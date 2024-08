Mga Filipino American (Pilipinong Amerikano): Isang Snapshot ng Data ng Survey

Higit sa 4.1 milyong Filipino American ang nanirahan sa United States noong 2022, ayon sa data mula sa U.S. Census Bureau. Ang mga Pilipino ay bumubuo ng 17% ng kabuuang populasyon ng Asian American sa bansa.

Hindi tulad ng karamihan sa iba pang pangunahing grupo ng pinagmulang Asian, mas maraming Filipino American ang ipinanganak sa U.S. kaysa sa mga imigrante (52% kumpara sa 48%). Sa mga Pilipinong imigrante, tatlong-kapat (75%) ay naturalisadong mamamayan ng U.S. – mas mataas ang bahagi kaysa sa iba pang malalaking grupong pinagmulang Asian na pinag-aralan namin, maliban sa mga Vietnamese American.

Humigit-kumulang apat sa sampung Filipino American (1.6 milyon, o 38%) ang nakatira sa California, na may pinakamataas na konsentrasyon sa mga metropolitan na lugar ng Los Angeles at San Francisco. Ang iba pang mga estado na may malaking bilang ng mga Filipino American ay kinabibilangan ng Hawaii (270,000) at Texas (208,000).

Ang median na kita sa mga sambahayan ng Filipino American ay $100,600 noong 2022, ibig sabihin, kalahati ng mga sambahayan na pinamumunuan ng isang Filipino American ay kumikita ng higit pa riyan at kalahati ay kumikita ng mas kaunti. Ito ay katulad ng median na kita ng sambahayan sa mga Asian American sa kabuuan sa taon na iyon ($100,000).

Narito ang isang mas malapit na pagtingin sa mga pananaw ng mga Filipino American sa isang hanay ng mga paksa, kabilang ang kung paano nila inilarawan ang kanilang sariling mga pagkakakilanlan at kung paano sila nakikilala sa pulitika at relihiyon. Ang mga natuklasan na ito ay batay sa isang pambansang kinatawan na survey ng Pew Research Center sa 7,006 na Asian na mga adulto sa U.S. – kabilang ang 1,051 mga Filipino American – na isinagawa noong 2022 at 2023.

Pagkakakilanlan

Inilalarawan ng mga Filipino American ang kanilang pagkakakilanlan sa iba’t ibang paraan, gaya ng mga Asian American sa pangkalahatan. Humigit-kumulang anim sa sampu (61%) ang nagsasabi na madalas nilang ilarawan ang kanilang sarili bilang “Filipino” o “Filipino American.” Karaniwang inilalarawan ng ikalima (20%) ang kanilang sarili bilang “Asian American” o “Asian,” habang 13% ang kadalasang tinatawag ang kanilang sarili na “American.”

Sinasabi ng ilang Filipino American na may itinago silang bahagi ng kanilang pamana – gaya ng mga pangkultura o relihiyosong gawain – mula sa mga taong hindi Asian. Sa aming survey, 16% ang nagsasabing nagawa na nila ito.

Mga pananaw sa U.S. at Pilipinas

Ang mga Filipino American ay may malawak na paborableng pananaw sa U.S. at Pilipinas.

Humigit-kumulang tatlong-kapat ng mga Filipino American (76%) ang may napaka o medyo paborableng pananaw sa U.S., at ang katulad na bahagi (72%) ay may paborableng opinyon sa Pilipinas.

Bagaman ang malaking mayorya ng mga Filipino American ay may paborableng pananaw sa Pilipinas, dalawang-katlo ang nagsabing hindi sila lilipat doon. 31% lamang ng mga Pilipinong nasa hustong gulang sa U.S. ang nagsabing lilipat sila sa Pilipinas, bagama’t ang pagpayag na iyon ay malaki ang pagkakaiba sa kung saan sila ipinanganak. Ang mga Pilipinong imigrante ay humigit-kumulang apat na beses na mas malamang kaysa sa mga Pilipinong ipinanganak sa U.S. na adulto na magsabi na lilipat sila sa Pilipinas (43% vs. 10%).

Pagkamit ng Amerikanong pangarap

Karamihan sa mga Filipino American ay nararamdaman na sila ay patungo na sa pagkamit ng Amerikanong pangarap o nakamit na ito. Humigit-kumulang apat sa sampu (41%) ang nagsasabing papunta na sila dito, habang humigit-kumulang tatlo sa sampu (29%) ang nagsasabing naabot na nila ito. Gayunpaman, 29% ng mga Filipino American ang nagsasabing ang Amerikanong pangarap ay hindi maabot para sa kanila.

Pulitika

Karamihan sa mga rehistradong botante ng Filipino American ay kinikilala o kumikiling sa Partido Demokratiko. Humigit-kumulang dalawang-katlo ng mga Filipino American na botante (68%) ay mga Demokratiko o kumikiling sa Demokratiko, habang 31% ay mga Republikano o kumikiling sa Republikano. Sa paghahambing, kabilang sa mga rehistradong botante ng Asian American sa pangkalahatan , 62% ang kinikilala bilang o kumikiling sa Demokratiko at 34% ang kinikilala bilang o kumikiling sa Republikano.

Noong 2022, dalawang-katlo ng lahat ng Filipino American – humigit-kumulang 2.7 milyong katao – ay kwalipikadong bumoto sa U.S., ibig sabihin, sila ay hindi bababa sa 18 taong gulang at mga mamamayan sa pamamagitan ng kapanganakan o naturalisasyon, ayon sa data ng Census Bureau.

Relihiyon

Ang mga Filipino American ay mas malamang kaysa sa iba pang malalaking grupong nagmula sa Asian American na sabihing sila ay Kristiyano. Humigit-kumulang tatlong-kapat ng mga Filipino American (74%) ang nakikilala sa ganitong paraan, kabilang ang higit sa kalahati (57%) na nagsasabing sila ay Katoliko. Ang mas maliliit na bahagi ay kinikilala bilang evangelical Protestant (9%) at di-evangelical Protestant (7%). Humigit-kumulang isang-kapat ng mga Pilipinong nasa hustong gulang (23%) ay hindi kaakibat sa anumang relihiyon.

Larawan ni Paul Chinn/The San Francisco Chronicle sa pamamagitan ng Getty Images