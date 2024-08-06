亚裔美国人：调查数据快照
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根据 U.S. Census Bureau 的数据，截至 2022 年，美国有超过 2400 万亚裔美国人。他们占当年美国人口的 7%，是该国增长最快的主要种族或族裔群体。
亚裔美国人的根源可追溯到东亚和东南亚以及印度次大陆的 20 多个国家。但绝大多数（77%）的亚裔美国人的祖籍只来自六个国家：中国、印度、日本、菲律宾、韩国和越南。
亚裔美国人中移民略超过半数（54%），而美国出生的亚裔美国人所占比例则略少于半数（46%）。从地理上看，加州拥有 700 多万亚裔美国人，远远超过其他任何州。纽约州和德克萨斯州各拥有约 200 万亚裔美国人。
2022 年亚裔美国家庭的收入中位数为 10 万美元。这意味着一半亚裔家庭的收入高于这一水平，而另一半则低于这一水平。美国的亚裔群体经济状况分化很大。事实上，亚裔美国人是当今经济上分化最大的种族或族裔群体之一。
2022 年和 2023 年，Pew Research Center 对美国 7,000 多名亚裔成年人进行了调查，询问他们自己的身份、对美国和祖籍国的看法、政治和宗教信仰等。以下是一些主要调查结果的详细介绍。
身份
亚裔美国人用多种方式描述自己的身份。在问及他们最常用的自我描述方式时，一些人表示，他们认同自己的族裔出身（如“华人”或“菲律宾人”），一些人使用地域身份（如“南亚人”），一些人使用泛族裔标签“亚洲人”，一些人则认为自己是“美国人”。还有些人将自己的种族或族裔身份与美国人一词结合起来，例如“亚裔美国人”或“越南裔美国人”。
约四分之一的美国亚裔成年人（26%）表示，他们最常单独使用族裔来描述自己。有相似比例（25%）的人将族裔和“美国人”一词一起使用。另有 16% 的人最常将自己描述为“亚裔美国人”，12% 的人将自己描述为“亚洲人”，10% 的人将自己描述为“美国人”。相对较少的人（6%）使用亚洲地区的描述，例如“南亚人”。
了解亚裔美国人的历史
约四分之一的亚裔美国成年人（24%）表示，自己极其或非常了解美国亚洲人的历史。一半的人表示，自己有所了解，24 ％的人表示，自己了解一点或根本不了解。
在那些对亚裔美国人历史有所了解的人中，大多数人表示，自己是通过非正式渠道了解美国亚洲人历史的——从互联网（82%）、媒体（75%）或家人和朋友（63%）。较少的人表示，自己是通过大学（37%）或从幼儿园到十二年级（K-12）的学校（33%）了解的。
对美国和祖籍国的看法
大约八成亚裔美国人（78%）对美国持非常或比较好的看法，这一比例高于我们在调查中询问过的任何其他地方。排名第二的是日本（68%），而对中国持好的看法的亚裔美国成年人仅占 20%。
在美国六大亚裔群体中，大多数人对自己的祖籍国持正面看法，但华裔美国人是个明显的例外。只有 41% 的美国华裔成年人对中国持正面看法。
虽然亚裔群体中的大多数人都对自己的祖籍国有好感，大多数人表示不会搬到那里。在亚裔美国人整体中，约有七成（72%）表示不会这样做。在美国出生的亚裔美国人比移民更有可能表示他们不会移居祖籍国（84% 对 68%）。
实现美国梦
大多数亚裔美国人都表示，自己正在实现美国梦（45%），或表示已经实现了美国梦（26%）。不过，仍有约四分之一（27%）的人表示，美国梦对他们来说遥不可及——在生活贫困的亚裔美国人中，这一比例甚至更高（47%）。
政治
亚裔美国人倾向支持民主党。约有六成美国亚裔已登记选民（62%）认同或支持民主党，约三分之一（34%）认同或支持共和党。
美国六大亚裔群体中，大多数支持民主党。越南裔美国人是个例外：51% 的越南籍已登记选民是共和党人或支持共和党，而 42% 的人认同或支持民主党。
2022 年，约有 1400 万亚裔美国人有资格投票，占美国合格选民总人口的 5%。Pew Research Center 预测，今年 11 月亚裔美国人合格选民人数将升至约 1500 万，这使他们成为自 2020 年以来美国选民中增长最快的种族或族裔群体（符合资格的选民包括年满 18 岁且通过出生或入籍成为美国公民的人。）
宗教
和整体美国人的情况一样，越来越多的亚裔美国人不信仰任何宗教，而自认为是基督徒的人数比例正在下降。
约三分之一的美国亚裔成年人（32%）没有宗教信仰，高于 2012 年的 26%。同时，34% 的亚裔成年人是基督徒，低于 2012 年的 42%。
尽管基督教徒人数有所下降，但他们仍然是亚裔美国人中最大的宗教群体。信奉佛教（11%）、印度教（11%）、伊斯兰教（6%）或其他宗教（4%）的亚裔美国人所占比例较小。
不同族裔群体的亚裔美国人的宗教信仰有很大不同。例如，超过一半的日裔美国人 (47%) 没有宗教信仰，而大约四分之三的菲律宾裔美国人 (74%) 是基督徒。
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本分析是一系列文章的一个部分。该系列共有七个部分，探讨了亚裔美国人的身份、观点、态度和经历，其中包括美国六大亚裔群体。在这些分析中，亚裔美国人包括那些认为自己是亚洲人的人，无论是单独认同的还是与其他种族或西班牙裔族裔一起认同的。
本系列中重点介绍的六个亚裔群体（华裔、菲律宾裔、印度裔、日裔、韩裔和越南裔美国人）包括那些只认同一种亚裔血统的人，无论是单独认同的还是与非亚裔人种或族裔一起认同的。在本系列中，华裔成年人不包括那些自我认同为台湾人的人。Pew Research Center 其他探讨亚裔群体态度和特征的分析可能使用不同的定义，因此可能无法直接进行比较。
本分析基于两个数据来源。第一个是 Pew Research Center 2022-23 年对亚裔美国成年人进行的调查，该调查于 2022 年 7 月至 2023 年 1 月以六种语言对 7,006 名受访者进行。该中心招募了一个大样本来研究美国亚裔人口的多样性，对华裔、菲律宾裔、印度裔、韩裔和越南裔人口进行了过采样。这些是亚裔美国人中最大的五个族裔群体。该调查还包括大量自认为是日本人的成年人足额样本，以使有关他们的某些发现可以报告。如需了解更多详细信息，请阅读方法。
第二个数据来源是 U.S. Census Bureau 2022 年的 American Community Survey (ACS)——通过 University of Minnesota 的 Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS) 提供。
Pew Research Center 是其主要资助者 The Pew Charitable Trusts 的分支机构。该中心的亚裔美国人职能组合由 The Pew Charitable Trusts 资助，并得到了 The Asian American Foundation、Chan Zuckerberg Initiative DAF（Silicon Valley Community Foundation 的顾问基金）、Robert Wood Johnson Foundation、Henry Luce Foundation、Doris Duke Foundation、The Wallace H. Coulter Foundation、The Dirk and Charlene Kabcenell Foundation、The Long Family Foundation、Lu-Hebert Fund、Gee Family Foundation、Joseph Cotchett、Julian Abdey and Sabrina Moyle Charitable Fund 以及 Nanci Nishimura 的慷慨支持。
我们还要感谢 Leaders Forum 的周到领导和宝贵帮助，使这项调查得以实现。
用于促进本研究的战略传播活动得到了 Doris Duke Foundation 的慷慨支持。