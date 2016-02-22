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Smartphone Ownership and Internet Usage Continues to Climb in Emerging Economies

Appendix C

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Table of Contents
  1. Smartphone Ownership and Internet Usage Continues to Climb in Emerging Economies
  2. 1. Internet access growing worldwide but remains higher in advanced economies
  3. 2. Smartphone ownership rates skyrocket in many emerging economies, but digital divide remains
  4. 3. Social networking very popular among adult internet users in emerging and developing nations
  5. Appendix A
  6. Appendix B
  7. Appendix C
  8. Acknowledgments
  9. Methodology
Country-specific examples of social networking sites
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Table of Contents

  1. Smartphone Ownership and Internet Usage Continues to Climb in Emerging Economies
  2. 1. Internet access growing worldwide but remains higher in advanced economies
  3. 2. Smartphone ownership rates skyrocket in many emerging economies, but digital divide remains
  4. 3. Social networking very popular among adult internet users in emerging and developing nations
  5. Appendix A
  6. Appendix B
  7. Appendix C
  8. Acknowledgments
  9. Methodology