この分析は、米国の6大アジア出身グループを含む、アジア系アメリカ人のアイデンティティ、意見、体験を探索する7部門で構成される分析シリーズの1つです。これらの分析でのアジア系アメリカ人には、アジア以外の人種またはヒスパニック系民族の単独または混合で、自身をアジア人と表現する人を含みます。

このシリーズで取り上げる6つのアジア出身グループは、中国、フィリピン、インド、日本、韓国、ベトナム系のアメリカ人で、アジア人種単独、またはアジア以外の人種または民族との組み合わせとして自己を表現する人を含みます。このシリーズでの成人中国人には、自身を台湾人と表現する人は含みません。Pew Research Centerによるアジア出身グループの人の姿勢と特徴を調べるその他の分析では、異なる定義を使用することがあるので、直接比較することはできません。

この分析は2つのデータを基にしています。1つは2022年7月~2023年1月にPew Research Centerによって、7,006人の成人アジア系アメリカ人回答者に6か国語で実施された調査です。同研究所では米国のアジア人人口の多様性を調査するために、中国、フィリピン、インド、韓国、ベトナム人の人口をオーバーサンプルし、多数の調査対象者を募りました。この国々はアジア系アメリカ人の5大出身グループです。調査ではまた、日系人の調査結果を報告可能にするのに十分な、日本人と自身を表現する成人のサンプルも含みます。詳しくは、調査方法をご参照ください。調査方法.

2つ目のデータは、University of MinnesotaのIntegrated Public Use Microdata Series (IPUMS)から 提供された、U.S. Census Bureauによる 2022 American Community Survey(ACS)に基づきます。

Pew Research CenterはPew Charitable Trusts下にあり、主な資金を同財団から受けています。同研究所のアジア系アメリカ人のポートフォリオは、Pew Charitable Trustsから資金を受けています。同財団は、The Asian American Foundation、an advised fund of the Silicon Valley Community FoundationであるChan Zuckerberg Initiative DAF、Robert Wood Johnson Foundation、Henry Luce Foundation、Doris Duke Foundation、The Wallace H. Coulter Foundation、The Dirk and Charlene Kabcenell Foundation、The Long Family Foundation、Lu-Hebert Fund、Gee Family Foundation、Joseph Cotchett、Julian Abdey and Sabrina Moyle Charitable Fund、Nanci Nishimuraから寛大な寄付を受けています。

また、この調査実現のための思慮深いリーダーシップと貴重な支援をいただいたLeaders Forumにもお礼を申し上げます。

調査を推進するために利用した戦略コミュニケーションキャンペーンにより、Doris Duke Foundationからの寛大な支援を受けることができました。