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Most Americans Say Federal Government Has Primary Responsibility for COVID-19 Testing

Acknowledgments

Table of Contents
  1. Most Americans Say Federal Government Has Primary Responsibility for COVID-19 Testing
  2. Acknowledgments
  3. Methodology
  4. Appendix

This report is a collaborative effort based on the input and analysis of the following individuals:

Research team

Carroll Doherty, Director, Political Research Cary Funk, Director, Science and Society Research Scott Keeter, Senior Survey Advisor Jocelyn Kiley, Associate Director, Political Research Alec Tyson, Senior Researcher Andrew Daniller, Research Associate Bradley Jones, Research Associate Hannah Hartig, Research Associate Amina Dunn, Research Assistant Hannah Gilberstadt, Research Assistant Ted Van Green, Research Assistant Vianney Gomez, Research Assistant

Communications and editorial

Nida Asheer, Communications Associate Calvin Jordan, Communications Associate

Graphic design and web publishing

Alissa Scheller, Information Graphics Designer Sara Atske, Associate Digital Producer

Methodology

Nick Bertoni, Panel Manager Josh Ferno, Assistant Panel Manager Arnold Lau, Research Analyst

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Table of Contents

  1. Most Americans Say Federal Government Has Primary Responsibility for COVID-19 Testing
  2. Acknowledgments
  3. Methodology
  4. Appendix