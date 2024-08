यू.एस. में छह सब से बड़े एशियन मूल समूहों सहित एशियन अमेरिकन लोगों की पहचानों, दृष्टिकोणों, रवैयों और अनुभवों को जानने वाली एक सात भागों वाली श्रेणी का यह विश्लेषण एक है। इन विश्लेषणों में, एशियन अमेरिकन लोगों में वे लोग शामिल हैं जो या तो अकेले, या फिर अन्य जातियों या हिस्पैनिक मूल के संयोजन में एशियन के रूप में खुद की पहचान करते हैं।

इस श्रेणी में जिन पर ध्यान केन्द्रित किया गया है उन छह एशियन मूल वाले समूहों – चीनी, फिलिपीनो, भारतीय, जापानी, कोरियाई और वियतनामी अमेरिकन – में वे शामिल हैं जो केवल एक एशियाई पहचान से खुद की पहचान करते हैं, या तो अकेले या फिर किसी गैर-एशियाई जाती या मूल वंश के साथ संयोजन में। इस सीरीज़ में, चीनी वयस्कों में खुद को ताइवानीज़ के रूप में पहचानने वाले लोग शामिल नहीं हैं। एशियाई मूल वाले समूहों के रवैयों और विशेषताओं के बारे में अध्ययन करने वाले अन्य प्यू रिसर्च सेंटर (Pew Research Center) विश्लेषण अलग परिभाषाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसलिए हो सकता है, कि उनकी सीधी तुलना न की जा सके।

यह विश्लेषण दो डेटा स्रोतों पर आधारित है। पहला है प्यू रिसर्च सेंटर (Pew Research Center) का एशियाई अमेरिकन वयस्कों का 2022-23 का सर्वे, जो कि जुलाई 2022 से जनवरी 2023 तक 7,006 उत्तरदाताओं में छह भाषाओं में किया गया था। सेंटर ने यू.एस. के एशियाई जनसमूह की विविधता को समझने के लिए एक बड़े नमूने को शामिल किया है, जिसमें चीनी, फिलिपीनो, भारतीय, कोरियाई और वियतनामी जनसमूह के ओवरसैम्पल थे। एशियन अमेरिकनों में ये पाँच सब से बड़े मूल समूह हैं। सर्वे में स्वयं पहचान किए हुए जापानी वयस्कों का भी पर्याप्त बड़ा नमूना शामिल है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि उनके बारे में कुछ निष्कर्षों की रिपोर्ट संभव हो। अधिक विवरण के लिए कार्य पद्धति पढ़ें।

डेटा का दूसरा स्रोत यू.एस. सेंसस ब्यूरो (U.S. Census Bureau) का 2022 का अमेरिकन समुदाय सर्वे (ACS) है जिसे मिनीसोटा यूनिवर्सिटी (University of Minnesota) से समेकित सार्वजनिक उपयोग माइक्रोडेटा सेवा (इन्टिग्रेटेड पब्लिक यूज़ माइक्रोडेटा सीरीज़ – IPUMS) के द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

प्यू रिसर्च सेंटर (Pew Research Center) अपने प्रमुख निधियनकर्ता, दि प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट्स (The Pew Charitable Trusts) के अधीन है। सेंटर के एशियन अमेरिकन पोर्टफोलियो का निधियन दि प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट्स (The Pew Charitable Trusts) के द्वारा किया गया था, और साथ ही The Asian American Foundation; Chan Zuckerberg Initiative DAF, Silicon Valley Community Foundation का एक एडवाइज़्ड फंड; Robert Wood Johnson Foundation; Henry Luce Foundation; Doris Duke Foundation; Wallace H. Coulter Foundation; Dirk and Charlene Kabcenell Foundation; Long Family Foundation; Lu-Hebert Fund; Gee Family Foundation; Joseph Cotchett; Julian Abdey and Sabrina Moyle Charitable Fund; और Nanci Nishimura का उदार समर्थन भी उपलब्ध था।

हम लीडर्स फोरम (Leaders Forum) का भी उसके विचारपूर्ण नेतृत्व और इस सर्वे को संभव बनाने में बहुमूल्य सहायता के लिए आभार प्रकट करना चाहेंगे।

रीसर्च को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किये गए व्यूहरचनात्मक संचार अभियान को डोरिस ड्यूक फाउंडेशन (Doris Duke Foundation) के उदार समर्थन ने संभव बनाया।