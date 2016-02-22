- Report
|
Smartphone Ownership and Internet Usage Continues to Climb in Emerging Economies
Appendix C
Table of Contents
-
- Smartphone Ownership and Internet Usage Continues to Climb in Emerging Economies
- 1. Internet access growing worldwide but remains higher in advanced economies
- 2. Smartphone ownership rates skyrocket in many emerging economies, but digital divide remains
- 3. Social networking very popular among adult internet users in emerging and developing nations
- Appendix A
- Appendix B
- Appendix C
- Acknowledgments
- Methodology