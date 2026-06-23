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Trump Gets Negative Reviews Internationally as Fewer Say U.S. Is a Reliable Partner

Acknowledgments

By , , and
Table of Contents
  1. Trump Gets Negative Reviews Internationally as Fewer Say U.S. Is a Reliable Partner
  2. How do views of Trump compare with other global leaders?
  3. Comparing how Americans and others around the world view the United States’ global role
  4. European views of Trump and the U.S. are especially negative
  5. In middle-income nations, most say the U.S. interferes in other countries’ affairs
  6. Appendix A: Detailed tables
  7. Appendix B: Classifying European political parties
  8. Appendix C: 2026 Global Attitudes Survey fieldwork timeline
  9. Acknowledgments
  10. Methodology

This report is a collaborative effort based on the input and analysis of the following individuals.

Richard Wike, Director, Global Attitudes Research

Laura Silver, Associate Director, Global Attitudes Research

Moira Fagan, Research Associate

Jonathan Schulman, Research Associate

Julia Armeli, Research Assistant

Dorene Asare-Marfo, Senior Panel Manager

Peter Bell, Associate Director, Design and UX

Ethan Charlip, Communications Associate

Janakee Chavda, Associate Digital Producer

Laura Clancy, Research Analyst

Jonathan Evans, Senior Researcher

Sneha Gubbala, Research Analyst

Sofia Hernandez Ramones, Research Assistant

Anna Jackson, Editorial Specialist

Carolyn Lau, International Research Methodologist

Kirsten Lesage, Research Associate

Jordan Lippert, Research Analyst

John Carlo Mandapat, Information Graphics Designer

William Miner, Research Analyst

Patrick Moynihan, Associate Director, International Research Methods

Georgina Pizzolitto, Research Methodologist

Dana Popky, Associate Panel Manager

Jacob Poushter, Associate Director, Global Attitudes Research

Andrew Prozorovsky, Research Assistant

Sofi Sinozich, International Research Methodologist

Maria Smerkovich, Research Associate

David Tully, Senior Researcher

Brianna Vetter, Senior Program Coordinator

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Table of Contents

  1. Trump Gets Negative Reviews Internationally as Fewer Say U.S. Is a Reliable Partner
  2. How do views of Trump compare with other global leaders?
  3. Comparing how Americans and others around the world view the United States’ global role
  4. European views of Trump and the U.S. are especially negative
  5. In middle-income nations, most say the U.S. interferes in other countries’ affairs
  6. Appendix A: Detailed tables
  7. Appendix B: Classifying European political parties
  8. Appendix C: 2026 Global Attitudes Survey fieldwork timeline
  9. Acknowledgments
  10. Methodology