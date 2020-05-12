Acknowledgments

This report is a collaborative effort based on the input and analysis of the following individuals:
Research team
Carroll Doherty, Director, Political Research Cary Funk, Director, Science and Society Research Scott Keeter, Senior Survey Advisor Jocelyn Kiley, Associate Director, Political Research Alec Tyson, Senior Researcher Andrew Daniller, Research Associate Bradley Jones, Research Associate Hannah Hartig, Research Associate Amina Dunn, Research Assistant Hannah Gilberstadt, Research Assistant Ted Van Green, Research Assistant Vianney Gomez, Research Assistant
Communications and editorial
Nida Asheer, Communications Associate Calvin Jordan, Communications Associate
Graphic design and web publishing
Alissa Scheller, Information Graphics Designer Sara Atske, Associate Digital Producer
Methodology
Nick Bertoni, Panel Manager Josh Ferno, Assistant Panel Manager Arnold Lau, Research Analyst