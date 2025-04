En todo el mundo, muchas personas abandonan las religiones de su infancia

Encuestas realizadas en 36 países revelan que el cristianismo y el budismo registran las mayores pérdidas por este “cambio de religión”

Este comunicado de prensa se ha traducido del inglés original al español.

En muchos países del mundo, una quinta parte o más de todos los adultos ha abandonado el grupo religioso en el que se criaron. El cristianismo y el budismo han experimentado pérdidas especialmente grandes debido a este “cambio de religión”, mientras que un número cada vez mayor de adultos no tiene ninguna afiliación religiosa, según las encuestas realizadas por el Pew Research Center a casi 80.000 personas en 36 países.

¿Qué es el “cambio de religión”? A lo largo de este informe, el “cambio de religión” se refiere a un cambio entre el grupo religioso en el que una persona dice haberse criado (durante su infancia) y su pertenencia religiosa actual (en la edad adulta). Utilizamos el término “cambio de religión” en lugar de “conversión” porque los cambios pueden producirse de muchas maneras, tanto como haberse criado bajo una religión a no estar vinculado a ella. Contamos los cambios entre grandes categorías religiosas (como de budista a cristiano, o de hindú a no vinculado), pero no los cambios dentro de una religión mundial (como de una confesión cristiana a otra). Para más detalles, consulte la sección Terminología de nuestro informe.

Las variaciones en la afiliacion religiosa global varían mucho en todo el mundo, según muestran las encuestas.

En algunos países, cambiar de religión es muy raro. En India, Israel, Nigeria y Tailandia, el 95 % o más de los adultos dicen seguir perteneciendo al grupo religioso en el que se criaron.

Pero en Asia Oriental, Europa Occidental, Norteamérica y Sudamérica, el cambio de religión es bastante común. Por ejemplo, el 50 % de los adultos en Corea del Sur, el 36 % en los Países Bajos, el 28 % en Estados Unidos y el 21 % en Brasil ya no se identifican con la religión de su infancia.

La mayor parte de los cambios de religión son desvinculaciones: personas que abandonan la religión de su infancia y ya no se identifican con ninguna religión.

Muchas de estas personas fueron criadas como cristianas. Por ejemplo, el 29 % de los adultos en Suecia dicen que fueron criados como cristianos, pero ahora se describen desde el punto de vista religioso como ateos, agnósticos o “sin ninguna religión en particular”.

El budismo también está perdiendo adeptos por desvinculación en algunos países. Por ejemplo, el 23 % de los adultos encuestados en Japón y el 13 % en Corea del Sur afirman que se criaron como budistas, pero que actualmente no se identifican con ninguna religión.

Sin embargo, no todos los cambios implican alejarse de la religión. Algunas personas se mueven en la dirección opuesta. De los 36 países encuestados, Corea del Sur cuenta con el mayor porcentaje de personas que afirman no haber sido criadas bajo ninguna religión, pero que hoy profesan una (9 %).La mayoría de ellos (6 % de todos los adultos surcoreanos) afirman no haber sido criados bajo ninguna religión y ahora ser cristianos.

En la mayoría de los países estudiados, el cristianismo registra las mayores perdidas netas – es decir, las mayores proporciones de personas que abandonan frente a las que se adhieren.

En Alemania, por ejemplo, esta proporción entre cristianos es de 19,7 a 1,0, lo que significa que hay casi 20 alemanes que dicen haber sido criados como cristianos en la infancia, pero que hoy no se consideran cristianos respecto a cada alemán que se hizo cristiano después de haber sido criado bajo otra religión mundial o bajo ninguna religión.

La encuesta también muestra que el budismo está experimentando grandes pérdidas por cambio de religión, en su mayoría desvinculación, en unos cuantos países, como Japón, Singapur y Corea del Sur. Sin embargo, la proporción entre abandonos y adhesiones no es tan elevada como en el caso del cristianismo.

La categoría que ha experimentado las mayores ganancias netas por el cambio es la de los que no estan vinculados a ninguna religión.

En los países donde hay un gran número de personas que se declaran no religiosas o sin vínculos religiosos, son muchos más aquellos encuestados que reportan no estar vinculados, que los que se han unido a una religion tras haberse criado sin ella.

En Italia, por ejemplo, la relación entre abandono y adhesión entre los no vinculados es de 1,0 a 28,7. Esto quiere decir que por cada persona que se crio sin afiliación religiosa, pero que ahora tiene una religión, más de 28 personas dicen que se criaron bajo una religión, pero ya no la tienen.

La edad: En la mayoría de los países encuestados, los porcentajes de adultos jóvenes y mayores que han cambiado de religión son prácticamente iguales. Sin embargo, en 13 países, incluidas casi todas las naciones latinoamericanas encuestadas, así como varios países de Europa y Norteamérica, los adultos menores de 35 años tienen más probabilidades que los mayores de 50 de haber cambiado de religión.

Educación: En la mayoría de los países, las tasas de cambio de religión no varían mucho entre personas con distintos niveles de educación. Sin embargo, en 12 de los 36 países estudiados, las personas con mayor nivel educativo tienden a tener tasas más elevadas de cambio de religión.

Una vez más, la mayor parte de las personas que cambian de religión en cada nivel educativo es por desvinculación; en concreto, personas que dicen haber sido criadas bajo una tradición religiosa (a menudo como cristianos o budistas), pero que ya no se identifican con ninguna religión.

Género: Asimismo, en la mayoría de los países encuestados, los porcentajes de mujeres y hombres que han cambiado de religión son aproximadamente iguales.

Otras conclusiones claves de este informe:

En todos los países encuestados, la mayoría de las personas que actualmente se identifican como cristianas fueron criadas como tales. Entre los pocos que se han convertido al cristianismo después de haber sido criados de otra manera, la mayoría dice que fueron criados como budistas o sin vinculación religiosa.

fueron criadas como tales. Entre los pocos que se han convertido al cristianismo después de haber sido criados de otra manera, la mayoría dice que fueron criados como budistas o sin vinculación religiosa. En la mayoría de los países encuestados, porcentajes muy pequeños de la población adulta en general han abandonado el Islam o se han unido a él.

o se han unido a él. Casi todas las personas que se criaron como hindúes en la India y Bangladesh siguen identificándose como tales en la actualidad.

en la India y Bangladesh siguen identificándose como tales en la actualidad. La mayoría de las personas que se criaron como judíos en Israel y Estados Unidos siguen identificándose de este modo en la actualidad, lo que se traduce en elevadas tasas de retención en el judaísmo en ambos países.

Estas son algunas de las principales conclusiones de un informe del Pew Research Center basado en encuestas representativas a nivel nacional de casi 80.000 adultos realizadas en 36 países. Los datos de EE.UU. proceden del 2023-2024 Religious Landscape Study (Estudio del panorama religioso 2023-2024, RLS) realizado entre el 17 de julio de 2023 y el 4 de marzo de 2024. Los datos de fuera de EE. UU. proceden de encuestas realizadas entre el 5 de enero y el 22 de mayo de 2024.

Este análisis, financiado por The Pew Charitable Trusts y la John Templeton Foundation, forma parte del Pew-Templeton Global Religious Futures project, (Futuros religiosos globales de Pew-Templeton), un proyecto más amplio del Pew Research Center para estudiar el cambio de religión y su impacto en las sociedades de todo el mundo.

Lea el informe completo (en inglés):

https://www.pewresearch.org/religion/2025/03/26/around-the-world-many-people-are-leaving-their-childhood-religions/

Ir a: Cambio al o desde el (en inglés)

Lea también (en inglés):

Metodología:

https://www.pewresearch.org/religion/2025/03/26/international-religious-switching-methodology/

Lista de preguntas de la encuesta:

https://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/20/2025/03/PR_2025.03.26_international-religious-switching_topline.pdf