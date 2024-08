Phân tích này là một trong loạt bảy phần khám phá nét nhận dạng, quan điểm, thái độ và trải nghiệm của người Mỹ gốc Á, bao gồm sáu nhóm gốc Á lớn nhất ở Hoa Kỳ. Trong những phân tích này, người Mỹ gốc Á bao gồm những người xác định là người gốc Á, một mình hoặc kết hợp với các chủng tộc khác hoặc dân tộc gốc Tây Ban Nha.

Sáu nhóm nguồn gốc châu Á được nêu bật trong loạt bài này – người Mỹ gốc Hoa, gốc Philippines, gốc Ấn Độ, gốc Nhật, gốc Hàn Quốc và gốc Việt – bao gồm những người chỉ xác định có một nguồn gốc châu Á, một mình hoặc kết hợp với một chủng tộc hoặc dân tộc phi châu Á. Trong loạt bài này, người Trung Quốc trưởng thành không bao gồm những người tự nhận mình là người Đài Loan. Các phân tích khác của Pew Research Center khám phá thái độ và đặc điểm của các nhóm gốc Á có thể sử dụng các định nghĩa khác nhau và do đó có thể không thể so sánh trực tiếp.

Phân tích này dựa trên hai nguồn dữ liệu. Đầu tiên là cuộc khảo sát năm 2022-2023 của Pew Research Center về người Mỹ gốc Á trưởng thành, được thực hiện từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023 bằng sáu ngôn ngữ với 7.006 người trả lời. Trung tâm đã tuyển mộ một mẫu khảo sát lớn để kiểm tra sự đa dạng của dân số gốc Á ở Hoa Kỳ, với các mẫu lớn là người gốc Hoa, gốc Philippines, gốc Ấn Độ, gốc Hàn Quốc và gốc Việt. Cuộc khảo sát cũng bao gồm một mẫu đủ lớn gồm những người trưởng thành tự nhận mình là người Nhật để đưa ra những phát hiện nhất định về họ. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc phương pháp luận.

Nguồn dữ liệu thứ hai là American Community Survey (ACS) năm 2022 của U.S. Census Bureau được cung cấp thông qua Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS) từ University of Minnesota.

Pew Research Center là một công ty con của The Pew Charitable Trusts, nhà tài trợ chính của họ. Danh mục người Mỹ gốc Á của Trung tâm được tài trợ bởi The Pew Charitable Trusts, với sự hỗ trợ hào phóng từ Quỹ The Asian American Foundation; Chan Zuckerberg Initiative DAF, quỹ được tư vấn của Silicon Valley Community Foundation; Quỹ Robert Wood Johnson Foundation; Quỹ Henry Luce Foundation; Quỹ Doris Duke Foundation; Quỹ Wallace H. Coulter Foundation; Quỹ Dirk và Charlene Kabcenell Foundation; Quỹ Long Family Foundation; Quỹ Lu-Hebert Fund; Quỹ Gee Family Foundation; Joseph Cotchett; Quỹ Julian Abdey and Sabrina Moyle Charitable Fund; và Nanci Nishimura.

Chúng tôi cũng xin cảm ơn Leaders Forum vì sự lãnh đạo chu đáo và hỗ trợ quý báu trong việc giúp thực hiện cuộc khảo sát này.

Chiến dịch truyền thông chiến lược được sử dụng để thúc đẩy nghiên cứu đã được thực hiện với sự hỗ trợ hào phóng từ Quỹ Doris Duke Foundation.