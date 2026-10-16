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How Do Americans Feel About G20 Countries?

Acknowledgments

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Table of Contents
  1. How Do Americans Feel About G20 Countries?
  2. Acknowledgments
  3. Methodology

This report is a collaborative effort based on the input and analysis of the following individuals.

Laura Silver, Associate Director, Global Attitudes Research

Laura Clancy, Research Analyst

Sofia Hernandez Ramones, Research Analyst

Dorene Asare-Marfo, Senior Panel Manager

Peter Bell, Associate Director, Design and UX

Janakee Chavda, Associate Digital Producer

Jonathan Evans, Senior Researcher

Moira Fagan, Senior Researcher

Sneha Gubbala, Research Analyst

Anna Jackson, Editorial Specialist

Carolyn Lau, International Research Methodologist

Gar Meng Leong, Communications Manager

Kirsten Lesage, Research Associate

Jordan Lippert, Research Analyst

Ashley Loprete, Communications Associate

John Carlo Mandapat, Information Graphics Designer

William Miner, Research Analyst

Patrick Moynihan, Associate Director, International Research Methods

Georgina Pizzolitto, Research Methodologist

Dana Popky, Associate Panel Manager

Jacob Poushter, Associate Director, Global Attitudes Research

Andrew Prozorovsky, Research Assistant

Meera Ramshankar, Principal Program Coordinator

Jonathan Schulman, Research Associate

Sofi Sinozich, International Research Methodologist

Maria Smerkovich, Research Associate

David Tully, Senior Researcher

Richard Wike, Director, Global Attitudes Research

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Table of Contents

  1. How Do Americans Feel About G20 Countries?
  2. Acknowledgments
  3. Methodology