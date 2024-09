A maioria dos brasileiros está otimista em relação à posição global do país antes da Cúpula do G20

Entretanto, uma grande parcela vê conflitos partidários, raciais e religiosos em sua sociedade

Enquanto o Brasil se prepara, pela primeira vez, para receber líderes globais na cúpula do G20 deste ano, um novo relatório do Pew Research Center mostra que a maioria dos adultos brasileiros está otimista quanto ao status do país como uma potência internacional. Aproximadamente quatro em cada dez (38%) dizem que o Brasil acabará se tornando uma das nações mais poderosas do mundo, e 23% dizem que o Brasil já está entre as maiores potências.

O otimismo dos brasileiros se estende aos assuntos domésticos: A parcela de brasileiros que confia no governo nacional para fazer o que é certo para o país praticamente dobrou, de 23% em 2017 para 47% atualmente. E a satisfação com a democracia aumentou de 28% para 44% no mesmo período.

Entretanto, mesmo que muitos brasileiros pensem que seu país é ou pode vir a ser um dos mais poderosos do mundo, eles geralmente dizem que a influência internacional do Brasil não mudou nos últimos anos.

Os brasileiros também dizem que sua nação está dividida entre grupos sociais e veem conflitos particularmente intensos entre apoiadores de diferentes partidos políticos (80% dizem que há conflitos intensos ou muito intensos) e divisões entre pessoas de diferentes raças e etnias (61%) e pessoas de diferentes religiões (57%).

Com relação à confiança interpessoal e ao altruísmo, a maior parte dos brasileiros diz que não se pode confiar na maioria das pessoas (81%) e que, na maioria das vezes, as pessoas só cuidam de si mesmas (74%).

Em seis países das Américas, incluindo os Estados Unidos, as pessoas relatam opiniões geralmente favoráveis sobre o Brasil. Uma mediana de 52% dos adultos têm uma opinião favorável sobre o Brasil, sendo que os argentinos e peruanos têm as opiniões mais positivas. (Leia mais sobre as opiniões a respeito do Brasil na América Latina e nos EUA em nossa análise complementar)

Outras conclusões importantes do relatório:

Opiniões de organizações e sistemas governamentais no Brasil

Em geral, os brasileiros consideram que várias organizações sobre as quais perguntamos têm uma boa influência em seu país. Dois terços (67%) acreditam que grandes empresas de outros países têm uma influência positiva no Brasil. Cerca de seis em cada dez ou mais consideram que a polícia, os militares, os bancos, os líderes religiosos e a mídia têm um impacto positivo em seu país.

Entretanto, os brasileiros estão mais ou menos divididos quanto à influência do sistema judiciário: 45% consideram que ele tem uma influência positiva, enquanto 47% dizem que ele tem uma influência negativa no Brasil.

Desde a última vez que fizemos essas perguntas, mais brasileiros disseram que a polícia, o sistema judiciário e os bancos têm influência positiva, enquanto a parcela dos que veem uma influência positiva da mídia, das grandes empresas internacionais e dos líderes religiosos diminuiu.

Também perguntamos aos brasileiros o que eles pensam sobre cinco tipos de sistemas de governo. Segundo eles, a democracia representativa (um sistema no qual os legisladores são eleitos pelos cidadãos) é o sistema de governo mais favorável (59%). Isso é mais do que a parcela que diz o mesmo sobre outros sistemas políticos sobre os quais perguntamos, mas é um nível relativamente baixo de apoio à democracia representativa em comparação com os níveis medidos em outras nações.

Cerca de metade (47%) vê a democracia direta (um sistema no qual os cidadãos, em vez de representantes eleitos, votam diretamente nas principais questões nacionais) como uma boa maneira de governar.

Uma parcela substancial no Brasil também diz que certos sistemas não democráticos seriam boas formas de governar. Além disso, cerca de quatro em cada dez consideram o regime militar uma boa forma de governar, enquanto cerca de três em cada dez acham que a tecnocracia (governo por especialistas) ou a autocracia (governo por um líder forte) são boas formas de governar.

Opinião dos brasileiros sobre Lula e Bolsonaro

As opiniões favoráveis a Lula são quase tão comuns quanto as desfavoráveis (48% favoráveis, 49% desfavoráveis), o que permanece praticamente inalterado em relação às avaliações do início de 2023.

Cerca de quatro em cada dez consideram que o retorno de Lula à presidência não teve nenhum efeito sobre a democracia brasileira (42%). Cerca de um terço diz que o retorno de Lula tornou o Brasil mais democrático e cerca de um quinto diz que tornou o Brasil menos democrático.

Os brasileiros veem Lula de forma um pouco mais favorável do que o líder da oposição, Jair Bolsonaro, que foi presidente de 2019 a 2023. Cerca de 40% têm uma visão favorável de Bolsonaro, enquanto 58% têm uma visão desfavorável. Os homens veem Bolsonaro de forma mais favorável do que as mulheres, assim como a faixa populacional com renda mais alta.

Essas são algumas das principais conclusões de uma nova pesquisa do Pew Research Center, que envolveu 1.054 adultos brasileiros e foi realizada por meio de entrevistas presenciais de 26 de janeiro a 11 de março de 2024.

Nossa pesquisa foi realizada antes de o Supremo Tribunal Federal do Brasil manter a proibição nacional da rede social X e antes de as autoridades brasileiras acusarem Bolsonaro de falsificar seus registros de vacinação contra a COVID-19 e de desviar as joias que recebeu de governos estrangeiros enquanto era presidente.

Leia o relatório completo: https://www.pewresearch.org/global/2024/09/23/brazilians-mostly-optimistic-about-countrys-global-standing-ahead-of-g20-summit/ (em inglês)

LEIA TAMBÉM:

Metodologia: https://www.pewresearch.org/global/2024/09/23/methodology-brazil/

Resumo da pesquisa: https://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/20/2024/09/pg_2023.09.23_brazil_topline.pdf

Este comunicado à imprensa foi traduzido do original em inglês para o português.