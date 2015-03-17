Report | March 17, 2015 Public Libraries and Hispanics Appendix A: Statistical Portrait of Library Users X Facebook Threads LinkedIn WhatsApp Mail Add Us On Google By Anna Brown and Mark Hugo Lopez Table of Contents Public Libraries and Hispanics Chapter 1: Using Public Libraries Chapter 2: Latinos’ Attitudes About Public Libraries and Library Services Chapter 3: Experiences Using and Finding Information References Appendix A: Statistical Portrait of Library Users ← Prev Page 123456 Next Page → Report PDFJuly 18-Sept. 30, 2013 – Library Typology Dataset2013 Library Typology