Public trust in government remains low. Only about one-quarter of Americans say they can trust the government in Washington to do what is right “just about always” (2%) or “most of the time” (22%).

Public trust in government near historic lows Date . Individual polls Moving average 4/11/2021 PEW 24 24 8/2/2020 PEW 20 24 4/12/2020 PEW 27 21 3/25/2019 PEW 17 17 12/04/2017 PEW 18 18 4/11/2017 PEW 20 19 10/04/2015 PEW 19 18 7/20/2014 CNN 14 19 2/26/2014 PEW 24 18 11/15/2013 CBS/NYT 17 20 10/13/2013 PEW 19 19 5/31/2013 CBS/NYT 20 20 2/06/2013 CBS/NYT 20 22 1/13/2013 PEW 26 23 10/31/2012 NES 22 19 10/19/2011 CBS/NYT 10 17 10/04/2011 PEW 20 15 9/23/2011 CNN 15 18 8/21/2011 PEW 19 21 2/28/2011 PEW 29 23 10/21/2010 CBS/NYT 22 23 10/01/2010 CBS/NYT 18 21 9/06/2010 PEW 24 23 9/01/2010 CNN 25 23 4/05/2010 CBS/NYT 20 23 4/05/2010 PEW 25 22 3/21/2010 PEW 22 24 2/12/2010 CNN 26 22 2/05/2010 CBS/NYT 19 21 1/10/2010 GALLUP 19 20 12/20/2009 CNN 20 21 8/31/2009 CBS/NYT 24 22 6/12/2009 CBS/NYT 20 23 12/21/2008 CNN 26 25 10/15/2008 NES 31 24 10/13/2008 CBS/NYT 17 24 7/09/2007 CBS/NYT 24 24 1/09/2007 PEW 31 28 10/08/2006 CBS/NYT 29 29 9/15/2006 CBS/NYT 28 30 2/05/2006 PEW 34 31 1/20/2006 CBS/NYT 32 33 1/06/2006 GALLUP 32 32 12/02/2005 CBS/NYT 32 32 9/11/2005 PEW 31 31 9/09/2005 CBS/NYT 29 30 6/19/2005 GALLUP 30 35 10/15/2004 NES 46 39 7/15/2004 CBS/NYT 40 41 3/21/2004 PEW 36 38 10/26/2003 GALLUP 37 36 7/27/2003 CBS/NYT 36 43 10/15/2002 NES 55 46 9/04/2002 GALLUP 46 46 9/02/2002 CBS/NYT 38 40 7/13/2002 CBS/NYT 38 40 6/17/2002 GALLUP 44 43 1/24/2002 CBS/NYT 46 46 12/07/2001 CBS/NYT 48 49 10/25/2001 CBS/NYT 55 54 10/06/2001 GALLUP 60 49 1/17/2001 CBS/NYT 31 44 10/31/2000 CBS/NYT 40 38 10/15/2000 NES 44 42 7/09/2000 GALLUP 42 39 4/02/2000 ABC/POST 31 38 2/14/2000 PEW 40 34 10/03/1999 CBS/NYT 30 36 9/14/1999 CBS/NYT 38 33 5/16/1999 PEW 31 33 2/21/1999 PEW 31 31 2/12/1999 ABC/POST 32 32 2/04/1999 GALLUP 33 34 1/10/1999 CBS/NYT 37 34 1/03/1999 CBS/NYT 33 37 12/01/1998 NES 40 33 11/15/1998 PEW 26 30 11/01/1998 CBS/NYT 24 26 10/26/1998 CBS/NYT 26 28 8/10/1998 ABC/POST 34 31 2/22/1998 PEW 34 35 2/01/1998 GALLUP 39 33 1/25/1998 CBS/NYT 26 32 1/19/1998 ABC/POST 31 32 10/31/1997 PEW 39 31 8/27/1997 ABC/POST 22 31 6/01/1997 GALLUP 32 26 1/14/1997 CBS/NYT 23 27 11/02/1996 CBS/NYT 25 27 10/15/1996 NES 33 28 5/12/1996 GALLUP 27 31 5/06/1996 ABC/POST 34 29 11/19/1995 ABC/POST 25 27 8/07/1995 GALLUP 22 22 8/05/1995 CBS/NYT 20 21 3/19/1995 ABC/POST 22 20 2/22/1995 CBS/NYT 18 21 12/01/1994 NES 22 21 10/29/1994 CBS/NYT 22 22 10/23/1994 ABC/POST 22 20 6/06/1994 GALLUP 17 19 1/30/1994 GALLUP 19 20 1/20/1994 ABC/POST 24 22 3/24/1993 GALLUP 22 25 1/17/1993 ABC/POST 28 25 1/14/1993 CBS/NYT 24 25 10/23/1992 CBS/NYT 22 25 10/15/1992 NES 29 25 6/08/1992 GALLUP 23 29 10/20/1991 ABC/POST 35 35 3/06/1991 CBS/NYT 47 42 3/01/1991 ABC/POST 45 46 1/27/1991 ABC/POST 46 40 12/01/1990 NES 28 33 10/28/1990 CBS/NYT 25 32 9/06/1990 ABC/POST 42 35 1/16/1990 ABC/POST 38 38 6/29/1989 CBS/NYT 35 39 1/15/1989 CBS/NYT 44 41 11/10/1988 CBS/NYT 44 43 10/15/1988 NES 41 41 1/23/1988 ABC/POST 39 40 10/18/1987 CBS/NYT 41 43 6/01/1987 ABC/POST 47 43 3/01/1987 CBS/NYT 42 44 1/21/1987 CBS/NYT 43 43 1/19/1987 ABC/POST 44 42 12/01/1986 NES 39 44 11/30/1986 CBS/NYT 49 43 9/09/1986 ABC/POST 40 44 1/19/1986 CBS/NYT 42 44 11/06/1985 CBS/NYT 49 43 7/29/1985 ABC/POST 38 42 3/21/1985 ABC/POST 37 40 2/27/1985 CBS/NYT 46 42 2/22/1985 ABC/POST 43 45 11/14/1984 CBS/NYT 46 44 10/15/1984 NES 44 41 12/01/1982 NES 33 39 11/07/1980 CBS/NYT 39 32 10/15/1980 NES 25 30 3/12/1980 CBS/NYT 26 27 11/03/1979 CBS/NYT 30 28 12/01/1978 NES 29 31 10/23/1977 CBS/NYT 33 32 4/25/1977 CBS/NYT 35 34 10/15/1976 NES 33 36 9/05/1976 CBS/NYT 40 35 6/15/1976 CBS/NYT 33 35 3/01/1976 GALLUP 33 34 2/08/1976 CBS/NYT 36 35 12/01/1974 NES 36 36 10/15/1972 NES 53 53 12/01/1970 NES 54 54 10/15/1968 NES 62 62 12/01/1966 NES 65 65 10/15/1964 NES 77 77 12/01/1958 NES 73 73 Pew Research Center

When the National Election Study began asking about trust in government in 1958, about three-quarters of Americans trusted the federal government to do the right thing almost always or most of the time. Trust in government began eroding during the 1960s, amid the escalation of the Vietnam War, and the decline continued in the 1970s with the Watergate scandal and worsening economic struggles. Confidence in government recovered in the mid-1980s before falling again in the mid-1990s. But as the economy grew in the late 1990s so too did confidence in government. Public trust reached a three-decade high shortly after the 9/11 terrorist attacks, but declined quickly thereafter. Since 2007, the share saying they can trust the government always or most of the time has not surpassed 30%.

Currently, 36% of Democrats and Democratic-leaning independents say they can trust government, compared with 9% of Republicans and Republican-leaners. Throughout Trump’s tenure, more Republicans than Democrats reported trusting the government, though that has flipped since Biden’s election. Since the 1970s, trust in government has been consistently higher among members of the party that controls the White House than among the opposition party. Republicans have often been more reactive than Democrats to changes in political leadership, with Republicans expressing much lower levels of trust during Democratic presidencies, while Democrats’ attitudes have tended to be somewhat more consistent, regardless of which party controls the White House. However, the GOP and Democratic shift in attitudes between the end of the Trump presidency and the early Biden presidency is roughly the same magnitude.

Trust in govt higher among members of party that controls presidency Date . Democrat/Lean Dem Republican/Lean Rep 4/11/2021 PEW 36 9 8/2/20 PEW 12 28 4/12/20 PEW 18 36 3/25/2019 PEW 14 21 12/04/2017 PEW 15 22 4/11/2017 PEW 15 28 10/04/2015 PEW 26 11 7/20/2014 CNN 17 11 2/26/2014 PEW 32 16 11/15/2013 CBS/NYT 31 8 10/13/2013 PEW 27 10 5/31/2013 CBS/NYT 30 8 2/06/2013 CBS/NYT 34 8 1/13/2013 PEW 37 15 10/31/2012 NES 29 16 10/19/2011 CBS/NYT 13 8 10/04/2011 PEW 27 12 9/23/2011 CNN 20 11 8/21/2011 PEW 25 13 3/01/2011 PEW 34 24 10/21/2010 CBS/NYT 36 7 10/01/2010 CBS/NYT 27 13 9/06/2010 PEW 35 13 9/01/2010 CNN 31 18 4/05/2010 CBS/NYT 27 14 3/21/2010 PEW 32 13 2/12/2010 CNN 34 18 2/05/2010 CBS/NYT 31 9 1/10/2010 GALLUP 23 16 12/20/2009 CNN 25 16 8/31/2009 CBS/NYT 34 12 6/12/2009 CBS/NYT 35 10 12/21/2008 CNN 30 22 10/15/2008 NES 34 31 10/13/2008 CBS/NYT 12 19 7/09/2007 CBS/NYT 18 31 1/09/2007 PEW 22 43 10/08/2006 CBS/NYT 20 50 9/15/2006 CBS/NYT 20 44 2/05/2006 PEW 20 53 1/20/2006 CBS/NYT 23 51 1/06/2006 GALLUP 20 44 12/02/2005 CBS/NYT 19 52 9/11/2005 PEW 19 49 9/09/2005 CBS/NYT 21 42 6/19/2005 GALLUP 24 36 10/15/2004 NES 62 37 3/21/2004 PEW 24 55 10/26/2003 GALLUP 35 42 7/27/2003 CBS/NYT 25 51 10/15/2002 NES 52 63 9/04/2002 GALLUP 38 55 9/02/2002 CBS/NYT 32 52 7/13/2002 CBS/NYT 34 45 6/17/2002 GALLUP 33 55 1/24/2002 CBS/NYT 39 56 12/07/2001 CBS/NYT 39 60 10/25/2001 CBS/NYT 47 70 10/06/2001 GALLUP 52 68 1/17/2001 CBS/NYT 26 38 10/15/2000 NES 48 43 7/09/2000 GALLUP 42 41 4/02/2000 ABC/POST 38 24 2/14/2000 PEW 46 37 10/03/1999 CBS/NYT 31 27 9/14/1999 CBS/NYT 42 35 5/16/1999 PEW 36 30 2/21/1999 PEW 35 25 2/12/1999 ABC/POST 41 21 2/04/1999 GALLUP 38 29 1/10/1999 CBS/NYT 42 33 1/03/1999 CBS/NYT 37 29 12/01/1998 NES 45 35 11/19/1998 PEW 31 23 11/01/1998 CBS/NYT 28 22 10/26/1998 CBS/NYT 28 25 8/10/1998 ABC/POST 40 30 2/22/1998 PEW 42 28 2/01/1998 GALLUP 52 26 1/25/1998 CBS/NYT 31 22 10/31/1997 PEW 46 32 6/01/1997 GALLUP 39 25 1/14/1997 CBS/NYT 29 20 11/02/1996 CBS/NYT 31 20 10/15/1996 NES 40 27 5/12/1996 GALLUP 32 20 5/06/1996 ABC/POST 41 35 11/19/1995 ABC/POST 27 26 8/07/1995 GALLUP 24 21 8/05/1995 CBS/NYT 20 20 3/19/1995 ABC/POST 27 20 2/22/1995 CBS/NYT 18 19 12/01/1994 NES 26 18 10/29/1994 CBS/NYT 26 19 10/23/1994 ABC/POST 27 16 6/06/1994 GALLUP 23 11 1/30/1994 GALLUP 25 14 1/20/1994 ABC/POST 30 18 3/24/1993 GALLUP 32 11 1/17/1993 ABC/POST 32 25 1/14/1993 CBS/NYT 26 21 10/23/1992 CBS/NYT 17 31 10/15/1992 NES 31 34 6/08/1992 GALLUP 17 31 10/20/1991 ABC/POST 31 41 3/06/1991 CBS/NYT 40 56 3/01/1991 ABC/POST 41 52 12/01/1990 NES 26 32 10/28/1990 CBS/NYT 21 31 9/06/1990 ABC/POST 37 48 1/16/1990 ABC/POST 32 46 6/29/1989 CBS/NYT 27 45 1/15/1989 CBS/NYT 37 54 11/10/1988 CBS/NYT 36 58 10/15/1988 NES 35 51 1/23/1988 ABC/POST 31 51 10/18/1987 CBS/NYT 36 47 6/01/1987 ABC/POST 38 59 3/01/1987 CBS/NYT 34 54 1/21/1987 CBS/NYT 36 51 1/19/1987 ABC/POST 39 51 12/01/1986 NES 31 53 11/30/1986 CBS/NYT 37 63 9/09/1986 ABC/POST 30 51 1/19/1986 CBS/NYT 36 51 11/06/1985 CBS/NYT 42 59 7/29/1985 ABC/POST 30 48 3/21/1985 ABC/POST 29 49 2/22/1985 ABC/POST 30 62 11/14/1984 CBS/NYT 36 59 10/15/1984 NES 41 50 12/01/1982 NES 32 41 11/07/1980 CBS/NYT 40 42 10/15/1980 NES 31 23 3/12/1980 CBS/NYT 30 22 11/03/1979 CBS/NYT 32 28 12/01/1978 NES 33 26 10/23/1977 CBS/NYT 40 25 4/25/1977 CBS/NYT 37 34 10/15/1976 NES 30 42 9/05/1976 CBS/NYT 38 45 6/15/1976 CBS/NYT 36 36 3/01/1976 GALLUP 31 40 12/01/1974 NES 36 38 10/15/1972 NES 48 62 12/01/1970 NES 52 61 10/15/1968 NES 66 60 12/01/1966 NES 71 54 10/15/1964 NES 80 73 12/01/1958 NES 71 79 Pew Research Center

Trust in government by party and ideology Date . Liberal Dem/Lean Dem Cons-Moderate Dem/Lean Dem Moderate-Lib Rep/Lean Rep Conservative Rep/Lean Rep 4/11/2021 PEW 31 40 16 5 8/2/20 PEW 8 16 31 27 4/12/20 PEW 12 22 37 37 3/25/2019 PEW 13 15 21 20 12/04/2017 PEW 15 16 26 20 4/11/2017 PEW 15 16 32 26 10/04/2015 PEW 28 25 14 9 7/20/2014 CNN 19 16 15 7 2/26/2014 PEW 31 33 21 13 11/15/2013 CBS/NYT 38 25 13 5 10/13/2013 PEW 25 27 16 7 5/31/2013 CBS/NYT 30 30 16 4 2/06/2013 CBS/NYT 35 34 9 7 1/13/2013 PEW 34 37 17 14 10/31/2012 NES 26 32 18 15 10/19/2011 CBS/NYT 9 13 11 7 10/04/2011 PEW 30 25 14 9 9/23/2011 CNN 30 16 11 11 8/21/2011 PEW 26 24 18 10 3/01/2011 PEW 36 33 32 18 10/21/2010 CBS/NYT 37 35 12 4 10/01/2010 CBS/NYT 34 22 10 16 9/06/2010 PEW 39 31 19 10 9/01/2010 CNN 36 30 28 11 4/05/2010 CBS/NYT 37 21 23 7 3/21/2010 PEW 36 31 19 11 2/12/2010 CNN 36 34 25 9 2/05/2010 CBS/NYT 31 32 13 7 1/10/2010 GALLUP 29 22 20 12 12/20/2009 CNN 31 23 18 13 8/31/2009 CBS/NYT 38 30 14 10 6/12/2009 CBS/NYT 42 34 13 8 12/21/2008 CNN 36 28 28 17 10/15/2008 NES 37 34 48 28 10/13/2008 CBS/NYT 16 12 26 12 7/09/2007 CBS/NYT 14 21 38 28 1/09/2007 PEW 15 25 41 45 10/08/2006 CBS/NYT 14 22 50 51 9/15/2006 CBS/NYT 11 23 44 44 2/05/2006 PEW 13 23 52 54 1/20/2006 CBS/NYT 27 21 52 50 1/06/2006 GALLUP 10 26 33 56 12/02/2005 CBS/NYT 16 21 60 47 9/11/2005 PEW 13 22 39 54 9/09/2005 CBS/NYT 12 26 46 41 6/19/2005 GALLUP 25 24 31 41 10/15/2004 NES 65 61 31 41 3/21/2004 PEW 23 24 53 56 10/26/2003 GALLUP 23 39 31 52 7/27/2003 CBS/NYT 21 27 55 47 10/15/2002 NES 53 56 66 61 9/04/2002 GALLUP 31 40 50 60 9/02/2002 CBS/NYT 32 32 55 53 7/13/2002 CBS/NYT 37 33 50 42 6/17/2002 GALLUP 30 36 59 55 1/24/2002 CBS/NYT 38 39 58 54 12/07/2001 CBS/NYT 34 43 61 58 10/06/2001 GALLUP 46 55 66 69 1/17/2001 CBS/NYT 33 24 41 33 10/15/2000 NES 58 52 54 44 7/09/2000 GALLUP 41 42 50 35 4/02/2000 ABC/POST 38 39 28 20 10/03/1999 CBS/NYT 26 33 29 24 9/14/1999 CBS/NYT 38 45 42 27 2/12/1999 ABC/POST 40 43 26 16 2/04/1999 GALLUP 36 40 33 27 1/10/1999 CBS/NYT 39 44 40 28 1/03/1999 CBS/NYT 34 39 31 26 12/01/1998 NES 45 46 39 34 11/01/1998 CBS/NYT 28 28 23 22 10/26/1998 CBS/NYT 30 28 22 26 8/10/1998 ABC/POST 38 35 24 27 2/01/1998 GALLUP 55 52 33 23 1/25/1998 CBS/NYT 24 31 24 19 6/01/1997 GALLUP 41 38 31 21 1/14/1997 CBS/NYT 30 28 25 14 11/02/1996 CBS/NYT 30 32 21 19 10/15/1996 NES 38 39 30 25 5/12/1996 GALLUP 25 35 25 18 5/06/1996 ABC/POST 41 41 39 33 11/19/1995 ABC/POST 26 27 26 28 8/07/1995 GALLUP 16 27 17 25 8/05/1995 CBS/NYT 21 19 19 23 3/19/1995 ABC/POST 24 28 22 17 2/22/1995 CBS/NYT 20 18 22 17 12/01/1994 NES 22 28 21 16 10/29/1994 CBS/NYT 26 27 23 15 10/23/1994 ABC/POST 32 25 22 11 6/06/1994 GALLUP 16 26 15 9 1/30/1994 GALLUP 20 27 18 12 1/20/1994 ABC/POST 26 31 25 10 1/17/1993 ABC/POST 30 33 28 22 1/14/1993 CBS/NYT 17 30 20 20 10/23/1992 CBS/NYT 20 15 30 32 10/15/1992 NES 26 33 37 31 6/08/1992 GALLUP 13 19 31 30 10/20/1991 ABC/POST 25 33 42 39 3/06/1991 CBS/NYT 46 39 57 56 3/01/1991 ABC/POST 39 41 54 50 12/01/1990 NES 27 26 31 33 9/06/1990 ABC/POST 34 39 49 45 1/16/1990 ABC/POST 28 34 50 39 6/29/1989 CBS/NYT 27 27 38 55 1/15/1989 CBS/NYT 33 38 56 54 11/10/1988 CBS/NYT 24 40 65 52 10/15/1988 NES 34 35 52 51 1/23/1988 ABC/POST 30 31 54 49 10/18/1987 CBS/NYT 34 37 47 49 6/01/1987 ABC/POST 34 41 60 55 1/21/1987 CBS/NYT 34 37 54 48 1/19/1987 ABC/POST 37 38 52 51 12/01/1986 NES 25 36 53 53 9/09/1986 ABC/POST 25 34 55 44 1/19/1986 CBS/NYT 34 38 51 52 11/06/1985 CBS/NYT 42 43 60 56 7/29/1985 ABC/POST 26 33 53 41 3/21/1985 ABC/POST 27 29 52 48 2/22/1985 ABC/POST 28 33 62 63 10/15/1984 NES 34 47 52 46 12/01/1982 NES 29 35 48 38 11/07/1980 CBS/NYT 38 42 44 41 10/15/1980 NES 34 28 28 18 3/12/1980 CBS/NYT 31 29 25 18 11/03/1979 CBS/NYT 34 31 28 26 12/01/1978 NES 38 33 24 24 10/23/1977 CBS/NYT 41 41 32 16 4/25/1977 CBS/NYT 41 38 33 36 10/15/1976 NES 27 34 49 41 9/05/1976 CBS/NYT 33 42 45 45 6/15/1976 CBS/NYT 35 35 39 34 12/01/1974 NES 36 40 39 40 10/15/1972 NES 44 53 62 66 Pew Research Center

Historically there have been modest differences between generational groups in trust in government and that remains the case today.

Trust in government by generation Date . Greatest Silent Boomer Gen X Millennial Gen Z 4/11/2021 PEW 24 28 21 25 17 8/2/20 PEW 25 21 18 19 19 4/12/20 PEW 38 32 27 20 3/25/2019 PEW 18 16 17 19 12/4/2017 PEW 18 14 17 15 4/11/2017 PEW 14 20 22 19 10/4/2015 PEW 16 14 19 24 7/20/2014 CNN 11 10 14 19 2/26/2014 PEW 24 21 24 27 11/15/2013 CBS/NYT 13 16 15 21 10/13/2013 PEW 16 17 16 26 5/31/2013 CBS/NYT 20 15 18 29 2/6/2013 CBS/NYT 21 19 18 24 1/13/2013 PEW 23 23 24 32 10/19/2011 CBS/NYT 5 6 8 19 10/4/2011 PEW 16 16 19 26 9/23/2011 CNN 8 10 16 25 8/21/2011 PEW 15 16 17 25 3/14/2011 PEW 25 29 26 34 10/21/2010 CBS/NYT 20 17 27 23 10/1/2010 CBS/NYT 14 17 21 22 9/6/2010 PEW 22 20 25 29 9/1/2010 CNN 21 23 23 4/5/2010 CBS/NYT 14 14 26 4/1/2010 PEW 22 22 20 37 3/21/2010 PEW 18 18 23 32 2/12/2010 CNN 26 25 25 "" 2/5/2010 CBS/NYT 20 18 26 "" 1/10/2010 GALLUP 16 14 19 32 12/20/2009 CNN 21 17 19 8/31/2009 CBS/NYT 16 18 21 43 6/12/2009 CBS/NYT 14 22 22 12/21/2008 CNN 23 26 21 10/15/2008 NES 30 31 29 32 10/13/2008 CBS/NYT 14 11 14 7/9/2007 CBS/NYT 14 19 26 39 1/9/2007 PEW 31 30 31 32 10/8/2006 CBS/NYT 27 25 34 9/15/2006 CBS/NYT 21 25 31 2/5/2006 PEW 32 32 38 32 1/20/2006 CBS/NYT 29 29 31 1/6/2006 GALLUP 29 30 33 12/2/2005 CBS/NYT 29 29 36 9/11/2005 PEW 31 30 34 9/9/2005 CBS/NYT 29 23 35 6/19/2005 GALLUP 31 25 37 10/15/2004 NES 48 49 42 43 3/21/2004 PEW 35 37 34 44 10/26/2003 GALLUP 34 36 38 7/27/2003 CBS/NYT 27 36 37 10/15/2002 NES 59 55 52 9/4/2002 GALLUP 35 47 51 9/2/2002 CBS/NYT 33 34 42 7/13/2002 CBS/NYT 32 35 42 6/17/2002 GALLUP 41 44 47 1/24/2002 CBS/NYT 41 45 50 12/7/2001 CBS/NYT 45 48 51 10/25/2001 CBS/NYT 49 56 56 10/6/2001 GALLUP 51 59 62 1/17/2001 CBS/NYT 32 31 33 10/15/2000 NES 57 50 39 43 7/9/2000 GALLUP 40 39 44 4/2/2000 ABC/POST 30 26 33 10/3/1999 CBS/NYT 24 33 33 9/14/1999 CBS/NYT 40 36 36 41 2/12/1999 ABC/POST 29 31 36 2/4/1999 GALLUP 35 32 1/10/1999 CBS/NYT 36 35 33 43 1/3/1999 CBS/NYT 27 31 32 37 12/1/1998 NES 36 34 38 49 11/1/1998 CBS/NYT 22 22 27 24 10/26/1998 CBS/NYT 21 27 28 8/10/1998 ABC/POST 26 34 37 2/1/1998 GALLUP 37 29 45 1/25/1998 CBS/NYT 29 25 27 10/31/1997 PEW 39 36 39 6/1/1997 GALLUP 32 30 37 1/14/1997 CBS/NYT 25 22 21 27 11/2/1996 CBS/NYT 30 24 23 27 10/15/1996 NES 37 34 32 31 5/12/1996 GALLUP 35 19 23 35 5/6/1996 ABC/POST 40 33 29 40 11/19/1995 ABC/POST 28 18 26 28 8/7/1995 GALLUP 15 23 23 23 8/5/1995 CBS/NYT 19 17 18 24 3/19/1995 ABC/POST 23 20 22 25 2/22/1995 CBS/NYT 19 16 17 21 12/1/1994 NES 28 20 20 24 10/29/1994 CBS/NYT 25 19 20 24 10/23/1994 ABC/POST 28 21 21 19 6/6/1994 GALLUP 13 14 14 26 1/30/1994 GALLUP 19 19 17 25 1/20/1994 ABC/POST 32 23 21 24 3/24/1993 GALLUP 28 21 19 26 1/17/1993 ABC/POST 25 28 25 35 1/14/1993 CBS/NYT 31 25 20 26 10/23/1992 CBS/NYT 21 18 22 29 10/15/1992 NES 28 29 29 30 6/8/1992 GALLUP 21 11 26 30 10/20/1991 ABC/POST 31 31 36 42 3/6/1991 CBS/NYT 36 40 50 58 3/1/1991 ABC/POST 38 41 45 58 12/1/1990 NES 27 27 27 36 10/28/1990 CBS/NYT 20 22 25 34 9/6/1990 ABC/POST 37 41 42 51 1/16/1990 ABC/POST 37 34 38 48 6/29/1989 CBS/NYT 28 37 36 38 1/15/1989 CBS/NYT 42 37 46 52 11/10/1988 CBS/NYT 38 40 47 47 10/15/1988 NES 41 43 39 42 1/23/1988 ABC/POST 33 32 42 58 10/18/1987 CBS/NYT 30 39 46 6/1/1987 ABC/POST 45 46 48 57 3/1/1987 CBS/NYT 36 36 46 1/21/1987 CBS/NYT 39 37 46 56 1/19/1987 ABC/POST 43 41 43 12/1/1986 NES 40 40 38 31 11/30/1986 CBS/NYT 47 45 48 9/9/1986 ABC/POST 37 35 43 1/19/1986 CBS/NYT 36 43 44 11/6/1985 CBS/NYT 50 46 48 7/29/1985 ABC/POST 36 32 41 3/21/1985 ABC/POST 38 34 39 2/22/1985 ABC/POST 38 39 45 10/15/1984 NES 42 41 47 12/1/1982 NES 33 31 34 11/7/1980 CBS/NYT 38 40 38 10/15/1980 NES 26 22 27 3/12/1980 CBS/NYT 26 24 28 12/1/1978 NES 26 29 32 10/15/1976 NES 31 32 38 3/1/1976 GALLUP 32 31 35 12/1/1974 NES 32 36 43 10/15/1972 NES 49 57 56 12/1/1970 NES 50 59 59 10/15/1968 NES 55 71 73 12/1/1966 NES 62 72 10/15/1964 NES 74 82 12/1/1958 NES 72 77 Pew Research Center

Black Americans’ trust in government is now substantially higher that it was last year (15% then, 37% now), while views among White and Hispanic adults have seen less change over this period. As was the case under the Obama and Clinton administrations, Black and Hispanic adults now express more trust in the government to do the right thing than do White adults. Asian American trust in government also is now substantially higher than White trust in government. During the Republican presidencies of Reagan, G.W. Bush and Trump, White Americans were substantially more likely than Black Americans to express trust in the federal government.

Trust in government by race and ethnicity Date . Hispanic Black White Asian 4/11/2021 PEW 36 37 18 29 8/2/2020 PEW 28 15 18 27 4/12/20 PEW 29 27 26 3/25/2019 PEW 28 9 17 12/04/2017 PEW 23 15 17 4/11/2017 PEW 24 13 20 10/04/2015 PEW 28 23 15 7/20/2014 CNN 9 2/26/2014 PEW 33 26 22 11/15/2013 CBS/NYT 12 10/13/2013 PEW 21 24 17 5/31/2013 CBS/NYT 15 2/06/2013 CBS/NYT 39 15 1/13/2013 PEW 44 38 20 10/31/2012 NES 38 38 16 10/19/2011 CBS/NYT 15 15 8 10/04/2011 PEW 29 25 17 9/23/2011 CNN 10 8/21/2011 PEW 28 35 15 3/01/2011 PEW 28 25 30 10/21/2010 CBS/NYT 40 15 10/01/2010 CBS/NYT 17 9/06/2010 PEW 37 37 20 9/01/2010 CNN 21 4/05/2010 CBS/NYT 18 3/21/2010 PEW 26 37 20 2/12/2010 CNN 22 2/05/2010 CBS/NYT 16 1/10/2010 GALLUP 16 12/20/2009 CNN 21 18 8/31/2009 CBS/NYT 21 6/12/2009 CBS/NYT 16 12/21/2008 CNN 22 10/15/2008 NES 34 28 30 10/13/2008 CBS/NYT 18 7/09/2007 CBS/NYT 11 25 1/09/2007 PEW 35 20 32 10/08/2006 CBS/NYT 31 9/15/2006 CBS/NYT 31 2/05/2006 PEW 26 36 1/20/2006 CBS/NYT 19 34 1/06/2006 GALLUP 33 12/02/2005 CBS/NYT 35 9/11/2005 PEW 12 32 9/09/2005 CBS/NYT 12 29 6/19/2005 GALLUP 32 10/15/2004 NES 34 50 3/21/2004 PEW 17 41 10/26/2003 GALLUP 39 7/27/2003 CBS/NYT 19 37 10/15/2002 NES 41 58 9/04/2002 GALLUP 46 9/02/2002 CBS/NYT 39 7/13/2002 CBS/NYT 39 6/17/2002 GALLUP 48 1/24/2002 CBS/NYT 48 12/07/2001 CBS/NYT 51 10/25/2001 CBS/NYT 60 10/06/2001 GALLUP 61 1/17/2001 CBS/NYT 33 10/15/2000 NES 32 46 7/09/2000 GALLUP 41 4/02/2000 ABC/POST 28 2/14/2000 PEW 36 40 10/03/1999 CBS/NYT 28 9/14/1999 CBS/NYT 30 39 5/16/1999 PEW 28 31 2/21/1999 PEW 32 31 2/12/1999 ABC/POST 32 2/04/1999 GALLUP 33 1/10/1999 CBS/NYT 37 35 1/03/1999 CBS/NYT 39 31 12/01/1998 NES 57 36 38 11/19/1998 PEW 27 26 11/01/1998 CBS/NYT 29 22 10/26/1998 CBS/NYT 26 25 8/10/1998 ABC/POST 33 2/22/1998 PEW 42 33 2/01/1998 GALLUP 36 1/25/1998 CBS/NYT 25 10/31/1997 PEW 39 38 6/01/1997 GALLUP 31 32 1/14/1997 CBS/NYT 15 24 11/02/1996 CBS/NYT 31 30 24 10/15/1996 NES 35 32 5/12/1996 GALLUP 24 5/06/1996 ABC/POST 34 11/19/1995 ABC/POST 26 8/07/1995 GALLUP 22 8/05/1995 CBS/NYT 24 19 3/19/1995 ABC/POST 27 21 2/22/1995 CBS/NYT 20 17 12/01/1994 NES 22 20 10/29/1994 CBS/NYT 16 22 10/23/1994 ABC/POST 21 6/06/1994 GALLUP 15 1/30/1994 GALLUP 17 1/20/1994 ABC/POST 34 21 3/24/1993 GALLUP 20 1/17/1993 ABC/POST 45 25 1/14/1993 CBS/NYT 22 24 10/23/1992 CBS/NYT 21 23 10/15/1992 NES 37 27 28 6/08/1992 GALLUP 23 10/20/1991 ABC/POST 29 36 3/06/1991 CBS/NYT 30 49 3/01/1991 ABC/POST 35 46 12/01/1990 NES 39 22 27 10/28/1990 CBS/NYT 26 25 9/06/1990 ABC/POST 39 43 1/16/1990 ABC/POST 35 38 6/29/1989 CBS/NYT 26 36 1/15/1989 CBS/NYT 33 46 11/10/1988 CBS/NYT 33 45 10/15/1988 NES 25 43 1/23/1988 ABC/POST 29 41 10/18/1987 CBS/NYT 32 41 6/01/1987 ABC/POST 34 49 3/01/1987 CBS/NYT 20 45 1/21/1987 CBS/NYT 27 46 1/19/1987 ABC/POST 31 47 12/01/1986 NES 21 42 11/30/1986 CBS/NYT 23 52 9/09/1986 ABC/POST 26 42 1/19/1986 CBS/NYT 22 45 11/06/1985 CBS/NYT 34 52 7/29/1985 ABC/POST 22 40 3/21/1985 ABC/POST 29 40 2/22/1985 ABC/POST 24 46 10/15/1984 NES 33 46 12/01/1982 NES 26 34 11/07/1980 CBS/NYT 30 40 10/15/1980 NES 26 25 3/12/1980 CBS/NYT 35 24 11/03/1979 CBS/NYT 36 29 12/01/1978 NES 29 29 10/23/1977 CBS/NYT 28 34 4/25/1977 CBS/NYT 34 35 10/15/1976 NES 22 35 6/15/1976 CBS/NYT 35 34 3/01/1976 GALLUP 23 34 12/01/1974 NES 19 38 10/15/1972 NES 32 56 12/01/1970 NES 40 55 10/15/1968 NES 62 61 12/01/1966 NES 65 65 10/15/1964 NES 77 77 12/01/1958 NES 62 74 Pew Research Center

Sources: Pew Research Center, National Election Studies, Gallup, ABC/Washington Post, CBS/New York Times, and CNN Polls. Data from 2020 and later come from Pew Research Center’s online American Trends Panel; prior data from telephone surveys. Question wording can be found here. See 2019 report for more details on changes in survey mode. More information on the Pew Research Center’s polling methodology can be found here For party, generation and race/ethnicity analysis, selected datasets obtained from searches of the iPOLL Databank provided by the Roper Center for Public Opinion Research. White, Black and Asian American adults include those who report being one race and are not Hispanic. Hispanics are of any race. Asian adults interviewed in English only.