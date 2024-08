本分析是一系列文章的一个部分。该系列共有七个部分,探讨了亚裔美国人的身份、观点、态度和经历,其中包括美国六大亚裔群体。在这些分析中,亚裔美国人包括那些认为自己是亚洲人的人,无论是单独认同的还是与其他种族或西班牙裔族裔一起认同的。

本系列中重点介绍的六个亚裔群体(华裔、菲律宾裔、印度裔、日裔、韩裔和越南裔美国人)包括那些只认同一种亚裔血统的人,无论是单独认同的还是与非亚裔人种或族裔一起认同的。在本系列中,华裔成年人不包括那些自我认同为台湾人的人。Pew Research Center 其他探讨亚裔群体态度和特征的分析可能使用不同的定义,因此可能无法直接进行比较。

本分析基于两个数据来源。第一个是 Pew Research Center 2022-23 年对亚裔美国成年人进行的调查,该调查于 2022 年 7 月至 2023 年 1 月以六种语言对 7,006 名受访者进行。该中心招募了一个大样本来研究美国亚裔人口的多样性,对华裔、菲律宾裔、印度裔、韩裔和越南裔人口进行了过采样。这些是亚裔美国人中最大的五个族裔群体。该调查还包括大量自认为是日本人的成年人足额样本,以使有关他们的某些发现可以报告。如需了解更多详细信息,请阅读方法。

第二个数据来源是 U.S. Census Bureau 2022 年的 American Community Survey (ACS)——通过 University of Minnesota 的 Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS) 提供。

