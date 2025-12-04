Numbers, Facts and Trends Shaping Your World

Public Trust in Government: 1958-2025

Just 17% of Americans now say they trust the government in Washington to do what is right “just about always” (2%) or “most of the time” (15%).

While trust in government has been low for decades, the current measure is one of the lowest in the nearly seven decades since the question was first asked by the National Election Study, and it is lower than it was last year (22%).

Public trust in government near historic lows
% who say they trust the government in Washington to do what is right just about always/most of the time
Chart
Note: From 1976-February 2025, the smoothed trend line represents a three-survey moving average. Data prior to 1976, and the most recent number (September 2025), are from individual polls.
Sources: Pew Research Center, National Election Studies, Gallup, ABC/Washington Post, CBS/New York Times, and CNN surveys.
PEW RESEARCH CENTER
Public trust in government near historic lows
% who say they trust the government in Washington to do what is right just about always/most of the time
DateIndividual pollsSmoothed trend
9/28/2025Pew Research Center1717
2/9/2025Pew Research Center1719
5/19/2024Pew Research Center2218
6/11/2023Pew Research Center1619
5/01/2022Pew Research Center2020
4/11/2021Pew Research Center2421
8/2/2020Pew Research Center2024
4/12/2020Pew Research Center2721
3/25/2019Pew Research Center1717
12/04/2017Pew Research Center1818
4/11/2017Pew Research Center2019
10/04/2015Pew Research Center1918
7/20/2014CNN1419
2/26/2014Pew Research Center2418
11/15/2013CBS/NYT1720
10/13/2013Pew Research Center1919
5/31/2013CBS/NYT2020
2/06/2013CBS/NYT2022
1/13/2013Pew Research Center2623
10/31/2012NES2219
10/19/2011CBS/NYT1017
10/04/2011Pew Research Center2015
9/23/2011CNN1518
8/21/2011Pew Research Center1921
2/28/2011Pew Research Center2923
10/21/2010CBS/NYT2223
10/01/2010CBS/NYT1821
9/06/2010Pew Research Center2423
9/01/2010CNN2523
4/05/2010CBS/NYT2023
4/05/2010Pew Research Center2522
3/21/2010Pew Research Center2224
2/12/2010CNN2622
2/05/2010CBS/NYT1921
1/10/2010GALLUP1920
12/20/2009CNN2021
8/31/2009CBS/NYT2422
6/12/2009CBS/NYT2023
12/21/2008CNN2625
10/15/2008NES3124
10/13/2008CBS/NYT1724
7/09/2007CBS/NYT2424
1/09/2007Pew Research Center3128
10/08/2006CBS/NYT2929
9/15/2006CBS/NYT2830
2/05/2006Pew Research Center3431
1/20/2006CBS/NYT3233
1/06/2006GALLUP3232
12/02/2005CBS/NYT3232
9/11/2005Pew Research Center3131
9/09/2005CBS/NYT2930
6/19/2005GALLUP3035
10/15/2004NES4639
7/15/2004CBS/NYT4041
3/21/2004Pew Research Center3638
10/26/2003GALLUP3736
7/27/2003CBS/NYT3643
10/15/2002NES5546
9/04/2002GALLUP4646
9/02/2002CBS/NYT3840
7/13/2002CBS/NYT3840
6/17/2002GALLUP4443
1/24/2002CBS/NYT4646
12/07/2001CBS/NYT4849
10/25/2001CBS/NYT5554
10/06/2001GALLUP6049
1/17/2001CBS/NYT3144
10/31/2000CBS/NYT4038
10/15/2000NES4442
7/09/2000GALLUP4239
4/02/2000ABC/POST3138
2/14/2000Pew Research Center4034
10/03/1999CBS/NYT3036
9/14/1999CBS/NYT3833
5/16/1999Pew Research Center3133
2/21/1999Pew Research Center3131
2/12/1999ABC/POST3232
2/04/1999GALLUP3334
1/10/1999CBS/NYT3734
1/03/1999CBS/NYT3337
12/01/1998NES4033
11/15/1998Pew Research Center2630
11/01/1998CBS/NYT2426
10/26/1998CBS/NYT2628
8/10/1998ABC/POST3431
2/22/1998Pew Research Center3435
2/01/1998GALLUP3933
1/25/1998CBS/NYT2632
1/19/1998ABC/POST3132
10/31/1997Pew Research Center3931
8/27/1997ABC/POST2231
6/01/1997GALLUP3226
1/14/1997CBS/NYT2327
11/02/1996CBS/NYT2527
10/15/1996NES3328
5/12/1996GALLUP2731
5/06/1996ABC/POST3429
11/19/1995ABC/POST2527
8/07/1995GALLUP2222
8/05/1995CBS/NYT2021
3/19/1995ABC/POST2220
2/22/1995CBS/NYT1821
12/01/1994NES2221
10/29/1994CBS/NYT2222
10/23/1994ABC/POST2220
6/06/1994GALLUP1719
1/30/1994GALLUP1920
1/20/1994ABC/POST2422
3/24/1993GALLUP2225
1/17/1993ABC/POST2825
1/14/1993CBS/NYT2425
10/23/1992CBS/NYT2225
10/15/1992NES2925
6/08/1992GALLUP2329
10/20/1991ABC/POST3535
3/06/1991CBS/NYT4742
3/01/1991ABC/POST4546
1/27/1991ABC/POST4640
12/01/1990NES2833
10/28/1990CBS/NYT2532
9/06/1990ABC/POST4235
1/16/1990ABC/POST3838
6/29/1989CBS/NYT3539
1/15/1989CBS/NYT4441
11/10/1988CBS/NYT4443
10/15/1988NES4141
1/23/1988ABC/POST3940
10/18/1987CBS/NYT4143
6/01/1987ABC/POST4743
3/01/1987CBS/NYT4244
1/21/1987CBS/NYT4343
1/19/1987ABC/POST4442
12/01/1986NES3944
11/30/1986CBS/NYT4943
9/09/1986ABC/POST4044
1/19/1986CBS/NYT4244
11/06/1985CBS/NYT4943
7/29/1985ABC/POST3842
3/21/1985ABC/POST3740
2/27/1985CBS/NYT4642
2/22/1985ABC/POST4345
11/14/1984CBS/NYT4644
10/15/1984NES4441
12/01/1982NES3339
11/07/1980CBS/NYT3932
10/15/1980NES2530
3/12/1980CBS/NYT2627
11/03/1979CBS/NYT3028
12/01/1978NES2931
10/23/1977CBS/NYT3332
4/25/1977CBS/NYT3534
10/15/1976NES3336
9/05/1976CBS/NYT4035
6/15/1976CBS/NYT3335
3/01/1976GALLUP3334
2/08/1976CBS/NYT3635
12/01/1974NES3636
10/15/1972NES5353
12/01/1970NES5454
10/15/1968NES6262
12/01/1966NES6565
10/15/1964NES7777
12/01/1958NES7373
Download data as .csv
Note: From 1976-February 2025, the smoothed trend line represents a three-survey moving average. Data prior to 1976, and the most recent number (September 2025), are from individual polls.
Sources: Pew Research Center, National Election Studies, Gallup, ABC/Washington Post, CBS/New York Times, and CNN surveys.
PEW RESEARCH CENTER

A timeline of trust in the federal government:

1958: 73% of Americans trusted the federal government to do the right thing almost always or most of the time – when the National Election Study first asked the question.

The 1960s and 1970s: Trust in government began eroding amid the escalation of the Vietnam War. The decline continued in the 1970s with the Watergate scandal and worsening economic struggles. By 1980, only about a quarter of Americans expressed a high level of trust.

The 1980s and 1990s: Confidence in government recovered in the mid-1980s before falling again in the mid-’90s. But as the economy grew in the late 1990s, trust in government also rose.

The 2000s and 9/11: Public trust reached a three-decade high shortly after the Sept. 11 terrorist attacks but declined again quickly in the wake of the Iraq War and the financial crisis of the late 2000s.

2007 to present: The shares saying they can trust the government always or most of the time have never been higher than 30% since 2007.

Note: The September 2025 survey was conducted just prior to the federal government shutdown that ran from Oct. 1 to Nov. 12.

Trust in government higher among members of party that controls presidency
% who say they trust the government in Washington to do what is right just about always/most of the time
Chart
Sources: Pew Research Center, National Election Studies, Gallup, ABC/Washington Post, CBS/New York Times, and CNN surveys.
PEW RESEARCH CENTER
Trust in government higher among members of party that controls presidency
% who say they trust the government in Washington to do what is right just about always/most of the time
DateDemocrat/Lean DemRepublican/Lean Rep
9/28/2025Pew Research Center926
2/9/2025Pew Research Center1520
5/19/2024Pew Research Center3511
6/11/2023Pew Research Center258
5/1/2022Pew Research Center299
4/11/2021Pew Research Center369
8/2/2020Pew Research Center1228
4/12/2020Pew Research Center1836
3/25/2019Pew Research Center1421
12/04/2017Pew Research Center1522
4/11/2017Pew Research Center1528
10/04/2015Pew Research Center2611
7/20/2014CNN1711
2/26/2014Pew Research Center3216
11/15/2013CBS/NYT318
10/13/2013Pew Research Center2710
5/31/2013CBS/NYT308
2/06/2013CBS/NYT348
1/13/2013Pew Research Center3715
10/31/2012NES2916
10/19/2011CBS/NYT138
10/04/2011Pew Research Center2712
9/23/2011CNN2011
8/21/2011Pew Research Center2513
3/01/2011Pew Research Center3424
10/21/2010CBS/NYT367
10/01/2010CBS/NYT2713
9/06/2010Pew Research Center3513
9/01/2010CNN3118
4/05/2010CBS/NYT2714
3/21/2010Pew Research Center3213
2/12/2010CNN3418
2/05/2010CBS/NYT319
1/10/2010GALLUP2316
12/20/2009CNN2516
8/31/2009CBS/NYT3412
6/12/2009CBS/NYT3510
12/21/2008CNN3022
10/15/2008NES3431
10/13/2008CBS/NYT1219
7/09/2007CBS/NYT1831
1/09/2007Pew Research Center2243
10/08/2006CBS/NYT2050
9/15/2006CBS/NYT2044
2/05/2006Pew Research Center2053
1/20/2006CBS/NYT2351
1/06/2006GALLUP2044
12/02/2005CBS/NYT1952
9/11/2005Pew Research Center1949
9/09/2005CBS/NYT2142
6/19/2005GALLUP2436
10/15/2004NES3561
3/21/2004Pew Research Center2455
10/26/2003GALLUP3542
7/27/2003CBS/NYT2551
10/15/2002NES5263
9/04/2002GALLUP3855
9/02/2002CBS/NYT3252
7/13/2002CBS/NYT3445
6/17/2002GALLUP3355
1/24/2002CBS/NYT3956
12/07/2001CBS/NYT3960
10/25/2001CBS/NYT4770
10/06/2001GALLUP5268
1/17/2001CBS/NYT2638
10/15/2000NES4843
7/09/2000GALLUP4241
4/02/2000ABC/POST3824
2/14/2000Pew Research Center4637
10/03/1999CBS/NYT3127
9/14/1999CBS/NYT4235
5/16/1999Pew Research Center3630
2/21/1999Pew Research Center3525
2/12/1999ABC/POST4121
2/04/1999GALLUP3829
1/10/1999CBS/NYT4233
1/03/1999CBS/NYT3729
12/01/1998NES4535
11/19/1998Pew Research Center3123
11/01/1998CBS/NYT2822
10/26/1998CBS/NYT2825
8/10/1998ABC/POST4030
2/22/1998Pew Research Center4228
2/01/1998GALLUP5226
1/25/1998CBS/NYT3122
10/31/1997Pew Research Center4632
6/01/1997GALLUP3925
1/14/1997CBS/NYT2920
11/02/1996CBS/NYT3120
10/15/1996NES4027
5/12/1996GALLUP3220
5/06/1996ABC/POST4135
11/19/1995ABC/POST2726
8/07/1995GALLUP2421
8/05/1995CBS/NYT2020
3/19/1995ABC/POST2720
2/22/1995CBS/NYT1819
12/01/1994NES2618
10/29/1994CBS/NYT2619
10/23/1994ABC/POST2716
6/06/1994GALLUP2311
1/30/1994GALLUP2514
1/20/1994ABC/POST3018
3/24/1993GALLUP3211
1/17/1993ABC/POST3225
1/14/1993CBS/NYT2621
10/23/1992CBS/NYT1731
10/15/1992NES3134
6/08/1992GALLUP1731
10/20/1991ABC/POST3141
3/06/1991CBS/NYT4056
3/01/1991ABC/POST4152
12/01/1990NES2632
10/28/1990CBS/NYT2131
9/06/1990ABC/POST3748
1/16/1990ABC/POST3246
6/29/1989CBS/NYT2745
1/15/1989CBS/NYT3754
11/10/1988CBS/NYT3658
10/15/1988NES3551
1/23/1988ABC/POST3151
10/18/1987CBS/NYT3647
6/01/1987ABC/POST3859
3/01/1987CBS/NYT3454
1/21/1987CBS/NYT3651
1/19/1987ABC/POST3951
12/01/1986NES3153
11/30/1986CBS/NYT3763
9/09/1986ABC/POST3051
1/19/1986CBS/NYT3651
11/06/1985CBS/NYT4259
7/29/1985ABC/POST3048
3/21/1985ABC/POST2949
2/22/1985ABC/POST3062
11/14/1984CBS/NYT3659
10/15/1984NES4150
12/01/1982NES3241
11/07/1980CBS/NYT4042
10/15/1980NES3123
3/12/1980CBS/NYT3022
11/03/1979CBS/NYT3228
12/01/1978NES3326
10/23/1977CBS/NYT4025
4/25/1977CBS/NYT3734
10/15/1976NES3042
9/05/1976CBS/NYT3845
6/15/1976CBS/NYT3636
3/01/1976GALLUP3140
12/01/1974NES3638
10/15/1972NES4862
12/01/1970NES5261
10/15/1968NES6660
12/01/1966NES7154
10/15/1964NES8073
12/01/1958NES7179
Download data as .csv
Sources: Pew Research Center, National Election Studies, Gallup, ABC/Washington Post, CBS/New York Times, and CNN surveys.
PEW RESEARCH CENTER

Democrats’ trust in the government has never been lower: Just 9% now say they trust the federal government just about always or most of the time.

Today 26% of Republicans and Republican-leaning independents say they trust the federal government – on par with GOP views during the first Trump administration.

A year ago, during the Biden administration, only 11% of Republicans reported trusting the federal government just about always or most of the time. Democratic trust was higher (35%).

Since the 1970s, trust in government has been consistently higher among members of the party that controls the White House than among the opposition party.

Over the last two changes in administration, Republican and Democratic shifts in trust in government have been largely the inverse of one another.

This is somewhat different than in previous periods. In the past, Republicans tended to be more reactive than Democrats to changes in political leadership, expressing much lower levels of trust during Democratic presidencies than Democrats did during GOP presidencies.

Trust in government by party and ideology
% who say they trust the government in Washington to do what is right just about always/most of the time
Chart
Sources: Pew Research Center, National Election Studies, Gallup, ABC/Washington Post, CBS/New York Times, and CNN surveys.
PEW RESEARCH CENTER
Trust in government by party and ideology
% who say they trust the government in Washington to do what is right just about always/most of the time
DateLiberal Dem/Lean DemCons-Moderate Dem/Lean DemModerate-Lib Rep/Lean RepConservative Rep/Lean Rep
9/28/2025Pew Research Center5142526
2/9/2025Pew Research Center14152119
5/19/2024Pew Research Center3336177
6/11/2023Pew Research Center2327144
5/1/2022Pew Research Center2632137
4/11/2021Pew Research Center3140165
8/2/2020Pew Research Center8163127
4/12/2020Pew Research Center12223737
3/25/2019Pew Research Center13152120
12/04/2017Pew Research Center15162620
4/11/2017Pew Research Center15163226
10/04/2015Pew Research Center2825149
7/20/2014CNN1916157
2/26/2014Pew Research Center31332113
11/15/2013CBS/NYT3825135
10/13/2013Pew Research Center2527167
5/31/2013CBS/NYT3030164
2/06/2013CBS/NYT353497
1/13/2013Pew Research Center34371714
10/31/2012NES26321815
10/19/2011CBS/NYT913117
10/04/2011Pew Research Center3025149
9/23/2011CNN30161111
8/21/2011Pew Research Center26241810
3/01/2011Pew Research Center36333218
10/21/2010CBS/NYT3735124
10/01/2010CBS/NYT34221016
9/06/2010Pew Research Center39311910
9/01/2010CNN36302811
4/05/2010CBS/NYT3721237
3/21/2010Pew Research Center36311911
2/12/2010CNN3634259
2/05/2010CBS/NYT3132137
1/10/2010GALLUP29222012
12/20/2009CNN31231813
8/31/2009CBS/NYT38301410
6/12/2009CBS/NYT4234138
12/21/2008CNN36282817
10/15/2008NES37344828
10/13/2008CBS/NYT16122612
7/09/2007CBS/NYT14213828
1/09/2007Pew Research Center15254145
10/08/2006CBS/NYT14225051
9/15/2006CBS/NYT11234444
2/05/2006Pew Research Center13235254
1/20/2006CBS/NYT27215250
1/06/2006GALLUP10263356
12/02/2005CBS/NYT16216047
9/11/2005Pew Research Center13223954
9/09/2005CBS/NYT12264641
6/19/2005GALLUP25243141
10/15/2004NES24396359
3/21/2004Pew Research Center23245356
10/26/2003GALLUP23393152
7/27/2003CBS/NYT21275547
10/15/2002NES53566661
9/04/2002GALLUP31405060
9/02/2002CBS/NYT32325553
7/13/2002CBS/NYT37335042
6/17/2002GALLUP30365955
1/24/2002CBS/NYT38395854
12/07/2001CBS/NYT34436158
10/06/2001GALLUP46556669
1/17/2001CBS/NYT33244133
10/15/2000NES58525444
7/09/2000GALLUP41425035
4/02/2000ABC/POST38392820
10/03/1999CBS/NYT26332924
9/14/1999CBS/NYT38454227
2/12/1999ABC/POST40432616
2/04/1999GALLUP36403327
1/10/1999CBS/NYT39444028
1/03/1999CBS/NYT34393126
12/01/1998NES45463934
11/01/1998CBS/NYT28282322
10/26/1998CBS/NYT30282226
8/10/1998ABC/POST38352427
2/01/1998GALLUP55523323
1/25/1998CBS/NYT24312419
6/01/1997GALLUP41383121
1/14/1997CBS/NYT30282514
11/02/1996CBS/NYT30322119
10/15/1996NES38393025
5/12/1996GALLUP25352518
5/06/1996ABC/POST41413933
11/19/1995ABC/POST26272628
8/07/1995GALLUP16271725
8/05/1995CBS/NYT21191923
3/19/1995ABC/POST24282217
2/22/1995CBS/NYT20182217
12/01/1994NES22282116
10/29/1994CBS/NYT26272315
10/23/1994ABC/POST32252211
6/06/1994GALLUP1626159
1/30/1994GALLUP20271812
1/20/1994ABC/POST26312510
1/17/1993ABC/POST30332822
1/14/1993CBS/NYT17302020
10/23/1992CBS/NYT20153032
10/15/1992NES26333731
6/08/1992GALLUP13193130
10/20/1991ABC/POST25334239
3/06/1991CBS/NYT46395756
3/01/1991ABC/POST39415450
12/01/1990NES27263133
9/06/1990ABC/POST34394945
1/16/1990ABC/POST28345039
6/29/1989CBS/NYT27273855
1/15/1989CBS/NYT33385654
11/10/1988CBS/NYT24406552
10/15/1988NES34355251
1/23/1988ABC/POST30315449
10/18/1987CBS/NYT34374749
6/01/1987ABC/POST34416055
1/21/1987CBS/NYT34375448
1/19/1987ABC/POST37385251
12/01/1986NES25365353
9/09/1986ABC/POST25345544
1/19/1986CBS/NYT34385152
11/06/1985CBS/NYT42436056
7/29/1985ABC/POST26335341
3/21/1985ABC/POST27295248
2/22/1985ABC/POST28336263
10/15/1984NES34475246
12/01/1982NES29354838
11/07/1980CBS/NYT38424441
10/15/1980NES34282818
3/12/1980CBS/NYT31292518
11/03/1979CBS/NYT34312826
12/01/1978NES38332424
10/23/1977CBS/NYT41413216
4/25/1977CBS/NYT41383336
10/15/1976NES27344941
9/05/1976CBS/NYT33424545
6/15/1976CBS/NYT35353934
12/01/1974NES36403940
10/15/1972NES44536266
Download data as .csv
Sources: Pew Research Center, National Election Studies, Gallup, ABC/Washington Post, CBS/New York Times, and CNN surveys.
PEW RESEARCH CENTER

Roughly similar shares of White (16%), Black (14%), Hispanic (20%) and Asian (22%) adults say they trust the federal government “most of the time” or “just about always.”

Trust in government by race and ethnicity
% who say they trust the government in Washington to do what is right just about always/most of the time
Chart
* Estimates for Asian adults are representative of English speakers only.
Note: White, Black and Asian adults include only those who report being one race and are not Hispanic. Hispanics are of any race.
Sources: Pew Research Center, National Election Studies, Gallup, ABC/Washington Post, CBS/New York Times, and CNN surveys.
PEW RESEARCH CENTER
Trust in government by race and ethnicity
% who say they trust the government in Washington to do what is right just about always/most of the time
DateHispanicBlackWhiteAsian*
9/28/2025Pew Research Center20141622
2/9/2025Pew Research Center17111727
5/19/2024Pew Research Center30271936
6/11/2023Pew Research Center23211323
5/1/2022Pew Research Center29241637
4/11/2021Pew Research Center36371829
8/2/2020Pew Research Center28151827
4/12/2020Pew Research Center292726
3/25/2019Pew Research Center28917
12/04/2017Pew Research Center231517
4/11/2017Pew Research Center241320
10/04/2015Pew Research Center282315
7/20/2014CNN9
2/26/2014Pew Research Center332622
11/15/2013CBS/NYT12
10/13/2013Pew Research Center212417
5/31/2013CBS/NYT15
2/06/2013CBS/NYT3915
1/13/2013Pew Research Center443820
10/31/2012NES383816
10/19/2011CBS/NYT15158
10/04/2011Pew Research Center292517
9/23/2011CNN10
8/21/2011Pew Research Center283515
3/01/2011Pew Research Center282530
10/21/2010CBS/NYT4015
10/01/2010CBS/NYT17
9/06/2010Pew Research Center373720
9/01/2010CNN21
4/05/2010CBS/NYT18
3/21/2010Pew Research Center263720
2/12/2010CNN22
2/05/2010CBS/NYT16
1/10/2010GALLUP16
12/20/2009CNN2118
8/31/2009CBS/NYT21
6/12/2009CBS/NYT16
12/21/2008CNN22
10/15/2008NES342830
10/13/2008CBS/NYT18
7/09/2007CBS/NYT1125
1/09/2007Pew Research Center352032
10/08/2006CBS/NYT31
9/15/2006CBS/NYT31
2/05/2006Pew Research Center2636
1/20/2006CBS/NYT1934
1/06/2006GALLUP33
12/02/2005CBS/NYT35
9/11/2005Pew Research Center1232
9/09/2005CBS/NYT1229
6/19/2005GALLUP32
10/15/2004NES3450
3/21/2004Pew Research Center1741
10/26/2003GALLUP39
7/27/2003CBS/NYT1937
10/15/2002NES4158
9/04/2002GALLUP46
9/02/2002CBS/NYT39
7/13/2002CBS/NYT39
6/17/2002GALLUP48
1/24/2002CBS/NYT48
12/07/2001CBS/NYT51
10/25/2001CBS/NYT60
10/06/2001GALLUP61
1/17/2001CBS/NYT33
10/15/2000NES3246
7/09/2000GALLUP41
4/02/2000ABC/POST28
2/14/2000Pew Research Center3640
10/03/1999CBS/NYT28
9/14/1999CBS/NYT3039
5/16/1999Pew Research Center2831
2/21/1999Pew Research Center3231
2/12/1999ABC/POST32
2/04/1999GALLUP33
1/10/1999CBS/NYT3735
1/03/1999CBS/NYT3931
12/01/1998NES573638
11/19/1998Pew Research Center2726
11/01/1998CBS/NYT2922
10/26/1998CBS/NYT2625
8/10/1998ABC/POST33
2/22/1998Pew Research Center4233
2/01/1998GALLUP36
1/25/1998CBS/NYT25
10/31/1997Pew Research Center3938
6/01/1997GALLUP3132
1/14/1997CBS/NYT1524
11/02/1996CBS/NYT313024
10/15/1996NES3532
5/12/1996GALLUP24
5/06/1996ABC/POST34
11/19/1995ABC/POST26
8/07/1995GALLUP22
8/05/1995CBS/NYT2419
3/19/1995ABC/POST2721
2/22/1995CBS/NYT2017
12/01/1994NES2220
10/29/1994CBS/NYT1622
10/23/1994ABC/POST21
6/06/1994GALLUP15
1/30/1994GALLUP17
1/20/1994ABC/POST3421
3/24/1993GALLUP20
1/17/1993ABC/POST4525
1/14/1993CBS/NYT2224
10/23/1992CBS/NYT2123
10/15/1992NES372728
6/08/1992GALLUP23
10/20/1991ABC/POST2936
3/06/1991CBS/NYT3049
3/01/1991ABC/POST3546
12/01/1990NES392227
10/28/1990CBS/NYT2625
9/06/1990ABC/POST3943
1/16/1990ABC/POST3538
6/29/1989CBS/NYT2636
1/15/1989CBS/NYT3346
11/10/1988CBS/NYT3345
10/15/1988NES2543
1/23/1988ABC/POST2941
10/18/1987CBS/NYT3241
6/01/1987ABC/POST3449
3/01/1987CBS/NYT2045
1/21/1987CBS/NYT2746
1/19/1987ABC/POST3147
12/01/1986NES2142
11/30/1986CBS/NYT2352
9/09/1986ABC/POST2642
1/19/1986CBS/NYT2245
11/06/1985CBS/NYT3452
7/29/1985ABC/POST2240
3/21/1985ABC/POST2940
2/22/1985ABC/POST2446
10/15/1984NES3346
12/01/1982NES2634
11/07/1980CBS/NYT3040
10/15/1980NES2625
3/12/1980CBS/NYT3524
11/03/1979CBS/NYT3629
12/01/1978NES2929
10/23/1977CBS/NYT2834
4/25/1977CBS/NYT3435
10/15/1976NES2235
6/15/1976CBS/NYT3534
3/01/1976GALLUP2334
12/01/1974NES1938
10/15/1972NES3256
12/01/1970NES4055
10/15/1968NES6261
12/01/1966NES6565
10/15/1964NES7777
12/01/1958NES6274
Download data as .csv
* Estimates for Asian adults are representative of English speakers only.
Note: White, Black and Asian adults include only those who report being one race and are not Hispanic. Hispanics are of any race.
Sources: Pew Research Center, National Election Studies, Gallup, ABC/Washington Post, CBS/New York Times, and CNN surveys.
PEW RESEARCH CENTER

Note: For full question wording, refer to the topline. White, Black and Asian American adults include those who report being one race and are not Hispanic. Hispanics are of any race. Estimates for Asian adults are representative of English speakers only.

Sources: Pew Research Center, National Election Studies, Gallup, ABC/Washington Post, CBS/New York Times and CNN surveys. Data from 2020 and later comes from Pew Research Center’s online American Trends Panel; prior data is from telephone surveys. Details about changes in survey mode can be found in this 2020 report. Read more about the Center’s polling methodology. For analysis by party and race/ethnicity, selected datasets were obtained from searches of the iPOLL Databank provided by the Roper Center for Public Opinion Research.

