaging may paborableng opinyon sa alinman sa iba pang lugar na tinanong namin sa aming survey. Ang lugar na may pangalawang pinakamataas na paborableng bahagi ay ang Japan (68%). Sa kabilang banda, 20% lamang ng Asian American na mga adulto ang may paborableng opinyon sa China.

Kabilang sa anim na pinakamalaking pangkat na pinagmulan ng Asian sa U.S., karamihan ay may positibong opinyon sa kanilang ninunong sariling-bayan, kahit na ang mga Chinese American ay isang kapansin-pansing eksepsyon. 41% lang ng mga Chinese na adulto sa U.S. ang may magandang pananaw sa China.

Bagama’t ang karamihan sa mga tao sa pinakamalaking grupo ng pinagmulang Asian ay nakikitang mabuti ang kanilang mga ninunong sariling-bayan, karamihan ay nagsasabi na hindi sila lilipat doon. Sa pangkalahatang mga Asian American, humigit-kumulang pito sa sampu (72%) ang nagsasabing hindi nila ito gagawin. Ang mga Asian American na ipinanganak sa U.S. ay mas malamang kaysa mga imigrante na sinabing hindi sila lilipat sa kanilang mga ninunong sariling-bayan (84% vs. 68%).

Pagkamit ng Amerikanong pangarap

Karamihan sa mga Asian American ay nagsasabi na sila ay patungo na sa pagkamit ng Amerikanong pangarap (45%) o sinabing nakamit na nila ito (26%). Gayunpaman, humigit-kumulang isang-kapat (27%) ang nagsasabing ang Amerikanong pangarap ay hindi maabot para sa kanila – isang bahagi na mas mataas pa sa mga Asian American na nabubuhay sa kahirapan (47%).

Pulitika

Ang mga Asian American ay kumikiling sa Demokratiko. Humigit-kumulang anim sa sampung Asian na rehistradong botante sa U.S. (62%) ang kinikilala bilang mga Demokratiko o umaasa sa Partido Demokratiko, habang humigit-kumulang isang ikatlong bahagi (34%) ay kaakibat o sumasandal sa Partidong Republikano.

Karamihan sa anim na pinakamalaking pangkat ng pinagmulang Asian sa U.S. ay kumikiling sa Demokratiko. Ang mga Vietnamese American ay ang eksepsyon: 51% ng mga rehistradong botante sa Vietnam ay mga Republikano o sandal sa GOP, habang 42% naman ang kinikilala o kumikiling sa Partido Demokratiko.

Noong 2022, humigit-kumulang 14 na milyong Asian American ang kwalipikadong bumoto, na nagkakahalaga ng 5% ng kabuuang populasyon ng kwalipikadong botante sa U.S. Ang Pew Research Center ay nag-proyekto na ang bilang ng mga Asian American na kwalipikadong botante ay tataas sa humigit-kumulang 15 milyon ngayong Nobyembre, na ginagawa silang pinakamabilis na lumalagong pangkat ng lahi o etniko na manghahalal sa U.S mula noong 2020. (Kabilang sa mga kwalipikadong botante ang mga taong hindi bababa sa 18 taong gulang at mga mamamayan ng U.S. sa pamamagitan ng kapanganakan o naturalisasyon.)

Relihiyon

Tulad ng kaso sa mga Amerikano sa kabuuan, ang tumataas na bahagi ng mga Asian American ay hindi kaakibat sa anumang relihiyon, habang ang isang bumababang bahagi ay kinikilala bilang Kristiyano.

Humigit-kumulang sangkatlo ng mga adulto sa Asia sa U.S. (32%) ay hindi kaakibat sa relihiyon, mula sa 26% noong 2012. Samantala, 34% ng mga nasa hustong gulang sa Asia ay Kristiyano, bumaba mula sa 42% noong 2012.

Sa kabila ng paghina na ito, ang mga Kristiyano ay nananatiling pinakamalaking grupo ng pananampalataya sa mga Asian American. Ang mas maliit na bahagi ng mga Asian American ay Buddhist (11%), Hindu (11%), Muslim (6%) o ibang pananampalataya (4%).

Malaki ang pagkakaiba ng pagkaka-akibat sa relihiyon ayon sa pinagmulang grupo sa mga Asian American. Halimbawa, higit sa kalahati ng mga Japanese American (47%) ay hindi kaakibat sa relihiyon, habang humigit-kumulang tatlong-kapat ng mga Filipino American (74%) ay Kristiyano.

