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根据 U.S. Census Bureau 的数据，截至 2022 年，美国有超过 2400 万亚裔美国人。他们占当年美国人口的 7%，是该国增长最快的主要种族或族裔群体。

亚裔美国人的根源可追溯到东亚和东南亚以及印度次大陆的 20 多个国家。但绝大多数（77%）的亚裔美国人的祖籍只来自六个国家：中国、印度、日本、菲律宾、韩国和越南。

亚裔美国人中移民略超过半数（54%），而美国出生的亚裔美国人所占比例则略少于半数（46%）。从地理上看，加州拥有 700 多万亚裔美国人，远远超过其他任何州。纽约州和德克萨斯州各拥有约 200 万亚裔美国人。

2022 年亚裔美国家庭的收入中位数为 10 万美元。这意味着一半亚裔家庭的收入高于这一水平，而另一半则低于这一水平。美国的亚裔群体经济状况分化很大。事实上，亚裔美国人是当今经济上分化最大的种族或族裔群体之一。

2022 年和 2023 年，Pew Research Center 对美国 7,000 多名亚裔成年人进行了调查，询问他们自己的身份、对美国和祖籍国的看法、政治和宗教信仰等。以下是一些主要调查结果的详细介绍。

身份

亚裔美国人用多种方式描述自己的身份。在问及他们最常用的自我描述方式时，一些人表示，他们认同自己的族裔出身（如“华人”或“菲律宾人”），一些人使用地域身份（如“南亚人”），一些人使用泛族裔标签“亚洲人”，一些人则认为自己是“美国人”。还有些人将自己的种族或族裔身份与美国人一词结合起来，例如“亚裔美国人”或“越南裔美国人”。

约四分之一的美国亚裔成年人（26%）表示，他们最常单独使用族裔来描述自己。有相似比例（25%）的人将族裔和“美国人”一词一起使用。另有 16% 的人最常将自己描述为“亚裔美国人”，12% 的人将自己描述为“亚洲人”，10% 的人将自己描述为“美国人”。相对较少的人（6%）使用亚洲地区的描述，例如“南亚人”。

了解亚裔美国人的历史

约四分之一的亚裔美国成年人（24%）表示，自己极其或非常了解美国亚洲人的历史。一半的人表示，自己有所了解，24 ％的人表示，自己了解一点或根本不了解。

在那些对亚裔美国人历史有所了解的人中，大多数人表示，自己是通过非正式渠道了解美国亚洲人历史的——从互联网（82%）、媒体（75%）或家人和朋友（63%）。较少的人表示，自己是通过大学（37%）或从幼儿园到十二年级（K-12）的学校（33%）了解的。

对美国和祖籍国的看法

大约八成亚裔美国人（78%）对美国持非常或比较好的看法，这一比例高于我们在调查中询问过的任何其他地方。排名第二的是日本（68%），而对中国持好的看法的亚裔美国成年人仅占 20%。

在美国六大亚裔群体中，大多数人对自己的祖籍国持正面看法，但华裔美国人是个明显的例外。只有 41% 的美国华裔成年人对中国持正面看法。

虽然亚裔群体中的大多数人都对自己的祖籍国有好感，大多数人表示不会搬到那里。在亚裔美国人整体中，约有七成（72%）表示不会这样做。在美国出生的亚裔美国人比移民更有可能表示他们不会移居祖籍国（84% 对 68%）。

实现美国梦

大多数亚裔美国人都表示，自己正在实现美国梦（45%），或表示已经实现了美国梦（26%）。不过，仍有约四分之一（27%）的人表示，美国梦对他们来说遥不可及——在生活贫困的亚裔美国人中，这一比例甚至更高（47%）。

政治

亚裔美国人倾向支持民主党。约有六成美国亚裔已登记选民（62%）认同或支持民主党，约三分之一（34%）认同或支持共和党。

美国六大亚裔群体中，大多数支持民主党。越南裔美国人是个例外：51% 的越南籍已登记选民是共和党人或支持共和党，而 42% 的人认同或支持民主党。

2022 年，约有 1400 万亚裔美国人有资格投票，占美国合格选民总人口的 5%。Pew Research Center 预测，今年 11 月亚裔美国人合格选民人数将升至约 1500 万，这使他们成为自 2020 年以来美国选民中增长最快的种族或族裔群体（符合资格的选民包括年满 18 岁且通过出生或入籍成为美国公民的人。）

宗教

和整体美国人的情况一样，越来越多的亚裔美国人不信仰任何宗教，而自认为是基督徒的人数比例正在下降。

约三分之一的美国亚裔成年人（32%）没有宗教信仰，高于 2012 年的 26%。同时，34% 的亚裔成年人是基督徒，低于 2012 年的 42%。

尽管基督教徒人数有所下降，但他们仍然是亚裔美国人中最大的宗教群体。信奉佛教（11%）、印度教（11%）、伊斯兰教（6%）或其他宗教（4%）的亚裔美国人所占比例较小。

不同族裔群体的亚裔美国人的宗教信仰有很大不同。例如，超过一半的日裔美国人 (47%) 没有宗教信仰，而大约四分之三的菲律宾裔美国人 (74%) 是基督徒。

除最左边照片来自 AP Images 外，所有照片均由 Getty Images 提供