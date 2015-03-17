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Public Libraries and Hispanics

Appendix A: Statistical Portrait of Library Users

By and
Table of Contents
  1. Public Libraries and Hispanics
  2. Chapter 1: Using Public Libraries
  3. Chapter 2: Latinos’ Attitudes About Public Libraries and Library Services
  4. Chapter 3: Experiences Using and Finding Information
  5. References
  6. Appendix A: Statistical Portrait of Library Users
Demographics of Library Users
Hispanic Library Users Skew Young
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Table of Contents

  1. Public Libraries and Hispanics
  2. Chapter 1: Using Public Libraries
  3. Chapter 2: Latinos’ Attitudes About Public Libraries and Library Services
  4. Chapter 3: Experiences Using and Finding Information
  5. References
  6. Appendix A: Statistical Portrait of Library Users