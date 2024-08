이 분석은 미국 내에서 가장 큰 규모의 아시아계 여섯 집단을 포함하여 아시아계 미국인의 정체성, 견해, 태도 및 경험을 탐색하는 일곱 파트로 구성된 시리즈 중 하나입니다. 이러한 분석에서 아시아계 미국인은 단독으로 또는 다른 인종이나 히스패닉 민족과 결합하여 스스로를 아시아계로 칭하는 사람들을 포함합니다.

이 시리즈에서 자세히 살펴본 중국계, 필리핀계, 인도계, 일본계, 한국계, 베트남계 미국인으로 구성된 여섯 아시아계 집단은 단독으로 또는 비아시아계 인종이나 민족과 결합하여 스스로를 단일 아시아계로만 생각하는 사람들을 포함합니다. 이 시리즈에서 중국계 성인은 대만계라고 스스로를 규정한 사람들은 포함하지 않습니다. 아시아계 집단의 태도 및 특성을 탐색하는 기타 Pew Research Center 분석은 서로 다른 정의를 사용할 수도 있으므로, 직접 비교가 불가능할 수 있습니다.

이 분석은 두 가지 데이터 출처를 토대로 합니다. 첫 번째는 2022년 7월부터 2023년 1월까지 6개 언어로 응답자 7,006명을 대상으로 실시한 Pew Research Center의 아시아계 미국인 성인 대상 2022~2023년 설문조사입니다. Pew Research Center는 미국 아시아계 인구의 다양성을 조사하기 위해 중국계, 필리핀계, 인도계, 한국계, 베트남계 집단의 과표본을 포함하는 대규모 표본을 모집했으며, 이는 아시아계 미국인의 출신 집단 중 가장 큰 다섯 개 집단에 해당합니다. 설문조사는 또한 스스로를 일본계 성인이라고 칭한 집단에서 충분히 큰 규모의 표본도 포함하도록 하여, 이에 대한 결과가 보고할 가치가 있다는 것을 확실히 하고 있습니다. 자세한 내용을 알아보시려면 방법론을 확인하십시오.

두 번째 데이터 출처는 University of Minnesota의 Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS)를 통해 제공된 U.S. Census Bureau의 2022년 American Community Survey(ACS)입니다.

Pew Research Center는 그 주요 자금 제공사인 The Pew Charitable Trusts의 자회사입니다. Pew Research Center의 아시아계 미국인 포트폴리오는 The Pew Charitable Trusts로부터 자금을 지원받았으며, The Asian American Foundation, Silicon Valley Community Foundation의 자문 기금인 Chan Zuckerberg Initiative DAF, Robert Wood Johnson Foundation, Henry Luce Foundation, Doris Duke Foundation, The Wallace H. Coulter Foundation, The Dirk and Charlene Kabcenell Foundation, The Long Family Foundation, Lu-Hebert Fund, Gee Family Foundation, Joseph Cotchett, Julian Abdey and Sabrina Moyle Charitable Fund, Nanci Nishimura로부터도 지원을 받았습니다.

또한 본 설문조사가 가능하도록 도움을 주신 Leaders Forum에 그 사고 리더십과 귀중한 지원에 감사드리고자 합니다.

연구를 홍보하는 데 사용한 전략 커뮤니케이션 캠페인은 Doris Duke Foundation의 지원으로 인해 가능했습니다.